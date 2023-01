Le marché des chaussures intelligentes devrait croître à un TCAC de 14,65 % pour l’industrie d’ici la fin de 2028 Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché des chaussures intelligentes devrait croître à un TCAC de 14,65 % de 2021 à 2028 . L’étude du marché des chaussures intelligentes réalisée par Data Bridge Market Research fournit une analyse et un aperçu de nombreux éléments qui devraient émerger tout au long de la période de prévision et de leur impact sur la croissance du marché. Le marché des chaussures intelligentes se développe à un rythme plus rapide en raison de la popularité des appareils portables intelligents et de l’augmentation de la participation des gens aux activités sportives et de remise en forme.

Pour offrir aux utilisateurs une qualité et des spécifications d’un autre monde, les chaussures intelligentes sont connues sous le nom de chaussures technologiques intelligentes dans lesquelles les semelles intérieures sont connectées numériquement. Cela élève les chaussures intelligentes à plus qu’un simple type de chaussure.

L’augmentation substantielle de l’adoption par les consommateurs d’appareils portables intelligents et technologiquement avancés est l’une des principales raisons qui devraient stimuler la croissance du marché des chaussures intelligentes au cours de la période de prévision. De plus, la disponibilité de chaussures intelligentes conçues pour les personnes âgées devrait freiner l’expansion de l’industrie des chaussures intelligentes.

De plus, l’accent mis sur les initiatives visant à améliorer les performances individuelles grâce à un suivi fiable offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des chaussures intelligentes dans les années à venir. Cependant, le manque de notoriété des produits et le taux d’acceptation dans plusieurs pays développés pourraient encore remettre en cause la croissance du marché des chaussures intelligentes dans un avenir proche.

Ce rapport sur le marché des chaussures intelligentes fournit des détails sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités en termes de flux de revenus émergents, modifie la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, domaines d’application et dominance, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des chaussures intelligentes et taille du marché

Le marché des chaussures intelligentes est segmenté en fonction du type, de la fonctionnalité, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre différents segments vous aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans les marchés cibles.

En fonction du type, le marché des chaussures intelligentes est segmenté en chaussures de sport et chaussures non sportives. Athletic est subdivisé en chaussures de course intelligentes et baskets intelligentes. Les chaussures non sportives sont ensuite segmentées en chaussures de marche intelligentes.

Sur la base du canal de distribution, le marché des chaussures intelligentes est divisé en ligne et hors ligne. Hors ligne est subdivisé en magasins de détail, grands magasins, magasins spécialisés et supermarchés ou hypermarchés.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des chaussures intelligentes sont:

Under Armour, Inc., Boltt Sports Technologies, Xiaomi., Nike , Inc., Li Ning (Chine) Sports Goods Co., Ltd., PUMA SE, Ducere, ReTiSense Inc, Digitsole, Saltedventure inc., Lechal, Sole Power, LLC, pas de nouveaux acteurs nationaux et mondiaux comme folk studio Inc., TRAQshoes , Zhor-Tech, Intellinium, etc.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

