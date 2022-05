Le marché des cocktails RTD 2022 est en plein essor dans le monde d’ici 2027 – Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Ltd., Asahi Group Holdings, Ltd

Le rapport Insight Partners RTD Cocktails Market 2027 détaille les principaux stimulants de croissance et les facteurs de restriction du marché, ainsi que des mesures pour atténuer leur impact. Le rapport fait référence à des sources primaires et secondaires pour étudier le marché de manière exhaustive. Le document étudie également l’environnement concurrentiel du marché des cocktails RTD et donne accès aux profils détaillés des entreprises, aux développements clés, au taux de croissance et à l’évaluation de chaque entreprise.

Les cocktails RTD (prêts à boire) sont des boissons qui impliquent des prémélanges et des boissons, des cocktails sans alcool, des mélangeurs de spiritueux et autres. Les cocktails prêts à boire offrent une vaste gamme de variétés, comme les cocktails prêts à boire infusés à la rose, à la lavande et au gingembre, ce qui en fait la boisson alcoolisée préférée des consommateurs.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur tous les marchés. Les gouvernements du monde entier ont imposé des confinements pour contrôler la propagation du virus, ce qui a eu un impact sur la production et entraîné des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En conséquence, la croissance du marché des cocktails RTD a également été affectée.

La littérature de recherche intègre des informations cruciales sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché à l’échelle mondiale et régionale. Il aide également le lecteur à prendre des décisions éclairées concernant les stratégies de croissance.

PORTÉE DU MARCHÉ

L ‘«analyse du marché mondial des cocktails RTD jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des cocktails RTD avec une segmentation détaillée du marché par type de base et canal de distribution. Le marché mondial des cocktails RTD devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des cocktails RTD et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les principaux acteurs couverts par cette étude

• Diageo

• Brown-Forman

• Pernod Ricard

• Bacardi Ltd.

• Asahi Group Holdings, Ltd.

• Vins et spiritueux Halewood

• Shanghai Bacchus Liquor Co., Ltd.

• Suntory Holdings Ltd.

• Boissons de Manchester

• Boissons Simple Skiff, LLC

Méthodologie de la recherche

La méthodologie de recherche implique la collecte d’informations par des analystes de recherche qui filtrent ensuite ces informations et les étudient en profondeur pour fournir des estimations et des prévisions à l’industrie. Des approches primaires et secondaires de collecte de données ont été utilisées pour la même chose. Des entretiens avec les principaux influenceurs du marché, ainsi que les points de vue et opinions de personnes renommées du secteur sont également intégrés.

Les méthodologies de marché adoptées dans le rapport offrent une analyse précise des données et fournissent une visite de l’ensemble du marché. En plus de cela, des sources accessibles au public telles que les documents déposés auprès de la SEC, les rapports annuels et les livres blancs ont été utilisées par les analystes de données pour une compréhension approfondie du marché. La méthodologie de recherche reflète clairement une intention d’extraire une vue complète du marché en l’analysant par rapport à de nombreux paramètres. Les contributions valorisées améliorent le rapport et offrent un avantage concurrentiel aux lecteurs.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des cocktails RTD est segmenté en type de base et canal de distribution. Par type de base, le marché des Cocktails RDT est classé en Spiritueux, Vin, Autres. Par canal de distribution, le marché des cocktails RTD est classé en hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne, autres.

Les profils d’entreprise du marché des cocktails RTD sont représentés individuellement pour tous les principaux participants et indices tels que la performance financière, les initiatives stratégiques, le portefeuille de produits et l’aperçu de l’entreprise.

Présentation de l’entreprise:

L’aperçu de l’entreprise fournit des informations sur l’emplacement de l’entreprise où se trouve son siège social ainsi que l’année établie, l’effectif des employés à partir de 2017, les régions où l’entreprise opère et les principaux domaines d’activité.

Performance financière:

Le chiffre d’affaires global de la société / du segment pour les années 2019, 2018 et 2017 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse) avec l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celui-ci en raison de facteurs tels que les fusions et acquisition, profit ou perte dans toute unité commerciale stratégique (SBU) et autres.

Analyse comparative des produits :

L’analyse comparative des produits comprend la liste complète des produits relatifs au marché respectif ainsi que l’application et les fonctionnalités clés.

Initiatives stratégiques:

Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont traitées dans la section des initiatives stratégiques.

Le rapport couvre également un chapitre détaillé de l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans nos rapports finaux.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché des cocktails RTD aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région et segment. ; positions sur le marché régional ; les opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; les défis et les menaces de la concurrence actuelle et les perspectives ; Profils d’entreprises clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

