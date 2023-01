Le marché des chaussures de course est évalué à 24 369,72 millions USD et devrait croître à un TCAC de 8 % jusqu’en 2028 Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

La taille du marché des chaussures de course est évaluée à 24,36972 millions USD et devrait croître à un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des chaussures de course analyse la croissance qui se développe actuellement en raison de l’augmentation. Popularité de divers sports.

Les chaussures de course ou les chaussures sont conçues spécifiquement pour les déplacements hors route et incluent de nombreuses caractéristiques de conception que l’on ne trouve pas sur les modèles spécifiques à la route. Les chaussures de course profitent non seulement des caractéristiques du terrain, mais se concentrent également sur la course ou la marche en extérieur sur un terrain naturel.

La prise de conscience croissante de l’importance de la forme physique et la participation croissante des pays aux sports et aux jeux sont quelques-uns des principaux facteurs à l’origine du taux de croissance du marché des chaussures de course. De plus, l’utilisation quotidienne de chaussures de course et la disponibilité facile de chaussures dans différentes gammes de prix, des baskets abordables aux baskets de luxe, alimentent également la croissance du marché des chaussures de course au cours de la période de prévision 2021-2028. .

Portée du marché mondial des chaussures de course et taille du marché

Le marché des chaussures de course est segmenté en fonction du type de produit, du sexe et du canal de distribution. La croissance parmi les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des chaussures de course est segmenté en chaussures pieds nus, chaussures à profil bas, chaussures traditionnelles, chaussures max et autres.

Le segment de genre du marché des chaussures de course est segmenté en hommes, femmes et enfants.

Sur la base du canal de distribution, le marché des chaussures de course est segmenté en magasins de chaussures, magasins d’articles de sport et d’athlétisme, supermarchés, hypermarchés, commerce électronique et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des chaussures de course

Analyser le marché des chaussures de course et fournir des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type de produit, sexe et canal de distribution référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des baskets sont: Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, États-Unis d’Amérique, Canada et Mexique en Inde . , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, autres Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Afrique ( MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des chaussures de course en raison de l’enthousiasme croissant des citoyens pour les activités sportives, de fitness et de course dans cette région particulière. La région Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, en raison de l’augmentation du niveau de revenu disponible, de l’empressement croissant à participer à divers événements sportifs et de la pénétration croissante du commerce électronique dans la région.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des chaussures de sport

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché des chaussures de course sont:

PUMA SE, ADIDAS AG, Alpinestars, Dainese SpA, Nike Inc., BATA INDIA LIMITED, Guccio Gucci SpA, ZARA, Louis Vuitton Malletier SAS, C&J Clark International, ASICS Asia Pte. Ltd., Wolverine World Wide, Inc., DECKERS BRANDS, Under Armour, Inc., Anta Shop, Saucony, SKECHERS USA, Inc., Hush Puppies, FILA Luxembourg, Sarl, SPARCO SPA, etc. acteurs nationaux et mondiaux.

