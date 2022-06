Le marché des chipsets 5g devrait croître à un TCAC de 41,0 % d’ici 2027

L’étude de marché des chipsets 5g réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché mondial des chipsets 5G est estimé à 1,03 milliard de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 41,0 % au cours de la période de prévision 2020-2027, pour atteindre 22,86 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Dans le scénario actuel, le chipset 5G est dans la phase finale des tests. Ces chipsets fonctionnent à une vitesse de données 50 à 100 fois supérieure à celle de leur homologue 4G. Le marché mondial des chipsets 5G est principalement motivé par la croissance exponentielle des besoins des appareils électroniques grand public, ce qui a stimulé les perspectives de fabrication et la convergence de l’industrie électronique et automobile, stimulant la quête de l’industrie des semi-conducteurs. Cependant, la nature évolutive rapide de la technologie nécessite des changements constants dans les semi-conducteurs. En outre, la croissance des technologies, notamment l’intelligence artificielle, l’IoT et les appareils connectés dans les secteurs verticaux de l’industrie, devrait offrir des opportunités considérables aux acteurs du marché des chipsets 5G.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des CHIPSET 5G : B roadcom Inc., Huawei Corporation, IBM Corporation, Infineon Technologies AG, MediaTek Inc., Nokia Corporation, Qualcomm Incorporated, Samsung Group, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Xilinx, Inc.

5G Chipset Market Insights

Croissance rapide des développements de smartphones

Encourager le soutien et les investissements gouvernementaux dans les économies émergentes

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES CHIPSET

5G Marché mondial des chipsets 5G – Par fréquence de fonctionnement

Sous-6 GHz

Entre 26 et 39 GHz

Au-dessus de 39 GHz

Marché mondial des chipsets 5G – Par produit

Appareils Équipement des

locaux du client Équipement d’

infrastructure réseau

Marché mondial des chipsets 5G – Par utilisateur final

Automobile et transport

Énergie et services publics

Santé

Commerce de détail Automatisation des

bâtiments Automatisation

industrielle

Électronique grand

public Sécurité et surveillance publiques

Le rapport segmente le marché mondial des chipsets 5G en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial des chipsets 5G examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché, les opportunités, le potentiel futur du marché et la concurrence dans le CHIPSET 5G en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse du CHIPSET 5G, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique de l’industrie et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Marché des chipsets 5G segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

