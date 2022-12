Le marché des chaussures de sport affichera une croissance, une taille, une part, une croissance, une demande, des moteurs, des prévisions de revenus et une analyse des opportunités remarquables jusqu’en 2030

« Le rapport d’étude sur le marché des vêtements de sport est généré à l’aide de technologies de pointe et d’une approche intégrée pour de meilleurs résultats . Des outils et des techniques efficaces et avancés sont utilisés pour préparer ce rapport qui comprend une analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Fourni à partir du haut to bottom Études de marché pour l’estimation des revenus, le retour sur investissement (ROI) et le développement de la stratégie commerciale Les tendances des produits émergents, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés lors de la création de ce rapport. peuvent être confrontés en opérant sur ce marché à travers le monde.

Analyse et dimensionnement du marché des baskets

Les baskets sont des chaussures spécialement conçues pour les sports et autres activités de plein air. Ils sont populaires comme chaussures de sport. Les baskets sont utilisées comme chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de sport, chaussures de sport. Selon des recherches récentes, les baskets sont très axées sur le développement et l’amélioration des chaussures. Les consommateurs utilisent de plus en plus le bon type de chaussures pour les activités sportives afin de prévenir les douleurs à la hanche, au genou, aux jambes, aux muscles et au dos.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des chaussures de sport atteindra 462,04 milliards de dollars d’ici 2030, contre 146,9 milliards de dollars en 2022, avec une croissance à un TCAC de 15,40 % sur la période de prévision 2023-2030. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent des analyses d’experts approfondies telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, l’analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production. , comportement du consommateur.

Portée et segmentation du marché des baskets

indicateur de rapport Détails période de prévision 2023 ~ 2030 année de référence 2022 année historique 2021 (peut être personnalisé pour 2015 – 2020) unité quantitative Chiffre d’affaires en USD 1 milliard, volume en unités, prix en USD segment couvert Type de produit (chaussures de course, chaussures de sport, chaussures d’aérobie, chaussures de marche, chaussures de trekking et de randonnée, semelles intérieures, chaussures de sport, chaussures de randonnée), prix de base (premium, moyen, économique), utilisateur final (hommes, femmes, enfants), distribution Channel (sport) et magasins d’articles de sport, supermarchés/hypermarchés, détaillants en ligne et autres canaux de distribution Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible Nike, Inc. (États-Unis), Puma SE (Allemagne), Adidas AG (Allemagne), Bata Brand (Inde), Honeywell International Inc. (États-Unis), New Balance (Royaume-Uni), Rahman Group (Inde), COFRA Holding (Suisse ) ) ), ELTEN GmbH (Allemagne), Uvex Group (Allemagne), Rock Fall Ltd. (Royaume-Uni), souvent rich Holdings Co. Ltd. (États-Unis), Wolverine World Wide Inc. (États-Unis), Hewat’s Edinburgh (Royaume-Uni), WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis), Sunflower Industrial Group Co., Ltd (Chine), HILLSON FOOTWEAR PVT. LTD (Inde) opportunité de marché Demande croissante de baskets confortables

définition du marché

Les baskets sont un terme général utilisé pour les chaussures utilisées pour les chaussures conçues pour être portées lors d’activités sportives. Les baskets sont principalement destinées à être utilisées dans des sports actifs ou d’autres activités physiques. Ces chaussures sont très importantes pour les athlètes car elles offrent une traction sur la route, une stabilité en torsion, une flexibilité, une stabilité ou un contrôle du mouvement et d’autres avantages.

Dynamique du marché des baskets

chauffeur

La demande croissante de chaussures de course

La demande croissante de chaussures de course devrait stimuler le taux de croissance du marché. La demande croissante de chaussures de course à usage quotidien et la disponibilité de ces chaussures dans une large gamme de prix allant des baskets abordables aux chaussures très luxueuses propulseront la croissance du marché. Les chaussures de course comprennent des chaussures pour la course avancée, la course sur route, l’entraînement, la course sur piste, la course sur sentier et la course.

Accroître les avancées technologiques pour des randonneurs plus confortables et flexibles

Les progrès technologiques croissants qui garantissent plus de flexibilité et de confort aux randonneurs devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, WL Gore & Associates, Inc. a introduit une version de base de la technologie surround sur le marché. Cette technologie comprend un laminé GORE-TEX intégré dans la tige de la chaussure de randonnée et de trekking, couvrant tous les côtés du pied et évacuant la chaleur et la transpiration de la chaussure grâce à une ventilation latérale.

chance

Participation croissante aux sports et impact de l’athleisure

Les consommateurs choisissent de plus en plus des baskets design qui intègrent des éléments de design sportif en ligne avec la tendance athleisure. De plus, l’évolution continue des consommateurs vers un mode de vie plus actif entraîne une demande mondiale croissante de chaussures de cyclisme et de course. La popularité croissante des activités de remise en forme et sportives telles que le jogging, l’aérobic, la natation et le yoga créera de nombreuses opportunités pour les acteurs du marché sur le marché mondial des chaussures de sport. Demande de chaussures de sport attrayantes et confortables. Les consommateurs, principalement des femmes, achètent donc davantage de chaussures de sport en raison de ce facteur. De plus, l’athleisure touche de plus en plus les parents de la génération Y. Sélection de chaussures de sport. De plus, les baskets sont célèbres car elles servent également d’activités sportives pour tous les groupes d’âge, y compris les baby-boomers, les générations Z, les générations X et les millennials.

Objectifs de l’étude:

– Fournir un profil stratégique des acteurs clés du marché des vêtements de sport, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en façonnant le paysage concurrentiel du marché.

– Fournir des informations sur les facteurs influençant la croissance du marché des chaussures de sport. Il analyse le marché en fonction de divers facteurs, notamment l’analyse des prix, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et l’analyse des cinq forces des porteurs.

– Fournir une analyse détaillée de la structure du marché Vêtements de sport ainsi que des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché mondial.

– Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

– Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournit les bénéfices historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché en relation avec quatre grandes régions et leurs pays respectifs : Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, le développement de nouveaux produits et la recherche et développement sur le marché mondial.

