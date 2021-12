Le marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation Enregistre un chiffre d’affaires de 34,86 millions d’ici 2027, un TCAC de +8%, un acteur clé – Texas Instruments Incorporated, STMicroelectronics, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc.

Les circuits intégrés de gestion de l’alimentation sont des dispositifs à semi-conducteurs qui contrôlent le flux et la direction de l’énergie électrique. La gestion de l’alimentation est une caractéristique de certains appareils électriques, en particulier des copieurs, des ordinateurs, des processeurs d’ordinateur, des GPU d’ordinateur et des périphériques d’ordinateur tels que les moniteurs et les imprimantes, qui coupent l’alimentation ou commutent le système à un état de faible puissance lorsqu’il est inactif.

Le marché mondial des circuits intégrés de gestion de l’énergie devrait être évalué à 34,86 milliards de dollars d’ici 2027, à un TCAC de +8 % entre 2021 et 2027.

Les dispositifs de gestion de l’alimentation peuvent être constitués de circuits de distribution d’énergie et de câbles ou de régulation de tension pour maintenir une référence d’alimentation stable. Elle peut également concerner la façon dont les alimentations convertissent entre différentes tensions et courants dans un système ou la conversion entre une alimentation alternative et une alimentation continue. Le Tableau de gestion de l’alimentation sert également de module d’alimentation.

Acteurs Clés-

* Texas Instruments Incorporated (États-Unis)

* STMicroelectronics (Suisse)

* NXP Semiconductors (Pays-Bas)

* Appareils Analogiques Inc. (US)

* Infineon Technologies SA (Allemagne)

* Qualcomm Technologies Inc (États-Unis)

* Toshiba Corporation (Japon)

* Maxim Integrated (États-Unis)

* ON Semiconductor Corporation (États-Unis)

* ROHM Company Ltd (Japon)

* Renesas Electronics Corporation (Japon)

* Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

* Dialog Semiconductor (Royaume-Uni)

Les circuits intégrés Power the board sont comptabilisés pour avoir enregistré un attrait dans tous les secteurs de l’industrie, en particulier le matériel acheteur. Cet intérêt est principalement dû au modèle de réduction des pièces électriques pour les gadgets et les appareils portables des acheteurs, ce qui a suscité une exigence croissante d’efficacité énergétique prédominante, d’épaisseur élevée et d’adaptabilité dans le plan de modules de force pour les gadgets plus petits. Le secteur du matériel à travers le monde est actuellement affecté par de sévères directives de compétence naturelle et énergétique, qui ont provoqué différentes tournures d’événements, similaires à la réduction et au mélange de pratiquement tous les gadgets électroniques utilisés de manière cohérente.

Segmentation du Marché des Circuits intégrés de Gestion de l’Alimentation-

Basé sur le produit-

* IC de gestion de l’alimentation ASSP

* circuits intégrés de commande de moteur

* régulateurs de tension.

Basé sur l’application-

* électronique grand public et portable

• automobile

* télécommunications et réseaux

• industriel

Basé sur la région

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* et le reste du monde.

Néanmoins, la complexité du plan et de la création de ces circuits est une variable clé qui entrave la puissance du marché des circuits coordonnés par carte. La taille de ces pièces est minimale, ce qui rend le cycle de création plus gênant. Ces pièces sont exorbitantes compte tenu de l’exigence d’un équipement en fait progressé. Ce matériel est coûteux, nécessitant une consommation de capital élevée et empêchant de petites organisations d’entrer dans l’entreprise. Le processus complexe d’incorporation des SOC multi-puissances dans les circuits est une autre perspective qui influence la puissance de l’industrie des circuits intégrés. Cette interaction nécessite le rapprochement de différentes parties dans une puce qui laisse perplexe et intègre du matériel mécanisé. Des éléments extérieurs, tels que la fluctuation des coûts des substances non raffinées et l’échange d’approches, empêchent l’amélioration du marché.

Table des Matières:

Chapitre 1: Aperçu du marché des circuits intégrés de Gestion de l’alimentation

Chapitre 2: Analyse des Données de Marché des Circuits Intégrés de Gestion de l’Alimentation, Analyse des Données Techniques

Chapitre 3 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 4 : Processus de fabrication sur le Marché et Structure des coûts

Chapitre 5: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 6 : Principaux fabricants

Chapitre 7: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 8 : Analyse des tendances de l’évolution du Marché

Chapitre 9 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

