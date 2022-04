Le marché des collations aux algues atteindra 3,8 milliards de dollars d’ici 2028

Le marché mondial du marché des collations aux algues devrait passer de 1,64 milliard USD en 2020 à 3,8 milliards USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 11,3% au cours de la période projetée.

Les collations aux algues sont composées d’ingrédients biologiques et sont riches en fibres, en vitamines A, B, E et K, en potassium, en calcium, en magnésium et en fer. Ces collations sont dépourvues d’ingrédients OGM qui sont sans gluten. La préférence croissante des consommateurs pour les collations prêtes à l’emploi et la capacité d’achat élevée des personnes sont les facteurs essentiels qui augmentent la croissance du marché des collations aux algues. Les collations aux algues contiennent des propriétés nutritionnelles élevées qui devraient stimuler la demande du marché.

L’augmentation du nombre de consommateurs végétaliens dans divers pays et la prise de conscience croissante d’une alimentation saine et d’aliments nutritifs alimentent la croissance du marché des collations aux algues. Divers acteurs du marché innovent dans de nouvelles techniques telles que la collaboration, les fusions et les lancements de produits pour renforcer leur position sur le marché. La demande croissante de nouveaux produits avec différents ingrédients devrait étendre les collations aux algues à l’avenir.

Autres conclusions clés :

Sur la base de la source, le segment des algues rouges détient la part de marché la plus élevée en 2020 et devrait conserver sa position au cours de la période d’analyse de 2021 à 2028. L’utilisation intensive d’algues rouges pour la fabrication de feuilles de nori augmentera la demande pour le rouge l’industrie des algues et ainsi élargir le marché des collations aux algues. On estime que la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé et la demande croissante de collations obtenues à partir d’algues rouges stimulent le marché.

Sur la base du canal de distribution, le canal de distribution en ligne devrait connaître une croissance significative, car de nombreux consommateurs trouvent qu’il est facile de faire des achats en ligne depuis leur domicile au lieu de faire leurs achats dans des magasins physiques. En outre, les produits sont disponibles à des tarifs réduits sur divers portails en ligne, notamment Tesco PLC, Sainsbury’s et Amazon.

Le canal de distribution hors ligne a dominé le marché avec la part de revenus la plus élevée, car plusieurs magasins proposent une variété de collations et de produits qui attirent un groupe important de personnes à visiter ces magasins et à acheter les produits.

Sur la base du type de produit, l’industrie des lanières et chips a dominé le marché avec la génération de revenus la plus élevée sur le marché mondial des collations aux algues. Les lanières de nori couramment disponibles sont populaires parmi les gens car elles sont faibles en calories et remplacent mieux les chips riches en calories.

Les produits de collation de bar sont évalués pour témoigner du TCAC le plus élevé au cours de la période estimée. Ces snacks sont disponibles en saveurs sucrées et salées.

L’Amérique du Nord est considérée comme témoin d’un TCAC considérable au cours de la période projetée en raison d’une sensibilisation croissante à la santé et à l’obésité. L’inclinaison soudaine vers une alimentation saine accélère la demande de produits à base d’algues dans la région nord-américaine.

L’Europe devrait observer un TCAC de 14,7 % au cours de la période de projection en raison de la demande croissante de produits alimentaires à base d’algues.

Les principaux acteurs du marché des collations aux algues comprennent Eden Foods, Annie Chun’s, gimMe Health Foods Inc., Taokaenoi Food & Marketing, SeaSnax, Roland’s Foods et Oceans Halo.

Pour cette étude, Reports and Data a segmenté le marché mondial des collations aux algues en fonction de la source, du type de produit, du canal de distribution et de la région :

Source Perspectives (Revenus, Millions USD, 2021 – 2028)

Brun

Rouge

Vert

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2021 – 2028)

Barres

Flocons

Lanières et frites

Autres

Perspectives du canal de distribution (chiffre d’affaires, millions USD, 2021 – 2028)

Dépanneurs

Spécialité

En ligne

Supermarché

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD, 2021 – 2028)

Amérique du Nord NOUS

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI

Asie-Pacifique Chine Corée du Sud Thaïlande Japon

Amérique centrale et Amérique du Sud Brésil

Moyen-Orient et Afrique

