Le marché des circuits intégrés de commande de moteur devrait croître à un TCAC de 5,3 % pour atteindre 5 589,33 millions de dollars US de 2021 à 2028

Le marché des circuits intégrés de commande de moteur devrait passer de 3 882,57 millions de dollars US en 2021 à 5 589,33 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,3 % de 2021 à 2028.

Le circuit intégré du pilote de moteur (CI) est un composant électronique qui régule et exploite la puissance électrique envoyée au moteur. Ce circuit intégré aide à fournir une alimentation électrique adéquate aux moteurs selon les besoins. Il a une grande variété d’applications dans les secteurs industriel, automobile, médical et électronique grand public dans la gestion de l’alimentation et le contrôle des moteurs rotatifs. Le circuit intégré de commande de moteur est utilisé dans divers secteurs, notamment l’automobile et le médical.

Principaux acteurs du marché des circuits intégrés de commande de moteur :

• Toshiba Corporation

• Mitsubishi Electric Corporation

• Texas Instrument

• Microsystèmes Allegro

• Dialog Semiconductor Plc

• STMicroelectronics

• ON Semiconductor

• Rohm Co., Ltd.

• Infineon Technologies AG

• Appareils analogiques

Aperçu du marché

Adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) dans toutes les industries

L’industrie 4.0 est la révolution industrielle la plus récente, introduisant l’automatisation, les mégadonnées et l’intelligence artificielle dans les usines et les usines du monde entier. L’Internet des objets, ou IoT, est l’un des fondements de l’Industrie 4.0. L’Internet des objets industriel (IIoT) utilise des capteurs en réseau et des appareils intelligents pour collecter des données pour l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive sur l’atelier de production. L’Internet des objets (IoT) a changé la façon dont la plupart des processus industriels sont exécutés, y compris la façon dont les articles sont créés et distribués, la façon dont les données sont collectées dans des zones trop dangereuses pour les opérateurs humains et la façon dont la qualité des produits est maintenue. De même, l’IIoT a été un facteur déterminant pour l’amélioration de la productivité agricole à moindre coût face à une population en constante augmentation.

Les segments et sous-sections du marché des circuits intégrés de commande de moteur sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par type de moteur (moteur à courant continu avec balais, moteur à courant continu sans balais et moteur pas à pas), semi-conducteur (nitrate de gallium (GaN) et carbure de silicium (SiC)) et application (automobile, aérospatiale et défense, automatisation industrielle, électronique grand public et appareils ménagers , et Santé)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des circuits intégrés de pilote de moteur

La pandémie de COVID-19 a eu une influence sur le secteur des circuits intégrés de moteur, entraînant la fermeture de nombreuses usines, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des obstacles au commerce international. Plusieurs constructeurs automobiles ont réduit leur capacité de fabrication au début de 2020 en raison de la pénurie croissante de semi-conducteurs et de la réduction du potentiel de marché des circuits intégrés de commande de moteur.

Principaux points clés du marché des circuits intégrés de commande de moteur

• Aperçu du marché des circuits intégrés de pilote de moteur

• Concurrence sur le marché des circuits intégrés de pilote de moteur

• Marché des circuits intégrés de pilote de moteur, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des circuits intégrés de pilote de moteur par application

• Profils d’entreprise et chiffres clés du marché des circuits intégrés de commande de moteur

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

