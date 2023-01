Le marché des chaussures de sport devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,50% d’ici 2028.

Le marché des chaussures de sport devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,50% au cours de la période de prévision 2021 à 2028 et devrait atteindre une valeur de 98 091,28 millions USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des chaussures de sport offre le Après analyse et aperçu: Divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision fournissent leur impact sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide alimente la croissance du marché des chaussures de sport.

Les chaussures de sport sont définies comme un type de chaussures conçues spécifiquement pour la pratique de sports ou d’autres types d’exercices physiques. Chaussures à semelle souple en matières synthétiques ou en caoutchouc. La partie supérieure de la chaussure est faite d’un substitut synthétique, de tissu ou de cuir. Ces chaussures sont largement utilisées comme chaussures de tous les jours.

La prolifération des plateformes de commerce électronique à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des chaussures de sport. La propension croissante pour les chaussures à la mode, de marque et de haute couture parmi tous les groupes d’âge et l’augmentation du revenu disponible, la demande croissante de chaussures plus confortables et innovantes stimulent la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des baskets et taille du marché

Le marché des baskets est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des chaussures de sport est segmenté en chaussures de sport pour adultes et chaussures de sport pour enfants.

Selon la demande, le marché des chaussures de sport est segmenté en compétition, sport amateur et style de vie.

Analyse au niveau national du marché des baskets

Le marché des chaussures de sport est segmenté et analysé, et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le marché de la sneaker sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique pour le reste de l’Europe, la Chine. Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Il fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et comprend le Brésil, l’Argentine et l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des chaussures de sport en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante de fitness dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des pays en développement de la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des chaussures de sport

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des chaussures de course sont:

PUMA SE, SKECHERS, Nike, Inc, JACK WOLFSKIN, Woodland Worldwide, The Aldo Group Inc., Under Armour®, Inc., Bata Corporation, Skechers, PUMA, adidas AG, New Balance, ASICS Asia Pte. Ltd., Columbia Sportswear Société, ECCO Sko A/S, Geox Spa, Hermès, KERING, TBL Licensing LLC, Tapestry, Inc., LVMH Moët Hennessy. etc. Ce sont des entreprises nationales et mondiales. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

