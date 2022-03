Le marché des colorants cosmétiques atteindra 397,3 millions USD d’ici 2026

Le marché mondial des colorants cosmétiques devrait atteindre 397,3 millions USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les colorants cosmétiques sont des couleurs utilisées pour divers produits de beauté tels que les rouges à lèvres, les fonds de teint, les correcteurs, les poudres bronzantes et les ombres à paupières, entre autres. La demande de colorants cosmétiques dans le monde entier, ainsi que les caractéristiques compétentes et supérieures des cosmétiques, renforcent la croissance du marché des colorants cosmétiques. Le changement soudain des modes de vie, ainsi qu’un changement des tendances de la mode, stimuleront le marché des colorants cosmétiques au cours de la période de prévision. Les colorants cosmétiques relèvent du colorant cosmétique. Les industries des colorants cosmétiques utilisent la combinaison idéale de ressources secondaires et d’anciennes méthodologies domestiques, ainsi qu’un mélange indispensable d’informations de base.

Le marché des colorants cosmétiques est influencé par la demande croissante de produits de beauté et de soins de la peau, l’évolution des cosmétiques nocifs sans produits chimiques requis par les industries de la beauté et le développement des industries cosmétiques, qui nécessitent une grande quantité de colorants cosmétiques.

Les facteurs mentionnés ci-dessus créent des opportunités pour la croissance du marché tandis que des facteurs tels que les effets négatifs des colorants cosmétiques posent des limites sur le marché. Cependant, chaque facteur aurait un impact positif sur le marché au cours de la période de prévision. Des progrès constants sur le marché des colorants cosmétiques grâce à des efforts innovants ont amélioré l’efficacité des colorants cosmétiques.

La démographie de l’Asie-Pacifique s’est orientée vers la population jeune, et le pouvoir d’achat de cette jeune population est également en hausse. La plupart des pays en développement considèrent la Chine, le Japon et l’Inde comme le marché mondial. Ces pays représentent plus de 40 % de la population mondiale et l’application de colorants cosmétiques dans cette région augmentera à un rythme très élevé.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La couleur des cheveux détenait une part de marché de 29,6 % en 2018. La coloration des cheveux est aujourd’hui pratiquée dans le but de restaurer la couleur originale des cheveux, de mettre en valeur la quantité particulière de cheveux pour la rendre plus attrayante. La population âgée utilise également la couleur des cheveux pour la teinture des cheveux.

Le marché du maquillage pour le visage devrait observer un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de crèmes correctrices de beauté. La consommation croissante des crèmes BB et CC a dynamisé le marché du maquillage pour le visage.

Les colorants synthétiques détenaient la plus grande part de marché de 56,8% en 2018. Les colorants synthétiques sont développés à partir de dérivés d’huile de pétrole ou de goudron de houille. Ceux-ci sont bon marché, rendent la couleur des rouges à lèvres et des vernis à ongles luxueux et sont facilement disponibles. Ces colorants sont nocifs pour la peau ainsi que pour l’environnement.

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance avec le deuxième TCAC le plus élevé de 6,8 % au cours de la période de prévision. Des pays comme l’Inde, la Chine et le Japon rattrapent rapidement la croissance du marché des colorants cosmétiques. La production cosmétique et les colorants cosmétiques se sont déplacés de l’Amérique du Nord vers l’Asie.

Principaux participants Sensient Cosmetic Technologies, Clariant, Dystar Group, Organic Dyes and Pigments, Neelikon, Koel Colours, Chromatech, Goldmann group, Aakash Chemicals and Dyestuffs et Pylam, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des colorants cosmétiques en fonction du type, de la solubilité, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2016-2026)

Teintures naturelles

Colorants synthétiques

Perspectives du type de solubilité (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2016-2026)

À base d’eau

À base de solvant

À base d’huile

Perspectives des applications (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2016-2026)

Maquillage du visage

Couleur de cheveux

Maquillage pour les yeux

Produits pour les lèvres

Produits pour les ongles

Articles de toilette

Les autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord NOUS.

L’Europe  Royaume-Uni La France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MA

l’Amérique latine Brésil



