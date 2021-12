Le marché des chaussettes diabétiques présentera une croissance exponentielle jusqu’en 2026 Les principales entreprises couvertes sont BSN medical, SIGVARIS, SIMCAN, 3M, Syounaa, HangZhou Aidu Trading, Soyad Brothers, DJO

Marché mondial des chaussettes pour diabétiques par type (chaussettes régulières, chaussettes intelligentes), type de matériau (polyester, coton, nylon, élasthanne, lycra, autres), canal de distribution (magasins de détail, boutiques en ligne, commerce moderne, pharmacies, cliniques, autres établissements de santé) , Produit (longueur de la cheville, mi-mollet, au-dessus du mollet/longueur du genou), applications (hommes, femmes), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie à 2026

Analyse du marché : marché mondial des chaussettes pour diabétiques

Le marché mondial des chaussettes pour diabétiques devrait connaître un TCAC stable de 4,3% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. L’évolution du mode de vie et l’augmentation des dépenses de santé sont les facteurs de la croissance de ce marché.

Définition du marché : marché mondial des chaussettes pour diabétiques

Les chaussettes diabétiques sont spécialement conçues pour les patients diabétiques afin qu’elles puissent contrôler l’humidité du pied, réduire le risque de blessure au pied et empêcher le ralentissement de la circulation sanguine. Ces chaussettes sont fabriquées en utilisant différents matériaux tels que le coton, le nylon, le polyester, l’élasthanne et autres. Ils sont non élastiques et sans couture par rapport aux chaussettes normales. Ils sont bénéfiques pour les patients diabétiques car les systèmes circulatoire et nerveux des patients sont endommagés en raison d’une glycémie élevée et ces chaussettes peuvent les aider à éviter tout problème de pied.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des chaussettes pour diabétiques sont BSN medical, SIGVARIS, SIMCAN, 3M, Syounaa, HangZhou Aidu Trading Co., Ltd, Soyad Brothers LLC., DJO, LLC ; PediFix Inc, Cupron, Thorlo Inc., Reflexa, Ames Walker, Siren, Montac Lifesytle, Roomy Socks, Lifestyle Medical Group LLC., Walgreen Co, HJ Hall Socks, Bridgedale entre autres.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Chaussettes pour diabétiques. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de Chaussettes diabétiques.

La recherche sur le marché Chaussettes pour diabétiques se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché Chaussettes pour diabétiques en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des graphiques d’informations.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des chaussettes pour diabétiques.

Marché des chaussettes diabétiques segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

