Le marché des colorants et pigments générera de nouvelles opportunités de croissance d’ici 2029

Le marché des colorants et des pigments devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des colorants et des pigments fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période. la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des besoins de diverses industries d’application, telles que les textiles, les peintures et les revêtements, la construction et les plastiques, accélère la croissance du marché des colorants et des pigments.

Analyse et perspectives du marché mondial des colorants et pigments Les

colorants et pigments sont connus pour être des substances utilisées pour couleur à un matériau. Le terme colorant est fréquemment appliqué à la fois aux colorants qui sont également connus pour être des colorants et des pigments. La principale différence entre les colorants et les pigments est la taille des particules. Les colorants sont beaucoup plus fins que les pigments. Les pigments et les colorants sont connus pour être les principales matières premières de plusieurs industries d’utilisateurs finaux, telles que la peinture et le textile, le revêtement et le plastique.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des colorants et des pigments au cours de la période de prévision sont l’attention croissante portée aux services techniques et l’importance croissante de l’innovation et de la recherche et développement de produits. En outre, la consommation croissante de colorants et de pigments par habitant dans les économies en développement devrait en outre propulser la croissance du marché des colorants et des pigments. De plus, on estime en outre que le changement des installations de fabrication dans les pays en développement amortit la croissance du marché des colorants et des pigments. D’autre part, les réglementations environnementales croissantes devraient encore entraver la croissance du marché des colorants et des pigments au cours de la période.

Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

BASF SE

DIC CORPORATION

Clariant (Suisse)

Sudarshan Chemical Industries Limited

Huntsman International LLC.

Atul Ltd

Cabot Corporation

DuPont

Kiri Industries Ltd.

LANXESS

Chromaflo Technologies ECKART

GmbH

Flint Group

Heubach GmbH

Tinting Systems Company DyStar

Singapore Pte Ltd.

Ce rapport sur le marché des colorants et pigments fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches et la domination des applications, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des colorants et des pigments, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des colorants et pigments et taille du marché

Le marché des colorants et des pigments est segmenté en fonction du type de colorant, du type de pigment et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de colorant, le marché des colorants et des pigments est segmenté en colorants réactifs, colorants dispersés, colorants de cuve, colorants directs, colorants acides et autres.

Sur la base du type de pigment, le marché des colorants et des pigments est segmenté en dioxyde de titane, pigments inorganiques et pigments organiques.

Sur la base de l’application, le marché des colorants et des pigments est segmenté en textile, peintures et revêtements, plastiques, cuir, papier, construction, encre d’imprimerie et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des

colorants et des pigments Le marché des colorants et des pigments est analysé et le marché les informations sur la taille et le volume sont fournies par pays, type de colorant, type de pigment et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des colorants et pigments sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des colorants et des pigments en raison de l’augmentation de la consommation de colorants et de pigments pour les projets de construction dans les économies en développement. En outre, l’urbanisation croissante stimulera davantage la croissance du marché des colorants et des pigments dans la région au cours de la période de prévision. L’Europe devrait observer une croissance significative du marché des colorants et des pigments en raison de l’augmentation de la production de colorants. De plus, la présence d’acteurs clés majeurs devrait en outre propulser la croissance du marché des colorants et des pigments dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse des importations-exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

