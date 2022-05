Le marché des communications pour champs pétrolifères se développera à un rythme considérable avec les principaux acteurs Commtel Networks, Huawei Technologies, Hughes Network Systems LLC

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Oilfield communications – Global Analysis and Forecast to 2026 », le marché mondial des communications pour les champs pétrolifères devrait atteindre 6812,7 millions de dollars américains en 2026, enregistrant un TCAC de 8,74 % au cours de la prévision. période 2019-2026. Cela comprend une enquête sur les progrès passés, les scénarios de marché en cours et les perspectives d’avenir. Des données fidèles au marché sur les produits, les stratégies et les parts de marché des entreprises leaders de ce marché particulier sont mentionnées. Il s’agit d’un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel du marché mondial. Le rapport prédit en outre la taille et la valorisation du marché mondial au cours de la période de prévision.

Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont :

ABB Ltd., Airspan Networks Inc., BAKER HUGES INCORPORated, Ceragon Networks Ltd., CommScope Holding Company, Inc., Commtel Networks Pvt. Ltd., Huawei Technologies Co. Ltd., Hughes Network Systems LLC, Inmarsat plc, RAD Data Communications, Rignet, Inc., Speedcast International Limited, Tait Communications, NOKIA COrporation (ALCATEL-LUCENT), Siemens AG

Qu’est-ce que Oilfield Communications ?

L’industrie pétrolière et gazière s’accélère rapidement en termes d’adoption de technologies ainsi que de meilleures attentes des utilisateurs pour une connectivité fiable et performante. Les utilisateurs du réseau travaillant en offshore/onshore s’attendent à une connectivité Internet rapide et ininterrompue dans toute la zone. Bien que l’IdO ne soit pas nouveau dans l’industrie pétrolière et gazière, les entreprises associées au secteur de l’énergie sont toujours à la recherche de nouvelles techniques pour accroître l’efficacité et créer des avantages concurrentiels grâce à l’automatisation et à l’analyse des données en temps réel. La technologie de communication par satellite est hautement disponible, offrant une couverture omniprésente. La demande croissante de solutions de communication pour les champs pétroliers offshore, les nouveaux projets de forage pétrolier dans des conditions extrêmes et l’implication croissante de la cybersécurité sont quelques-uns des facteurs clés qui alimentent la croissance du marché.

Aperçu du marché des communications pour les champs pétrolifères

Demande croissante de technologies fiables

Il existe une nécessité croissante pour une technologie de communication fiable et à haut débit, tant sur terre qu’en mer. Une communication constante est nécessaire pour soutenir les opérations essentielles à la mission dans les champs pétrolifères. Il est également nécessaire que l’infrastructure soutienne le bien-être de l’équipage, permettant ainsi aux travailleurs d’accéder aux services Internet souhaités. En outre, il contribue également à l’amélioration des politiques de santé et de sécurité. La connectivité par satellite joue un rôle vital dans les environnements éloignés. Il est utilisé à la fois comme source de communication primaire et comme lien indépendant de secours pour les sites qui déploient une connectivité terrestre. L’émergence de satellites à haut débit aide à étendre l’automatisation à toutes les opérations du domaine, y compris l’approvisionnement, la maintenance à distance, le traitement des données en direct et la prise de décision.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004489/

Les segments mondiaux des communications sur les champs pétrolifères et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous :

Marché des communications sur les champs pétrolifères – par services Services

gérés Services

professionnels

Marché des communications pour champs pétrolifères – par Technologies de réseau de communication Réseau

Tetra Réseau

de communication basé sur fibre optique Réseau de communication micro-

ondes Réseau de communication

cellulaire Réseau de communication

VSAT

Marché des communications sur les champs pétrolifères – par site de terrain

Communications onshore Communications

offshore

Marché des communications pour les champs pétrolifères – par solution Solutions

de communication intermédiaires Solutions de communication en

aval Solutions de communication en

amont La

région comprend: l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Objectifs de l’étude

Définir, décrire et segmenter le marché mondial des communications pour champs pétrolifères en fonction du type, de la fonction, de l’application et de la région.

Fournir des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie)

Estimer la taille du marché mondial des communications sur les champs pétrolifères en termes de valeur.

Étudier les tendances de croissance individuelles des fournisseurs de Global Oilfield Communications Market, leurs futures expansions et analyser leurs contributions au marché

Analyser stratégiquement les micro-marchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et la contribution au marché total, couverts par le marché mondial des communications pétrolières et diverses régions.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les fusions et acquisitions et les lancements de nouveaux produits, dans Global Oilfield Communications

Établir un profil stratégique des principaux acteurs du marché et analyser de manière approfondie leur position sur le marché et leurs compétences de base.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des communications pour les champs pétrolifères :

Résumé analytique

2. Préface

3. Marché des communications pour champs pétrolifères – analyse des tendances du marché

4. Analyse des cinq forces de Porters

5. Chiffre d’affaires et prévisions du marché des communications pour champs pétrolifères jusqu’en 2026 – par service

6. Marché des communications pour champs pétrolifères – par site de champ

7. Marché des communications pour champs pétrolifères – par communication Technologie de réseau

8. Analyse du marché des communications sur les champs pétrolifères – Par solution

9. Marché des communications sur les champs pétrolifères – Analyse géographique

10. Paysage de l’industrie

11. Marché mondial des communications sur les champs pétrolifères – profils d’entreprises clés

12. Annexe



Achetez le dernier rapport détaillé @ https://www.theinsightpartners. com/buy/TIPRE00004489/ Réponses aux questions clés

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des communications pour champs pétrolifères?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial des communications pour champs pétrolifères?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial des communications pour champs pétrolifères?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?



Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie. À propos de nous : The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche sur l’industrie en matière de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.





Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876