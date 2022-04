Le marché des collations pour animaux de compagnie devrait atteindre une croissance considérable d’ici 2028

Le rapport Pet Snacks Market fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché des collations pour animaux de compagnie est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Les collations pour animaux de compagnie sont des aliments pour animaux qui se composent de produits d’origine animale ou végétale qui comprennent des légumes et des fruits secs, des friandises et des produits à mâcher, des biscuits et des biscuits et d’autres produits alimentaires. Il peut également s’agir de formes sèches et humides. Ces produits sont fabriqués à partir d’ingrédients visant à ajouter une nutrition supplémentaire et des aliments sains aux animaux de compagnie tels que les chiens, les chats et autres. Les collations nutritives offrent une meilleure digestion de l’animal et un risque moindre de maladies.

Principaux acteurs clés : – Nature’s Diet, MARS Incorporated, Nestlé, The J.M. Smucker Company, Hill’s Pet Nutrition, Inc., SCHELL AND KAMPETER, INC., Blue Buffalo Co. Ltd., Spectrum Brands, Inc., Sojourner’s Farm, Inc. , Merrick Pet Care.

La possession croissante d’animaux de compagnie, la parentalité des animaux de compagnie et la tendance à l’humanisation des animaux de compagnie stimulent le marché des collations pour animaux de compagnie. De nos jours, les animaux de compagnie doivent être traités comme faisant partie de la famille, de sorte que la fourniture de bons aliments nutritionnels pour leur croissance augmente de plus en plus et cela stimule l’intérêt des consommateurs à adopter des produits à haute valeur nutritive pour leurs animaux de compagnie.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de Specialty Pet Snacks, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial des collations pour animaux de compagnie est segmenté en matière première, type d’animal, forme et canal de distribution. Basé sur la matière première, le marché mondial des collations pour animaux de compagnie est segmenté en produits d’origine animale, végétale et autres. Par type d’animal de compagnie, le marché mondial des collations pour animaux de compagnie est segmenté en chiens, chats et autres. Par forme, le marché mondial des collations pour animaux de compagnie est segmenté en, humide et sec. Par canal de distribution, le marché mondial des collations pour animaux de compagnie est classé en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des collations pour animaux de compagnie du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des collations pour animaux de compagnie dans ces régions.

