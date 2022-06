Le marché des circuits intégrés audio devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des circuits intégrés audio était évaluée à 29,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 51,5 milliards USD d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 7,1 % pendant la période de prévision. Le marché mondial des circuits intégrés audio devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’adoption accrue d’appareils électroniques grand public et le développement de nouveaux appareils audio économes en énergie avec une expérience utilisateur améliorée stimulent la croissance du marché des circuits intégrés audio. En outre, la pénétration croissante des infrastructures sans fil et intelligentes et l’augmentation de la demande d’audio HiFi dans les événements commerciaux alimentent la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, l’augmentation de la demande de SoC audio et les défauts et problèmes techniques associés à l’intégration d’appareils audio constituent un obstacle majeur à l’industrie mondiale des circuits intégrés audio. En outre,

L’effet mondial de l’épidémie de COVID-19 a un impact sur le processus de production de plusieurs industries sur le marché des circuits intégrés audio. Comme le gouvernement de différentes provinces a déjà annoncé un verrouillage total et la fermeture temporaire des entreprises, des métiers et des organisations, le processus de production global est affecté négativement, ce qui entrave le marché global des circuits intégrés audio.

Définition du marché mondial des circuits intégrés audio

Audio IC est un appareil électronique utilisé comme processeur audio, microphone MEMS, amplificateur audio et sous-systèmes. Les différents types de circuits intégrés audio comprennent les amplificateurs audio, les convertisseurs audio, les DSP audio et les processeurs audio.

Dynamique du marché mondial des circuits intégrés audio

Drivers : Développement de nouveaux appareils audio économes en énergie avec une expérience utilisateur améliorée

La croissance significative de l’industrie de la musique et des films a poussé la technologie audio à devenir un système techniquement avancé. Le secteur observe la fiabilité de la technologie sans fil et les améliorations visant à réduire la connectivité et le câblage. De plus, il y a une augmentation de la demande pour des composants plus petits, plus légers et plus puissants afin de réduire les coûts liés à l’expédition, au stockage et au temps d’installation des grands systèmes audio. Par exemple, en novembre 2020, Noveto Systems, une entreprise technologique basée en Israël, a développé une technologie audio futuriste qui permet aux auditeurs d’écouter de la musique sans fil sans casque. Cette technologie utilise un module de détection 3D d’un haut-parleur pour suivre et localiser la position de l’oreille afin d’envoyer le son via des ondes ultrasonores. Ces avancées devraient contribuer de manière significative à la croissance du marché des circuits intégrés audio.

Contraintes : Enjeux technologiques liés à l’intégration d’appareils audio

De nombreux problèmes techniques sont rencontrés lors de l’intégration de périphériques audio, qui provoquent la libération de sons absents ou déformés et de bourdonnements des haut-parleurs, un manque d’aigus ou de basses dans la musique et un son à volume élevé. Ces problèmes surviennent généralement si le circuit intégré audio est défectueux, incorrect ou si les câbles ne sont pas correctement connectés.

De plus, les systèmes audio peuvent parfois être plus compliqués à comprendre en raison des réglages et des câbles. De tels problèmes dans les systèmes audio peuvent entraîner de mauvaises expériences utilisateur, ce qui entrave la croissance du marché des circuits intégrés audio.

Opportunités : Développement de la technologie VR

La réalité augmentée (AR) est un système qui offre des fonctionnalités telles que l’interaction en temps réel, la combinaison de mondes réels et virtuels et l’enregistrement 3D précis d’objets virtuels et réels. Cependant, la réalité virtuelle (VR) comprend l’utilisation de la technologie informatique pour créer un environnement simulé. Le développement et la prolifération des appareils AR/VR et le besoin de circuits intégrés audio pour créer une qualité sonore optimale dans un casque AR/VR pour une expérience immersive stimulent la croissance du marché. Par exemple, les amplificateurs de classe D sont rapidement adoptés pour assurer un son surround dans les casques AR/VR.

Étendue du marché mondial des circuits intégrés audio

L’étude classe le marché des circuits intégrés audio en fonction du type de circuit intégré et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par IC Type Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amplificateur audio

DSP audio

Codecs audio

CI de microphone

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Ordinateur & Tablettes

Téléphone (s

Écouteurs

Systèmes de divertissement à domicile

Automobile

Appareils pour la maison intelligente et l’IdO

Wearables

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment Audio CODEC devrait représenter la plus grande part de marché, par type de circuit intégré

Sur la base du type de CI, le marché des CI audio est divisé en un amplificateur audio, un DSP audio, un CODEC audio et des microphones MEMS . Le segment des codecs audio a été le plus grand contributeur au marché, avec 41,5 % de la part de marché mondiale des circuits intégrés audio. Le CODEC audio (codeur/décodeur) est un circuit intégré audio qui encode l’audio analogique en signaux numériques et décode le signal numérique en analogique. Ce sont des convertisseurs de données audio avec à la fois un convertisseur analogique-numérique (ADC) et un convertisseur numérique-analogique (DAC).

Le segment des CODEC audio devrait croître au cours de la période de prévision, en raison d’une augmentation de la demande de systèmes audio économes en énergie. De plus, une augmentation de l’adoption des smartphones propulse également la croissance du marché. De plus, les appareils compatibles IoT intégrés à l’intelligence artificielle devraient révolutionner les perspectives du marché des CODEC audio. Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le marché des circuits intégrés audio devrait connaître une forte croissance à l’avenir.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional, le marché des circuits intégrés audio est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision. Le marché des circuits intégrés audio en Asie-Pacifique est analysé à travers la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et le reste de l’Asie-Pacifique.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision. Une augmentation du nombre d’activités commerciales liées au marché, telles que les acquisitions, les fusions et les accords à travers l’Europe, alimente la croissance du marché. Par exemple, en février 2018, Infineon Technologies a acquis Merus Audio, une start-up qui a créé des solutions d’amplificateurs audio intégrés économes en énergie. Cette acquisition a renforcé le portefeuille de produits d’amplification de haut-parleurs d’Infineon Technologies. D’autre part, NXP Semiconductor, dont le siège est à Eindhoven, aux Pays-Bas, a signé un accord de coopération avec Chang’an, un constructeur automobile chinois appartenant à l’État. Grâce à cet accord, Chang’an devait mettre à niveau ses systèmes en utilisant les produits de NXP, tels que les émetteurs-récepteurs CAN, les circuits intégrés de gestion de l’alimentation et les amplificateurs de haut-parleur.

Acteurs clés du marché dans le circuit intégré audio mondial

Le marché mondial des circuits intégrés audio est très concurrentiel, en raison de la forte présence des fournisseurs existants. Les fournisseurs de technologie Audio IC disposant de ressources techniques et financières étendues devraient acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents en répondant aux demandes du marché. Avec davantage d’innovations technologiques, d’extensions de produits et de stratégies différentes adoptées par les principaux fournisseurs, l’environnement concurrentiel sur ce marché devrait devenir encore plus intense.

Les principaux acteurs du marché mondial des circuits intégrés audio sont :