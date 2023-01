Le marché des chaudières pour centrales électriques  devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

définition du marché

Les peintures de finition automobile sont principalement utilisées pour la finition des véhicules dans les ateliers de carrosserie et les ateliers de réparation. Ces revêtements sont généralement pulvérisés sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires neufs/anciens pour protéger la carrosserie des dommages causés par la chaleur, les impacts de pierres et les accidents. Ils ont également amélioré l’apparence et la durabilité des véhicules à mesure que la demande de véhicules récréatifs a augmenté et que le nombre d’accidents impliquant de gros véhicules a augmenté. Ces revêtements comprennent la peinture partielle ou complète d’automobiles, de camions ou d’autres véhicules et de composants de véhicules spécifiques, généralement après des réparations mécaniques ou de carrosserie.

Le marché Asie-Pacifique des revêtements de finition automobile était évalué à 2 460,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 3 862,07 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production et des scénarios de chaîne climatique.

Il est de plus en plus nécessaire d’entretenir et de réparer régulièrement les voitures pour améliorer leur apparence et leur longévité en les protégeant des variables environnementales telles que la température et les rayons UV, une exigence naturelle. De plus, la demande croissante de peintures esthétiques de finition automobile dans le monde a conduit à des progrès considérables dans le fonctionnement des peintures de finition automobile. En conséquence, l’utilisation de peintures de finition automobile a été élevée dans l’ensemble du secteur automobile.

Les définitions du marché couvertes par le meilleur rapport marketing sur les revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique explorent les moteurs du marché qui indiquent des facteurs conduisant à une croissance croissante du marché et les contraintes du marché qui indiquent des facteurs conduisant à une baisse de la croissance du marché. Il aide les clients ou d’autres acteurs du marché à comprendre les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché à long terme. Ce rapport d’étude de marché étudie également la consommation du marché, les principaux acteurs impliqués, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché ainsi que le volume et la valeur dans chaque région. L’excellence et la transparence du rapport de recherche commerciale Asia Pacific Automotive Refinish continuent de gagner la confiance des sociétés membres et des clients.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Peinture de finition automobile

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements de finition automobile fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de la finition automobile, qui est l’objectif de l’entreprise.

Certains des acteurs clés du marché des revêtements de finition automobile sont

KCC Corporation (Corée du Sud)

BASF (Allemagne)

Mitsui Chemicals, Inc. (Japon)

PPG Industries (États-Unis)

Nippon Paint (Inde) Pvt Ltd. (Japon)

KAPCI Coatings (Egypte)

Compagnie Valspar. (nous)

Sherwin-Williams (États-Unis)

3M (États-Unis)

AkzoNobel NV (Pays-Bas)

Kansai Paint Co., Ltd. (Japon)

Covestro (Allemagne)

Estee Coatings Ltd (Inde)

Axalta Coating Systems LLC (États-Unis)

The Lubrizol Corporation (États-Unis)

Berger Paints India Ltd (Inde)

Impact du COVID-19 sur le marché Peinture de finition automobile

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des revêtements de finition automobile. L’impact négatif sur l’industrie des revêtements de finition automobile est dû à la baisse de la demande de matériaux de revêtement de finition automobile, car l’utilisation des automobiles a diminué en raison des mesures de verrouillage. Les entreprises de revêtements de finition automobile sont confrontées à des pénuries de personnel, à des stocks excédentaires et à des fermetures forcées en raison de la COVID-19. En raison des fermetures dans de nombreux pays, la demande de voitures a fortement chuté et les particuliers ont évité les dépenses inutiles, ce qui a eu un impact sur la croissance de l’industrie de la finition automobile. Les déterminants mentionnés ci-dessus influenceront la trajectoire des revenus du marché au cours de la période de prévision. De plus, en raison de l’impact de l’épidémie, un nombre considérable de producteurs ont été contraints de fermer des usines de production et de licencier des employés, mais le marché devrait se redresser bientôt et la demande augmentera. La phase post-confinement devrait être un énorme succès pour les revenus de l’industrie de la finition automobile. On estime que chaque catégorie contribue de manière significative à la valeur marchande des revêtements de finition automobile.

DEVELOPPEMENTS récents

En février 2020, le groupe BMW a sélectionné AkzoNobel comme fournisseur de confiance de produits et services de finition automobile pour la majorité de son réseau de distribution mondial. L’accord autorise l’utilisation des marques Sikkens et Lesonal d’AkzoNobel pour les réparations de peinture sur les véhicules BMW et Mini Cooper chez les concessionnaires agréés et les succursales du groupe BMW. Portée du marché de la peinture de finition automobile en Asie-Pacifique

Le marché de la peinture de finition automobile est segmenté en fonction du type de produit, de la résine, de la technologie, de l’âge du véhicule et du type de véhicule. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les faibles segments de croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations précieux sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

catégorie de produit

apprêt

apprêt

Vernis

activateur

Charges et mastics

résine

Polyuréthane

alkyde

une résine époxy

fibre acrylique

La technologie

Revêtements à base de solvant

peinture à base d’eau

Revêtements durcissables aux UV

âge de la voiture

moins de 5 ans

5-10 ans

plus de 10 ans

Type de véhicule

voiture de voyageurs

véhicule commercial

autre

Analyse du segment de l’industrie mondiale des revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique:

L’évaluation est basée sur la taille, la part et le taux de croissance annuel composé. En outre, les experts ont également mené une analyse régionale, soulignant le potentiel de croissance des régions et pays clés. Le rapport contient également des données précises et fiables basées sur la consommation et la production de peintures de finition automobile dans les régions clés de l’Asie-Pacifique.

L’évaluation géographique du marché Asie-Pacifique Revêtements de finition automobile est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché Asie-Pacifique des revêtements de finition automobile mondial. Il construit la dynamique de l’industrie, les différents segments, l’étendue globale de la croissance dans les régions et divers autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à fournir une vue claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des revêtements de finition automobile en Asie-Pacifique.

