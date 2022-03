Le marché des communications critiques à la mission (MCX) des agences de sécurité publique et gouvernementales en Europe devrait connaître la plus forte croissance en 2028 | Ascom Holding AG (Ascom), Globalstar, Inmarsat Global Limited, SES S.A., Télésat, SPACEX

Le marché européen des communications critiques pour la mission de sécurité publique et des agences gouvernementales (MCX) devrait passer de 1 693,24 millions de dollars US en 2021 à 2 729,77 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,1 % de 2021 à 2028.

Les rapports d'étude de marché sur les communications critiques à la mission (MCX) des agences de sécurité publique et gouvernementales en Europe offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l'environnement concurrentiel du marché européen des communications critiques pour la mission (MCX) des agences de sécurité publique et gouvernementales en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Europe Public Safety and Government Agencies Mission Critical Communication (MCX) Market.

Les opérateurs de réseau se concentrent sur de nouvelles stratégies de conception et de gestion des infrastructures de communication pour répondre à l’évolution rapide du réseau et des services afin d’assurer un fonctionnement fiable du réseau. À titre d’exemple actuel et pertinent, les déploiements de réseaux de communication 5G entameront leur deuxième phase. Les entreprises ont besoin de modifications de l’infrastructure réseau pour prendre en charge de nouveaux services ultra-fiables avec une disponibilité allant jusqu’à 6 neuf. De même, la résilience aux catastrophes dans les réseaux de communication suscite un intérêt sans précédent de la part des médias, des gouvernements et des entreprises. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, les pays ont besoin d’un déluge de trafic réseau pour faciliter le travail à distance. Reconfigurabilité accrue du réseau grâce à la mise en réseau définie par logiciel (SDN) ; intégration/convergence de plusieurs technologies, telles que les réseaux optiques, sans fil par satellite et de centre de données ; des formes améliorées de réplication de données/services, prises en charge, par exemple, par l’informatique de pointe ; le découpage du réseau, utilisé pour créer des partitions logiques hautement fiables des ressources réseau, informatiques et de stockage ; découpage du réseau, utilisé pour créer des partitions logiques hautement fiables des ressources réseau, informatiques et de stockage. Ces avancées technologiques sont utilisées pour permettre des réseaux haute fiabilité de nouvelle génération.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché européen de la sécurité publique et des agences gouvernementales Mission Critical Communication (MCX) sont Ascom Holding AG (Ascom), Globalstar, Inmarsat Global Limited, Iridium Communications Inc., SES SA, Telesat, Thuraya Telecommunications Company, AT&T Inc. ., SPACEX

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional des communications critiques pour la mission (MCX) des agences gouvernementales et de sécurité publique en Europe est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des communications critiques pour la mission (MCX) des agences gouvernementales et de sécurité publique en Europe est analysée et décrite dans le rapport.

Segmentation du marché de la communication critique à la mission (MCX) des agences de sécurité publique et gouvernementales en Europe

Marché européen de la sécurité publique et des agences gouvernementales Mission Critical Communication (MCX) – Par composant

• Matériel

• Logiciel

• Prestations de service

Marché des communications critiques à la mission (MCX) des agences de sécurité publique et gouvernementales en Europe – Par technologie

• Radio mobile terrestre (LMR)

• Évolution à long terme (LTE)

• Maillage Wi-Fi

