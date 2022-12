Le marché des collations à base de plantes devrait avoir un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

» Le rapport d’étude de marché sur les collations à base de plantes a été préparé pour apporter une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché. Analyse des besoins des consommateurs par principales régions, types, applications sur le marché international en tenant compte l’état passé, présent et futur de l’industrie a été réalisé. Le rapport est préparé en fonction du type de marché, de la taille de l’organisation, de la disponibilité sur site et du type d’organisation des utilisateurs finaux. Ainsi, pour une meilleure prise de décision et un développement florissant croissance de l’entreprise, les données et les informations couvertes dans le document d’analyse du marché des collations à base de plantes sont très impératives.

En outre, le rapport sur le marché des collations à base de plantes contient le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les parts de marché et les coordonnées des fabricants ou des entreprises. Les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché sont également identifiés et analysés dans ce rapport. Ce rapport de recherche sur les entreprises mondiales est une ressource qui fournit des détails techniques et financiers actuels et à venir sur l’industrie. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché ont été proposés dans ce rapport. Le rapport sur le marché des collations universelles à base de plantes a été formulé pour apporter une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché.

Analyse et taille du marché

Les collations à base de plantes contiennent les ingrédients qui proviennent de légumes, de fruits, de plantes, y compris les tubercules, et de céréales. La fraction de fibres dans les collations à base de plantes est généralement composée de composés non digestibles, notamment d’amidon résistant, de pectine, de cellulose et d’hémicellulose. Il existe différents types de collations à base de plantes telles que les fruits et les noix, les collations à base de céréales, les collations, les biscuits et autres. Un nombre croissant de consommateurs végétaliens et la préférence croissante des consommateurs pour les plats cuisinés sont les principaux facteurs de collations à base de céréales qui stimulent la croissance du marché. Les inquiétudes croissantes concernant la forme physique et la disponibilité d’une vaste gamme de produits de collations à base de plantes devraient encore stimuler le développement global du marché du marché des collations à base de plantes au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des collations à base de plantes était évalué à 40,96 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 79,60 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,66 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par L’équipe Data Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, des analyses d’import/export, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets et des avancées technologiques.

Définition du marché

Les collations à base de plantes offrent toutes les vitamines, protéines, lipides, glucides et minéraux essentiels pour une santé optimale, et sont souvent plus riches en phytonutriments et en fibres. Cependant, certains végétaliens peuvent avoir besoin d’ajouter un supplément spécifiquement de vitamine B12 pour s’assurer qu’ils reçoivent tous les nutriments nécessaires. Les collations à base de plantes sont entièrement fabriquées à partir d’ingrédients d’origine végétale et limitent l’utilisation de produits d’origine animale. Les boissons à base de plantes contiennent des protéines, des vitamines, des acides aminés essentiels et des minéraux, ce qui aide à minimiser les risques d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de crises cardiaques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (snacks substituts de viande, snacks à base de céréales, snacks aux fruits et aux noix, snack-bars à base de plantes, gaufrettes, autres), saveur (salée, sucrée), type d’emballage (sachets, emballages, sacs, boîtes de conserve, autres), source (Légumes, Fruits, Céréales, Tubercules, Autres), Catégorie (Conventionnel, Biologique), Canal de distribution (Proximités, Grandes surfaces, Magasins spécialisés, Vente en ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts Maple Leaf Foods (Canada), Quorn (Royaume-Uni), Oumph (Royaume-Uni), Upton’s Natural (États-Unis), Hilary’s – Drink Eat Well, LLC (États-Unis), ZELLE ORGANIC (États-Unis), Siren Snacks (États-Unis), Green Park Brands ( Royaume-Uni), Eat Natural (Royaume-Uni), PRIMAL SPIRIT FOODS INC. (États-Unis), LOUISVILLE VEGAN JERKY COMPANY (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), General Mills Inc. (États-Unis), Unilever (Royaume-Uni), Outstanding Foods, Inc. (États-Unis), Vegan Rob’s (États-Unis), Amy’s Kitchen Inc, (États-Unis), Blue Diamond Growers (États-Unis), Eat Real (États-Unis), Nutrifusion LLC (États-Unis), Freeland Foods (États-Unis ), Greenleaf Foods SPC (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Augmentation de la demande de substituts de viande Sensibilisation croissante au véganisme Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des collations à base de plantes

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Changement croissant des consommateurs vers le véganisme

L’évolution croissante des consommateurs vers le véganisme accélère la croissance du marché des collations à base de plantes. Cela est dû à la prise de conscience croissante des consommateurs concernant l’impact social, la santé et la durabilité. Il y a un changement croissant des consommateurs vers le véganisme en raison de la santé et du bien-être des animaux. En outre, il existe une demande croissante d’aliments à base de plantes tels que les biscuits, le pain, les muffins, les petits pains, les collations, les gâteaux végétaliens et autres. Ainsi, augmenter la croissance du marché des collations à base de plantes au cours de la période de prévision.

Accroître la sensibilisation à la santé des consommateurs

L’augmentation de la conscience de la santé des consommateurs augmente la croissance du marché. Cela est dû aux aides nourrissantes des collations à base de plantes qui ont stimulé les consommateurs à choisir de tels produits. Il présente plusieurs avantages pour la santé, notamment une réduction du risque de plusieurs maladies et une stimulation de la fonction immunitaire. Les collations à base de plantes sont pratiques à saisir et fournissent des minéraux, des vitamines et de l’énergie. Le nombre croissant de la population active a également entraîné la consommation de collations à base de plantes. Cela devrait stimuler la croissance du marché des collations à base de plantes au cours de la période de prévision.

Augmentation de la consommation alimentaire

La consommation alimentaire augmente à un rythme soutenu pendant la stagnation de la croissance économique. Cela a été identifié comme le principal moteur du marché des collations à base de plantes. En plus de la croissance démographique, l’augmentation du pouvoir d’achat crée une demande pour les collations à base de plantes.

Des opportunités

Augmentation de la demande pour le substitut de viande

L’augmentation de la demande de marché des collations à base de plantes sur le marché mondial en raison de la sensibilisation croissante à la disponibilité de substituts de viande contenant approximativement le même nombre de valeurs nutritionnelles, ce qui offre de nombreuses opportunités de croissance pour les collations à base de plantes sur le marché mondial.

Sensibilisation croissante au véganisme

La sensibilisation croissante et les campagnes de plusieurs sociétés de protection sociale et de protection des animaux ont entraîné une augmentation de la clientèle pour les produits alimentaires à base de plantes. Les populations végétaliennes croissantes partout dans le monde ont un impact positif sur la croissance des collations à base de plantes.

APERÇU STRATÉGIQUE CLÉS DU RAPPORT sur le marché des collations à base de plantes:

• Analyse de la production – La production de l’équipement de manipulation des patients est analysée par rapport aux différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché des collations à base de plantes est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché des collations à base de plantes. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Approvisionnement et consommation – Dans la continuité des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation pour le marché des collations à base de plantes. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs majeurs du marché des collations à base de plantes sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – Le rapport sur le marché des collations à base de plantes comprend des informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur étendue de marché à l’aide de plusieurs outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’étude de faisabilité. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux acteurs de l’industrie.

• L’aperçu du marché des collations à base de plantes à 360 degrés basé sur un niveau mondial et régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés aux niveaux mondial, régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision compte tenu des informations remarquables et d’évaluation, ainsi que des moteurs et des limites disponibles du marché des collations à base de plantes.

