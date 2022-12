Le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) augmentera à un TCAC de 9,6% d’ici l’année de prévision 2028 Le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, saveurs et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Le marché mondial des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) représentera 9,43 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le mocktail est une sorte de boisson mélangée non alcoolisée, car il ne contient ni alcool ni aucun type de spiritueux. Il est généralement fabriqué en mélangeant différents jus de fruits, boissons gazeuses, thé glacé, etc. Il est appelé mocktail car il ressemble à un cocktail. Les cocktails sans alcool sont moins chers que les cocktails et sont consommés par ceux qui ne consomment pas d’alcool.

La demande croissante des consommateurs pour les boissons alcoolisées prêtes à boire telles que les cocktails sans alcool prêts à boire est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Ces boissons génèrent un revenu plus important au sein de la secteur des boissons non alcoolisées en minimisant l’intérêt général de se préparer à boire. Le prêt-à-boire capitalise sur 2 grandes tendances que sont la disponibilité et la praticité. Ces tendances mesurent de soutenir le développement de l’industrie. De plus, la sensibilisation croissante des acheteurs au mode de vie sain a entraîné une augmentation de la demande associée de prêts à boire sains, augmentant ainsi le taux de croissance du marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD).

Portée du marché mondial des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) et taille du marché

Sur la base du type, le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) est segmenté en lagon bleu, mojito, glace cuite, punch des reines, temple shirley et soda à la crème italienne.

Sur la base des saveurs, le marché des mocktails prêts à boire (RTD) est segmenté en réguliers et aromatisés.

Sur la base du canal de distribution, le marché des mocktails prêts à boire (RTD) est segmenté en ligne et hors ligne.

Analyse au niveau du pays du marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD)

Le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, saveurs et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des cocktails sans alcool prêts à boire (RTD) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des mocktails prêts à boire (RTD) en raison de la demande croissante des consommateurs pour différentes saveurs de mocktails prêts à boire et de la transition vers les produits à emporter. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des canaux de distribution en ligne et de l’augmentation de l’influence de la culture occidentale.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Mocktails prêts à boire (RTD)

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des mocktails prêts à boire (RTD) sont:

ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD., Pernod Ricard, SHS Group, E & J Gallo, William Grant & Sons, Miller Coors, Diageo, Treasury Wine Estates, Jose Cuervo, Constellation Brands, Beam-Suntory, Mast-Jaegermeister, Bacardi, Pernod Ricard , Edrington Group, Brown-Forman, Pabst Brewing, Anheuser-Busch, China Resource Enterprise, Accolade Wines, Vina Concha y Toro, Torres, Heineken, The Wine Group, Craft Brew Alliance Inc., Molson Coors Brewing Co., Haelwood International Holdings Plc entre autres. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

