Le marché des colonnes de chromatographie devrait afficher un TCAC modeste de + 8% au cours de la période de prévision 2021-2027 Avec Top Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc., Daicel Corporation

Les colonnes de chromatographie sont des instruments analytiques utilisés pour séparer les molécules d’un mélange en fonction de leurs propriétés. Les colonnes contiennent une phase stationnaire en leur sein et agissent comme un récipient à travers lequel la phase mobile circule, avec l’échantillon.

Le marché des colonnes de chromatographie devrait croître à un TCAC de + 8% au cours de la période de prévision 2021-2027.

Ils jouent des fonctions importantes, telles que la purification des protéines, la préparation des échantillons et le dessalement. Le marché est entraîné par divers facteurs tels queune augmentation des dépenses de R & D en sciences de la vie, une augmentation de la production d’anticorps monoclonaux et la demande croissante de produits biopharmaceutiques. Cependant, le manque de professionnels qualifiés peut entraver la croissance du marché.

Les méthodes de chromatographie sur colonne sont largement utilisées dans les départements de R & D de la société biopharmaceutique ainsi que dans les instituts de recherche à différentes fins telles que le développement de procédés pharmaceutiques. Ainsi, l’augmentation des dépenses de R & D stimule la croissance du marché des colonnes de chromatographie.

Acteurs Clés

Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc., Daicel Corporation., COMPAGNIE D’INSTRUMENTS COLE-PARMER, LLC, W. R. Grace & Co.-Connecticut., Laboratoires Bio-Rad, Inc., Biotage, KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH et TOSOH.

Ils sont différenciés en fonction de la capacité, c’est-à-dire 1-100 ML, 100-1000 ML et Plus de 1L. Les colonnes de chromatographie sont utilisées dans des applications telles que la préparation d’échantillons, le criblage de résine, la Purification des Protéines, l’Échange d’Anions et de Cations et le Dessalement.

Différents types de chromatographie comprennent la chromatographie par échange d’ions, la Chromatographie d’affinité, la Chromatographie Multimodale, la Filtration sur gel et autres.

Cette filiale sera en charge du développement des équipements de fabrication de puces, ainsi que des matériaux et systèmes industriels, ainsi que de la production des équipements de mesure et d’analyse.

Thermo Fisher Scientific (États-Unis) a introduit les systèmes HPLC Thermo Scientific Vanquish Core en 2020, dans le but d’assurer un débit constant et des résultats analytiques fiables.

Ils sont également utilisés par les chimistes pour purifier les liquides et les composés liquides. Différents types de colonnes de colonnes de chromatographie sont des colonnes de Chromatographie en Phase Normale, des Colonnes de Chromatographie Préemballées et des Colonnes de Chromatographie Automatisées.

Hitachi (Japon) a acheté toutes les actions restantes d’Hitachi High-Technologies pour 5 milliards de dollars en 2020, et l’a plus tard annoncé en tant que filiale d’Hitachi.

Segmentation du Marché

Par Type De Colonne

* Colonnes de Chromatographie En Phase Normale

* Colonnes De Chromatographie Préemballées

* Colonnes de Chromatographie Automatisées

Par Type

* Chromatographie par Échange d’ions

* Chromatographie d’affinité

* Chromatographie Multimodale

* Filtration sur Gel

* Autres

Par Capacité

* 1 À 100 ML

* 100-1000 ML

* Plus De 1L

Par Application

* Préparation des échantillons

* Criblage de Résine

* Purification des Protéines

* Échange d’Anions et de cations

* Dessalement

Le rapport identifie diverses entreprises clés du marché. Il aide le lecteur à connaître les stratégies et tactiques commerciales que les joueurs se concentrent sur la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique remarquable sur le marché.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche du Marché des Colonnes de Chromatographie 2021-2027:

* Étudier, suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions, les acquisitions et les développements de nouveaux produits

* Fournir l’analyse de segmentation basée sur le Type, l’Application et l’Emplacement géographique

* Étudier les facteurs affectant la croissance du marché ainsi que les moteurs du marché conduisant au marché des colonnes de Chromatographie

* Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision pour 2021-2027.

* Fournir une perspective future de la taille du marché dans les principales régions et ses principaux pays performants.

* Pour étudier et prédire la taille exacte du marché, la part, les ventes et les revenus au cours de la période 2021-2027.

* Fournir des informations sur les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Colonnes de Chromatographie

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Processus mondial de Fabrication des Colonnes de Chromatographie sur le marché

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des colonnes de Chromatographie 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

