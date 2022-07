Le marché des colonnes de chromatographie préemballées reflétera un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées était évaluée à XX millions de dollars américains en 2022 et le revenu total devrait augmenter de XX de 2022 à 2030, atteignant près de XX millions de dollars américains au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées :

La colonne pré-remplie est livrée avec un prêt à l’emploi dans la fabrication à partir d’un non. de vendeurs. Les colonnes préremplies sont préremplies avec la phase stationnaire et peuvent être directement fixées aux systèmes chromatographiques.

Le rapport a couvert les tendances du marché de 2015 pour prévoir le marché jusqu’en 2026. 2019 est considérée comme une année de référence, mais les chiffres de 2020 sont basés sur la production réelle des entreprises du marché. Une attention particulière est accordée à 2020 et à l’effet du confinement sur la demande et l’offre, et à l’impact du confinement pour les deux prochaines années sur le marché. Certaines entreprises ont également bien réussi le confinement et une analyse stratégique spécifique de ces entreprises est effectuée dans le rapport.

Dynamique du marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées:

La croissance du marché est tirée par la coopération internationale entre les principaux instituts de recherche et les entreprises responsables du développement des aliments et des médicaments, des tests de boissons. La demande de produits biopharmaceutiques tels que les injections préremplies, les vaccins, les anticorps monoclonaux ainsi que les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les certifications BPD pour les nouveaux ingrédients pharmaceutiques et les lancements de produits, avec la découverte de médicaments, est susceptible d’alimenter la croissance du marché des colonnes de chromatographie préremplies. .

Les colonnes de chromatographie préremplies ont diverses applications telles que l’affinité, la filtration sur gel, l’interaction hydrophobe et l’échange d’ions. Ces applications devraient stimuler la croissance de la demande au cours de la période de prévision. De plus, les organismes de recherche privés investissent énormément dans les activités de recherche et développement sur les nutraceutiques et les nouvelles molécules. La demande croissante et les produits pharmaceutiques de haute qualité correspondant aux normes internationales sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché. De plus, les avantages offerts par les colonnes de chromatographie préremplies, tels que la réduction des coûts de main-d’œuvre, la flexibilité opérationnelle, la réduction de la consommation de temps et une productivité élevée, sont susceptibles d’alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. La croissance du marché est également stimulée par les fusions et acquisitions et les nouveaux lancements par les entreprises dominantes. Par exemple, en janvier 2019, la société Shimadzu a lancé sa propre série de préparation Nexera Chromatographie liquide de purification préparative. Cette innovation aidera à l’extraction de la molécule cible dans l’analyse. De plus, cela améliorera l’efficacité grâce à un travail de préparation efficace utilisant LC ou un LCMS.

Analyse du segment de marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées :

Le segment de plus de 1 L domine le segment Type du marché mondial des colonnes de chromatographie préremplies : une colonne préremplie avec un remplissage de capacité supérieure à 1 L devrait attirer davantage l’attention sur le marché avec la plus grande part de marché de 52,2 % en 2020. Le segment est devrait croître à un rythme élevé au cours de la période de prévision. Les facteurs attribuant à la croissance du marché sont la viabilité de colonnes pré-remplies de plus grande taille pour l’analyse de divers composés chimiques. Le coût réduit de la colonne de chromatographie préremplie est susceptible de stimuler la croissance du marché. Les colonnes de grande taille sont davantage préférées que 1-100 ml et 100-1000 ml en raison de la séparation efficace et efficiente des molécules dans un composé et ce facteur est chargé d’offrir une évaluation précise des impuretés et des métaux lourds. Outre, les progrès croissants associés à diverses technologies devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le segment de l’industrie pharmaceutique est considéré comme complétant la croissance du marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées. Les industries pharmaceutiques dominent la croissance du segment des utilisateurs finaux du marché des colonnes de chromatographie préconditionnées avec 38,4 % de part de marché en 2020.

Les facteurs attribués à la croissance du marché sont la croissance des industries biopharmaceutiques dans les pays en développement. En outre, le développement croissant de nouvelles molécules médicamenteuses et l’estimation et l’analyse de l’industrie pharmaceutique active sont susceptibles de stimuler la croissance du marché. En outre, une fusion croissante de médicaments et de nouvelles formulations de médicaments pour déterminer le contenu et la pureté du médicament est susceptible d’attirer davantage l’attention sur le marché et est susceptible de motiver la croissance du marché. En outre, les lancements de nouveaux produits par les sociétés Agilent Technologies Inc. devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, Agilent Technology Inc., une industrie pharmaceutique, a annoncé un système de chromatographie en phase gazeuse avec Innovation Instruments Intelligence, une technologie de pronostic «auto-consciente», élargissant leur suite d’instruments de chromatographie en phase gazeuse connectés intelligents. On estime que le segment des aliments et boissons gagnera une part de marché importante de 34,2 au cours de la période de prévision. Les facteurs attribuant à la croissance du marché sont la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons avec une qualité et une quantité efficaces. Et ce facteur est susceptible de motiver la croissance des colonnes de chromatographie préemballées mondiales au cours de la période de prévision.

Aperçus régionaux du marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées:

Les informations régionales sur le marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées sont segmentées en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord est leader sur le marché des colonnes de chromatographie préremplies avec 35,7 % de part de marché en 2020 grâce à la présence d’acteurs majeurs du marché comme Agilent Technologies, GE Healthcare Lifesciences, Atoll GmbH. La croissance de la région est attribuée à une plus grande exposition aux technologies et aux progrès dans le secteur de la recherche et du développement avec des infrastructures de haute technologie. De plus, les approbations d’organismes gouvernementaux tels que la Food and Drug Administration devraient stimuler la croissance du marché. L’Asie-Pacifique gagne une part de marché importante avec le TCAC le plus élevé de 5,3 % au cours de la période de prévision. En outre, le développement croissant des anticorps monoclonaux est responsable de la contribution d’une plus grande part de marché aux produits biologiques en raison des développements cliniques. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont obliques vers l’évaluation de la qualité des industries alimentaires et pharmaceutiques. Ce facteur est estimé pour compléter la croissance du marché.

Marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées, par région

• Amérique du Nord États-Unis Canada • Europe Allemagne Royaume-Uni France Italie Espagne • Asie-Pacifique Japon Chine Inde Australie Corée du Sud • Amérique latine Brésil Mexique Argentine Colombie • Moyen-Orient et Afrique (MEA) de l’Afrique du Sud de l’Arabie saoudite des Émirats arabes unis

Acteur clé du marché mondial des colonnes de chromatographie préemballées

• GENERAL ELECTRIC • Agilent Technologies, Inc. • Thermo Fisher Scientific Inc. • Repligen Corporation • Tosoh Corporation • Merck & Co., Inc. • Phenomenex Inc. • F. Hoffmann-La Roche Ltd • Laboratoires Bio-Rad • GE Healthcare Lifesciences • Atoll GmbH • EMD Millipore