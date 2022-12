Le marché des collations saines est susceptible d’influencer la valeur d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la croissance de l’entreprise, les défis et les perspectives concurrentielles

Marché mondial des collations saines par produit ( fruits secs , barres de céréales et de granola, noix et graines, viande, mélange montagnard), allégation (sans gluten, faible en gras, sans sucre et autres), canal de distribution (hypermarché et supermarché, alimentation Magasins spécialisés, dépanneurs, en ligne, autres), emballages (pots, boîtes, sachets, canettes et autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des collations saines

Le marché des collations santé s’est considérablement développé ces dernières années, en particulier depuis la pandémie mondiale. À mesure que les clients sont de plus en plus soucieux de leur santé, la demande de produits nutritifs mais délicieux a augmenté. De plus, le développement croissant de la chaîne d’approvisionnement des produits propulse la croissance du marché. Pour étendre leurs activités aux canaux de commerce électronique, les grandes chaînes de supermarchés collaborent désormais avec des sociétés de livraison en ligne tierces.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des collations saines était évalué à 33,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 53,08 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.

Définition du marché

Les collations sont de petites portions d’aliments ou de boissons consommées entre les repas. Les collations saines sont des sacs à faible teneur en sodium, sans sucre ajouté, en vitamines , en nutriments et à faible teneur en graisses saturées. Les collations saines sont riches en fibres et en protéines, ce qui vous aide à tenir toute la journée. Des exemples de collations saines comprennent les œufs durs, les grains entiers, les graines, les noix, les légumes, les fruits et les produits laitiers faibles en gras.

Portée et segmentation du marché des collations santé

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (fruits secs, barres de céréales et granola, noix et graines, viande, mélange montagnard), allégation (sans gluten, faible en gras, sans sucre et autres), canal de distribution (hypermarché et supermarché, magasins de spécialités alimentaires, dépanneurs , en ligne, autres), emballages (pots, boîtes, sachets, canettes et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts ITC Limited (Inde), Kambly SA (Suisse), Mondelez International (États-Unis), PepsiCo (États-Unis), The Kraft Heinz Company (États-Unis), Annie’s Homegrown, Inc. (États-Unis), Parle Products Pvt. Ltd. (Inde), Patanjali Ayurved (Inde), Britannia (Inde), Kellogg Co (États-Unis), pladis global (Royaume-Uni), Walkers Shortbread Ltd (Royaume-Uni), Lotus Bakeries NV (Belgique), Nestle SA (Suisse), Burton’s Foods Ltd. (Royaume-Uni) Des opportunités Avec un changement dans les normes de conduite personnelle des clients, des collations saines peuvent émerger comme une alternative aux soupers indéniables

Évolution rapide des solutions d’emballage

Innovation croissante des produits et évolution des tactiques de vente

Dynamique du marché des collations saines

Conducteurs

La demande croissante pour la consommation de collations sur le pouce

L’augmentation de la consommation de collations sur le pouce alimente la croissance positive du marché mondial des collations saines. La sensibilisation croissante des consommateurs aux risques pour la santé associés à la consommation de malbouffe, comme les maladies cardiaques, le diabète et d’autres maladies chroniques, devrait stimuler la demande mondiale de collations saines. L’augmentation de la préférence des clients pour des habitudes alimentaires saines et un mode de vie sain est l’une des principales tendances du marché mondial des collations saines. Les collations saines occupent une place de plus en plus importante dans l’alimentation des gens du monde entier, propulsant le marché mondial des collations saines vers l’avant.

Augmentation des revenus par habitant des clients, modernisation et élargissement de la base de personnes employées

L’augmentation des revenus par habitant des clients à la suite de la modernisation et d’une base plus large de personnes employées est l’une des substances stimulantes les plus importantes pour le développement du marché. Les personnes entre la trentaine et la quarantaine ont augmenté leurs dépenses en collations saines. L’augmentation des fonds pour développer des offres de classe inventives et l’inventivité commencée par les entreprises les plus importantes pour l’image de marque des produits devraient donner une impulsion positive au marché.

En raison des mouvements de vigilance promus par les entreprises, les gouvernements et les organisations non gouvernementales, la sensibilisation des consommateurs à la forme physique devrait inspirer la demande de collations saines dans les années à venir.

Opportunité

Avec un changement dans les normes de conduite personnelle des clients, des collations saines peuvent émerger comme une alternative aux soupers indéniables. L’essence des collations évolue à mesure que les clients autonomes recherchent de plus en plus des alternatives alimentaires délicieuses, nourrissantes et économiques pour alimenter leur mode de vie trépidant. L’alimentation est à la hausse, car le désir de commodité et de portabilité entraîne une utilisation accrue, la premiumisation entraînant le développement et l’assortiment de nouvelles collations saines et meilleures pour la santé. Une contrainte permet à l’utilisation de saveurs intenses et fougueuses et de fixations extraordinaires de parler aux palais mondiaux, stimulant le développement des secteurs d’activité provinciaux. Le confort stimule également les ventes en ligne de collations prêtes à manger, les variétés de collations saines étant l’une des classes d’aliments les plus populaires achetées via le canal en ligne. ?