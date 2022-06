Le marché des chauffe-eau électriques devrait croître à un TCAC de 4,9 % d’ici 2027

The Insight Partners fournit le rapport d’étude de marché sur les tendances de l’ étude de la taille du marché mondial des chauffe-eau électriques , par type, par application et prévisions régionales 2027. Opportunités.

Le marché des chauffe-eau électriques sur un scénario mondial était évalué à 14 078,4 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision, pour atteindre 21 478,7 millions de dollars américains d’ici 2027.

Le chauffage de l’eau représente une part considérable de la consommation d’énergie domestique dans toutes les économies. Le chauffe-eau électrique à accumulation est disponible en deux types de produits, tels que le chauffe-eau électrique à accumulation et le chauffe-eau sans accumulation. Le chauffe-eau à accumulation électrique est utilisé là où l’élément électrique fournit le chauffage, et ils sont utilisés dans les maisons et les entreprises. Alors que le chauffe-eau sans stockage comprend un chauffe-eau instantané, qui chauffe l’eau instantanément, ces types de chauffe-eau conviennent mieux aux maisons. Il peut réduire de moitié les coûts de chauffage de l’eau car il est capable d’ajuster la quantité d’électricité nécessaire pour réchauffer l’eau.

Les activités de construction croissantes et le développement de l’infrastructure des bâtiments stimulent la demande de chauffage électrique de l’eau dans les établissements commerciaux des pays européens. D’autre part, la demande de chauffe-eau solaires augmente parmi les pays d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient et d’Afrique. Plusieurs gouvernements de ces régions subventionnent l’achat de chauffe-eau solaires, ce qui permet aux particuliers de les adopter rapidement. En outre, les gouvernements sensibilisent aux avantages de l’énergie solaire, comme l’énergie renouvelable et respectueuse de l’environnement.

Principaux acteurs clés du marché Chauffe-eau électrique:

O. Smith Corporation, Ariston Thermo Group SpA, Bosch Group, Bajaj Electricals Ltd, Haier Smart Home Co., Ltd, Midea Group Co., Ltd, Siemens AG, Viessmann Werke GmbH & Co. KG et Whirlpool Corporation

Aperçu du marché

Le facteur d’immigration urbaine est un facteur d’influence clé pour le marché des chauffe-eau électriques

Différents pays du monde connaissent une énorme tendance à la migration urbaine. La migration urbaine est une tendance croissante au XXIe siècle. Les principaux paramètres à l’origine de la tendance à la migration urbaine comprennent les opportunités d’emploi, les opportunités d’éducation et les opportunités médicales. En outre, l’augmentation des niveaux de revenu au sein de la société de la classe moyenne et l’amélioration du niveau de vie sont des facteurs clés qui contribuent à la relocalisation urbaine. La tendance à la hausse de la migration urbaine a conduit au développement des infrastructures résidentielles, qui est un facteur clé catalysant la croissance du marché des chauffe-eau électriques dans le scénario actuel.

Le rapport sur le marché des chauffe-eau électriques fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des chauffe-eau électriques pour offrir des informations utiles et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. . Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360º du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché du chauffe-eau électrique en comprenant les approches de croissance stratégique.

Impact du COVID-19 : Le dernier rapport sur les tendances du marché mondial des chauffe-eau électriques par fabricants, régions, type et application, prévu jusqu’en 2027 est une étude informative couvrant le marché avec une analyse détaillée. Le rapport aidera le lecteur à mieux comprendre et à prendre des décisions.

MARCHÉ MONDIAL DES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Marché mondial des chauffe-eau électriques par produit

Stockage

< 30 Litres

30 – 100 Litres

100 – 250 Litres

250 – 400 Litres

> 400 Litres

Non-stockage

Marché mondial des chauffe-eau électriques par application

Résidentiel

Commercial

Industriel

Marché mondial des chauffe-eau électriques par région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Chauffe-eau électrique.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Chauffe-eau électrique, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

