Le marché des chaussures de sécurité en Amérique centrale devrait croître à un TCAC de 4,2 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

La prise de conscience croissante de la sécurité au travail dans l’industrie est un moteur important pour le marché des chaussures de sécurité en Amérique centrale. Además, se espera que el aumento de los casos de lesiones relacionadas con el trabajo, la implementación de la norma y el cumplimiento de las estrictas normas que exigen el uso de calzado de seguridad en el lugar de trabajo impulsen el crecimiento del mercado centroamericano de calzado de sécurité.

Les chaussures de sécurité peuvent être définies comme des chaussures et des capes de protection fabriquées à des fins spécifiques et pour protéger contre des circonstances et des éléments spécifiques. Ces catégories de chaussures ont été renforcées et améliorées pour une utilisation rude et difficile. Ces chaussures sont faites de matériaux spéciaux qui protègent le porteur dans diverses applications, par ex. B. dans l’exploitation minière, la construction et d’autres activités diverses de différentes industries.

Dynamique du marché de la chaussure de sécurité en Amérique centrale

chauffeur

Sensibilisation sur la sécurité au travail dans l’ industrie.

La prise de conscience croissante de l’importance de la sécurité au travail parmi les travailleurs et les employeurs, en particulier dans le secteur industriel, est l’un des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des chaussures de sécurité en Amérique centrale.

Lorsque vous travaillez dans une industrie ou un travail dangereux, les chaussures de sécurité et les chaussures doivent être fermées et conçues sous la forme de baskets ou de bottes. Les innovations technologiques dans les chaussures de sécurité ont entraîné une utilisation accrue des plastiques, du Kevlar et des fibres de carbone, entre autres, ce qui a accru l’utilisation des chaussures de sécurité dans diverses industries.

Mise en œuvre de la norme et respect des réglementations strictes qui exigent l’utilisation de chaussures de sécurité sur le lieu de travail

Les gouvernements de toute la région se concentrent activement sur la sécurité des travailleurs en fournissant des chaussures appropriées qui réduisent les blessures, protègent les travailleurs avec des chaussures industrielles standard, réduisent l’absentéisme et améliorent la productivité. La sensibilisation à des réglementations plus strictes et à l’imposition de normes de sécurité plus strictes pour les travailleurs et les lieux de travail a augmenté dans toutes les entreprises, ce qui devrait alimenter la croissance du marché.

Avec la croissance, les préoccupations et la sensibilisation à la sécurité sur le lieu de travail devraient augmenter. Des normes de sécurité accrues obligeront les industries utilisatrices finales à adhérer à des pratiques de sécurité telles que l’utilisation de chaussures de sécurité.

Opportunités

Nombre croissant de projets de construction et de développement.

Les dépenses élevées consacrées à la croissance des infrastructures et la demande croissante de produits du secteur de la construction en pleine croissance devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché des chaussures de sécurité en Amérique centrale. De plus, les régulateurs mettent en œuvre des normes pour donner la priorité à la sécurité des travailleurs, ce qui entraîne une demande accrue de chaussures de sécurité dans tous les segments de la construction pour assurer la sécurité organisationnelle de la main-d’œuvre et des travailleurs.

L’adaptation croissante des pratiques de santé et de sécurité pour réduire les décès sur le lieu de travail devrait accroître la demande de chaussures de protection. La croissance importante de l’industrie de la construction dans les pays en développement comme l’Argentine, le Pérou et le Chili soutiendra la croissance du marché.

Limites/Défis

Présence de produits en double, contrefaits et de qualité inférieure.

Portée du marché des chaussures de sécurité en Amérique centrale

Matériel

caoutchouc nitrile

polyuréthane

Caoutchouc vulcanisé

chlorure de polyvinyle

Autre

produit

Chaussures avec inserts en acier

chaussures de sécurité

Chaussures à dessus en métal

chaussures métatarsiennes

chaussures de danger électrique

Autre

application

imeuble

fabrication

Gaz et Pétrole

médicament

Autre

Analyse régionale/perspectives du marché Chaussures de sécurité en Amérique centrale

Le marché centraméricain des chaussures de sécurité est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies sur la base des informations ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des chaussures de sécurité en Amérique centrale sont le Mexique, le Brésil, la Colombie, l’Argentine, le Chili, le Paraguay, le Pérou, le Venezuela, le Guatemala, le Costa Rica, le Panama, l’Uruguay, la Bolivie, le Salvador, l’Équateur et le Nicaragua.

Le Mexique devrait dominer le marché des chaussures de sécurité d’Amérique centrale en termes de part de marché et de revenus du marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de l’industrie minière.

Paysage concurrentiel de Chaussures de sécurité et analyse de la part de marché en Amérique centrale

Le paysage concurrentiel du marché des chaussures de sécurité en Amérique centrale fournit des détails sur les concurrents. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique centrale, les emplacements et les installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit. , et domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par les entreprises sur le marché des chaussures de sécurité d’Amérique centrale.

Certains des principaux acteurs du marché opérant sur le marché sont:

y compris Uniroca SA, OZAPATO, Wolverine World Wide, Inc., WL Gore & Associates Inc., Worksafe, MAINCAL, PRIZMA SAFETECH PRIVATE LIMITED, BATA INDUSTRIALS, Honeywell International Inc. et RIVERLINE ERGONOMIC CORP

