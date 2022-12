Le marché des climatiseurs portables   devrait percevoir1,42 milliard USD de premier plan d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, segmentation et perspectives concurrentielles

» Le rapport d’enquête sur le marché des climatiseurs portables est une solution de pointe pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Par conséquent, de nos jours, de nombreuses entreprises adoptent une solution de rapport d’étude de marché. Ce rapport d’analyse de marché sera également sûrement aider dans le cheminement pour atteindre la croissance et le succès de l’entreprise.Il étudie les opportunités croissantes sur le marché et les facteurs d’influence connexes qui sont précieux pour les entreprises.Pour mieux assembler le rapport sur le marché des climatiseurs portables, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, des solutions de talent et les dernières technologies sont utilisées, ce qui offre une excellente expérience aux lecteurs ou aux utilisateurs finaux.

Analyse et taille du marché des climatiseurs portables

La tendance croissante des climatiseurs portables qui peuvent être facilement installés dans un espace de pièce moins disponible qu’un espace normal requis pour un climatiseur. On s’attend à ce que les climatiseurs portatifs contribuent à réduire le taux de consommation d’énergie, car ils sont compacts, produisent moins de bruit, sont faciles à transporter et nécessitent un entretien facile. En conséquence, le marché des climatiseurs portables devrait connaître une croissance significative en termes de revenus au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des climatiseurs portables était évalué à 1,10 milliard USD en 2022 et devrait atteindre 1,42 milliard USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une consommation de production l’analyse et le comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des climatiseurs portables

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (climatiseur portable pour petite pièce, climatiseur portable pour pièce moyenne, climatiseur portable pour grande pièce), catégorie (petite pièce, pièce moyenne et grande pièce), produit (6 000 BTU, 8 000 BTU, 10 000 BTU, 14 000 BTU et Autres), capacité (jusqu’à 1 tonne, 1,1 à 1,5 tonne, 1,6 à 2 tonnes et au-dessus de 2 tonnes), application (établissements de soins résidentiels et communautés d’appartements, usines et entrepôts, médicaux et hôpitaux, équipements et salles de serveurs, autres), fin Utilisateur (résidentiel, non résidentiel), canal de distribution (en ligne, supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, grands magasins et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Haier lnc (Inde), LG Electronics (Corée du Sud), Panasonic Corporation (Japon), SAMSUNG (Corée du Sud), Whirlpool Corporation (Japon), Honeywell International Inc., (États-Unis), Blue Star Limited (Inde), Voltas Inc, (Inde), Atlantis Products Pvt. Ltd. (Inde), Mistral Solutions Pvt. Ltd., (Inde), Midea Group (Chine), Alfred Kärcher SE & Co. KG (Allemagne), De’Longhi Appliances Srl (Italie), Electrolux (Suède), Olimpia Splendid SpA (Italie), FUJITSU GENERAL (Japon) , Vista France (France), Royalsovereign, Inc. (États-Unis), GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. (Chine) Opportunités de marché Demande croissante de climatiseurs portables en raison de leurs caractéristiques uniques

Demande croissante de climatiseurs portables en raison de leurs caractéristiques uniques

Définition du marché

Un système de refroidissement individuel autonome et portable est appelé climatiseur portable (PAC). Ils ont normalement un kit d’installation et sont conçus pour être installés rapidement sur le sol. Ils sont une bonne alternative aux unités de fenêtre car la majorité des versions ont des roues afin que vous puissiez les transférer dans différentes pièces.

Dynamique du marché mondial des climatiseurs portables

Conducteurs

Hausse du revenu disponible

Le marché des climatiseurs portables est principalement tiré par l’augmentation du revenu disponible. Selon les données de la Banque mondiale, le PIB par habitant de l’Inde est passé de 2005,863 roupies en 2018 à 2099,599 roupies en 2019. L’augmentation des revenus disponibles, en particulier dans les pays en développement comme la Chine et l’Inde, augmente le niveau de vie, rendant ces produits de luxe plus abordables pour de nombreux ménages. . Les centres commerciaux et autres grands lieux fermés utilisent également des climatiseurs portables avec des capacités de refroidissement de plus de 10 000 BTU. Ainsi, la hausse du revenu disponible devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Demande croissante de produits économes en énergie et environnementaux

La popularité des produits respectueux de l’environnement et économes en énergie augmente l’attrait des climatiseurs portables. L’environnement est sérieusement menacé par les émissions de réfrigérants HFC qui s’échappent des climatiseurs domestiques et professionnels conventionnels. Ces gaz ont un impact significatif sur le réchauffement climatique et ont la capacité d’accélérer le changement climatique de 25 %. Les petits climatiseurs personnels peuvent fournir une alternative durable et économe en énergie pour une planète qui se réchauffe par rapport aux climatiseurs muraux.

Opportunités

Demande croissante de climatiseurs portables en raison de leurs caractéristiques uniques

La facilité d’installation, de manipulation et d’entretien des climatiseurs portables ainsi que leur utilisation pratique ont grandement alimenté l’expansion de l’industrie des climatiseurs portables dans le monde entier. Le climatiseur portable est un appareil léger et portable que n’importe qui, des jeunes enfants aux personnes âgées, peut manipuler. De plus, contrairement aux climatiseurs split ou de fenêtre traditionnels, les climatiseurs portables nécessitent peu d’entretien et sont dotés d’une technologie d’auto-nettoyage intégrée. L’utilisation de la technologie Bluetooth et Wi-Fi a également accru la demande de climatiseurs portables.

Forte demande de climatiseurs portables dans le secteur résidentiel

En termes de part de marché, le secteur résidentiel devrait être en tête. La raison en est probablement que les gens recherchent constamment de nouvelles perspectives d’amélioration personnelle, et comme le secteur des transports est en pleine expansion, il est simple pour les gens de se déplacer avec leurs biens essentiels. Les gens sont plus susceptibles de dépenser de l’argent pour des climatiseurs portables qui peuvent être emballés et déplacés facilement et qui sont conçus pour la taille de la pièce.

