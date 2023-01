Le marché des collations santé devrait atteindre 53,08 milliards de dollars d’ici 2029 La propagation du virus COVID a augmenté la demande de collations saines, car les gens sont devenus plus conscients de l'importance de manger des aliments nutritifs. L'utilisation accrue des canaux Internet pour l'achat en gros de produits et d'alternatives aux collations devrait augmenter la demande de collations saines pendant les fermetures pandémiques. L'amélioration des mouvements dans la chaîne d'approvisionnement devrait soutenir la croissance future du marché des collations saines.

Le marché des collations santé était évalué à 33,3 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 53,08 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,00 % sur la période de prévision 2022-2029. Préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

Le marché des collations santé a connu une croissance spectaculaire ces dernières années, en particulier depuis la pandémie mondiale. À mesure que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, la demande de produits nutritifs mais délicieux a augmenté. De plus, le développement croissant de la chaîne d’approvisionnement des produits stimule la croissance du marché. Pour étendre leurs activités aux canaux de commerce électronique, les grandes chaînes de supermarchés collaborent désormais avec des sociétés de livraison en ligne externes.

Les collations sont de petites portions de nourriture ou de boisson prises entre les repas. Les collations saines sont des sachets à faible teneur en sodium, sans sucre ajouté, sans vitamines, sans nutriments et à faible teneur en graisses saturées. Les collations saines sont riches en fibres et en protéines pour vous aider à rester énergique tout au long de la journée. Des exemples de collations saines comprennent les œufs durs, les grains entiers, les graines, les noix, les légumes, les fruits et les produits laitiers faibles en gras.

Dynamique du marché des snacks sains

chauffeur

Demande croissante de collations à emporter

L’augmentation de la consommation de snacks à emporter stimule la croissance positive du marché mondial des snacks sains. La sensibilisation croissante des consommateurs aux risques pour la santé associés à la consommation de malbouffe, comme les maladies cardiaques, le diabète et d’autres maladies chroniques, devrait alimenter la demande mondiale de collations saines. La préférence croissante des consommateurs pour des habitudes alimentaires et un mode de vie sains est l’une des principales tendances du marché mondial des collations saines. Les collations saines occupent une place de plus en plus importante dans l’alimentation des gens du monde entier, dynamisant le marché mondial des collations saines.

Augmentation du revenu par habitant des clients, modernisation et main-d’œuvre plus nombreuse

L’augmentation du revenu par habitant des clients grâce à la modernisation et à une main-d’œuvre plus nombreuse est l’un des moteurs les plus importants du développement du marché. Les personnes dans la trentaine et la quarantaine ont augmenté leurs dépenses en collations santé. L’augmentation du financement pour le développement d’offres de classe inventives et l’ingéniosité entreprise par les principales marques de produits devraient donner un coup de fouet au marché.

chance

Avec un changement dans les normes comportementales personnelles des clients, des collations saines peuvent émerger comme une alternative aux dîners indéniables. La nature des collations évolue à mesure que les consommateurs responsabilisés recherchent de plus en plus des alternatives alimentaires délicieuses, nutritives et abordables pour alimenter leur mode de vie trépidant. Manger est à la hausse à mesure que le désir de commodité et de portabilité augmente, et la premiumisation stimule le développement et la gamme de nouvelles collations meilleures et plus saines. Une limite est de permettre l’utilisation de saveurs intenses et fougueuses et d’ingrédients exceptionnels pour plaire aux palais du monde et stimuler le développement des secteurs économiques provinciaux.

Impact du COVID-19 sur le marché des snacks sains

Portée du marché mondial des collations santé

produit

fruit sec

Barres de muesli et granola

Noix et graines

viande

mélange montagnard

prétendre

Sans gluten

faible en gras

Sans sucre

Autre

emballage

lunettes

des boites

canettes

Autre

canal de distribution

supermarchés

hypermarchés

dépanneurs

magasins de détail en ligne

En ligne

Analyse régionale / aperçu du marché Snacks sains

Les pays couverts par le rapport sur le marché des collations saines sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait être l’un des marchés provinciaux les plus dynamiques pour les collations santé. L’évolution des habitudes des clients, comme les collations entre les repas ou les collations à la place des repas, ainsi que la tendance croissante vers des alternatives saines, devraient accroître la demande pour le produit dans la région. Tant que les prévisions durent, l’Asie-Pacifique devrait être la destination la plus attractive sur la scène internationale. La demande croissante pour le produit dans la province peut être attribuée à la modernisation et au besoin croissant d’options de collations dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine.

