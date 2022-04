Le marché des clips d’anévrisme connaîtra une croissance fulgurante pour générer des prévisions de revenus massives jusqu’en 2028

Le marché mondial des clips d’anévrisme devrait atteindre 1,84 milliard de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La procédure d’accès direct aux vaisseaux sanguins en effectuant une craniotomie et en positionnant un clip d’anévrisme pour couper l’approvisionnement en sang est connue sous le nom de clip d’anévrisme.

Cette procédure est utilisée depuis des années pour traiter les anévrismes cérébraux et est non seulement efficace et sûre, mais peut être effectuée sur tous les types d’anévrisme. Il réduit le risque de récidive chez de nombreux patients. La demande croissante d’interventions chirurgicales et l’intégration de matériaux hautement compatibles dans les clips devraient influencer la croissance du marché. De plus, la disponibilité de clips d’anévrisme biocompatibles dans une variété de formes et de tailles pour des applications dans le domaine neurologique devrait créer des perspectives de croissance potentielles du marché des clips d’anévrisme. En outre, l’adoption de ces clips devrait s’accélérer en augmentant l’accès aux établissements de santé dans le monde.

En 2016, Neos Surgery a développé des clips en plastique, qui permettent des bilans post-chirurgicaux via la tomodensitométrie (CT) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM), ce qui n’est pas possible avec un clip métallique. La technologie a été développée dans le cadre du programme Eureka Eurostars de l’Union européenne, qui a financé la R&D à hauteur de 1,23 million de dollars.

Principaux acteurs du marché mondial des clips pour anévrisme :

Braun Melsungen AG, Peter LAZIC GmbH, KLS Martin Group, Adeor Medical AG, Rebstock Instruments GmbH, Mizuho America, Stryker Corporation, RauMedic, InoMed et Codman & Shurtleff, entre autres.

Le rapport offre également des informations détaillées sur la segmentation du marché en fonction du type, de l’application et de la bifurcation régionale :

Material Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Titanium Aneurysm Clip

Cobalt-Chromium Aneurysm Clip

Others

Aneurysm Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Abdominal

Cerebral

Thoracic

Peripheral

End-Users Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Hôpitaux et cliniques cardiaques Cliniques

spécialisées

Centres de chirurgie ambulatoire

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé projets et l’augmentation des dépenses de consommation en soins de santé sont parmi les autres facteurs importants contribuant à la croissance des revenus de l’industrie.

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Rapport sur le marché mondial des clips d’anévrisme: segmentation régionale

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste of MEA



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

les clips d’anévrisme sont principalement constitués d’alliages à base de cobalt. Bien que ces clips ne soient pas ferromagnétiques, ils produisent toujours des artefacts qui dégradent la qualité des images de résonance magnétique (RM). Ils devraient croître avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

Un anévrisme de l’aorte abdominale survient lorsqu’une zone de l’aorte devient très grande ou gonfle. La cause exacte n’en est pas connue, mais elle survient généralement en raison d’une faiblesse de la paroi artérielle. Les facteurs qui peuvent augmenter le risque d’avoir un anévrisme abdominal sont le tabagisme, l’hypertension artérielle, le sexe masculin et les facteurs génétiques.

La maladie est le plus souvent observée chez les hommes de plus de 60 ans qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque. Plus l’anévrisme est gros, plus il est susceptible de se briser ou de se déchirer. Cela peut mettre la vie en danger.

Les hôpitaux détenaient la plus grande part de marché. L’amélioration de l’accès aux établissements de santé et l’application de ces clips renforceront leur demande sur le marché. Les gouvernements du monde entier investissent de plus en plus dans les soins de santé et de plus en plus d’hôpitaux voient le jour, augmentant ainsi la demande du marché.

Le marché des clips d’anévrisme dans la région nord-américaine devrait prévoir une part de revenus importante, en raison de l’incidence croissante des anévrismes aux États-Unis. Selon les données de la Brain Aneurysm Foundation 2018, environ six millions de personnes aux États-Unis ont des anévrismes non rompus.

Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial des clips d’anévrisme au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des Clips d’anévrisme?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des clips anévrisme au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

