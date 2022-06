Le marché des communications utilitaires commence à tirer un trait sur la croissance à long terme versionnée

Le marché mondial des communications utilitaires était évalué à 10 730,4 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 35 138,1 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un taux de croissance du TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

La communication utilitaire est un ensemble de technologies et d’outils utilisés pour organiser divers composants d’un système de distribution complexe. Il suit et gère les installations du réseau, teste la sortie du réseau et fournit des informations en temps réel. Les progrès des systèmes informatiques ont conduit à la création de réseaux de livraison automatisés pour les services publics (électricité, énergie, etc.) afin de permettre un fonctionnement efficace des systèmes électriques modernes. Ce réseau de communication permet le transfert efficace et bien régulé de ressources telles que le pouvoir.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00009082/

Le réseau de communication de service public est un canal de communication double face qui connecte divers points de données via le système. Pour éviter un environnement de réseaux de communication fracturés, les services publics du monde entier investissent massivement pour développer l’infrastructure d’une communication fiable. Son système prend en charge la réponse à la demande (DR), l’automatisation de la livraison (DA) et le système de comptage avancé (AMI), alimentés par des mandats législatifs, des subventions gouvernementales et des coûts d’inefficacité énergétique élevés. La taille du marché mondial de l’IoT augmente considérablement ; cela suggère que la portée de la communication des services publics en ce qui concerne l’industrie 4.0 et l’IoT est en augmentation. La demande de communications de services publics augmente par la suite avec le développement croissant de la technologie alors que les services publics cherchent à suivre un mode progressif de transmission de données. La connectivité des services publics traite principalement des technologies de transmission de données et de mise en réseau. Cependant, les problèmes de confidentialité des données pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport sur le marché des communications utilitaires couvre une analyse approfondie des principaux acteurs du marché, ainsi que leur aperçu commercial, leurs plans d’expansion et leurs stratégies. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont : ABB Ltd, FUJITSU LIMITED, General Electric Company, Honeywell International Inc, OMICRON Electronics GmbH, Rockwell Automation, Inc., Schneider Electric SE, Siemens AG, Tejas Networks, Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Définition :

Le marché des communications utilitaires était évalué à 10 730,4 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 35 138,1 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 16,3 % au cours de la période 2020-2027.

La communication utilitaire est un réseau de communication qui peut assurer la transmission continue de la voix, des données et de la vidéo via des LAN et des WAN, non seulement de manière sûre, mais également cohérente et efficace. C’est la base sur laquelle le contact entre les points de données du service public peut avoir lieu. Certains des systèmes les plus couramment utilisés sont le contrôle du réseau Ethernet et la collecte de données, le SCADA et le contrôle du réseau intelligent. Les particuliers comme les entreprises accueillent favorablement la transition numérique. La transformation numérique peut être décrite comme l’utilisation de la technologie pour améliorer l’efficacité ou la portée de l’entreprise. Les technologies numériques et les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés de nos jours pour améliorer l’interaction entre le gouvernement, les entreprises, la société civile, les amis et la famille.

Le marché mondial des communications utilitaires a été segmenté comme suit :

Marché de la communication utilitaire – byTechnology

Filaire

Fibre optique

API

Ethernet

Les autres

Sans fil

Marché de la communication des services publics – par type de service public

Utilité publique

Utilitaire privé

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00009082

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des communications utilitaires :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche sur le marché de la communication utilitaire

Chapitre 2: Résumé exclusif et informations de base sur le marché Communication utilitaire.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités de la communication des services publics

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché des communications de services publics, des cinq forces de Porters, de la chaîne d’approvisionnement / valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché de la communication utilitaire qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2019-2027)

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Utility Communication Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Quels avantages l’étude The Insight Partners va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00009082/

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie du Sud-Est.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche sur l’industrie en matière de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876