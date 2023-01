Le marché des chaudières de centrales électriques devrait atteindre près de 32 541,75 millions USD d’ici la fin de 2030

Le marché des chaudières pour centrales électriques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2030. Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait atteindre 32 541,75 millions USD d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Une chaudière est un système utilisé pour générer de la vapeur ou de la chaleur pour des processus industriels en chauffant de l’eau dans un récipient fermé. Il est utilisé dans divers combustibles pour générer de la chaleur ou de la vapeur, tels que le charbon, les combustibles fossiles, la biomasse, l’électricité, etc. Les chaudières sont utilisées par divers secteurs verticaux de l’industrie tels que l’alimentation, la chimie, les brasseries, les centrales électriques, le pétrole et le gaz pour générer de la chaleur ou de la vapeur afin d’exécuter des options connexes. Le système a des implications pour tout, de la transformation de grandes quantités de nourriture à la production d’électricité pour les consommateurs. Il s’agit d’un récipient fermé qui génère beaucoup de vapeur pour le chauffage, ce qui aide une usine de fabrication à faire fonctionner des machines pour un traitement ou une manipulation ultérieurs. Les progrès technologiques dans les systèmes de chaudières ont facilité le développement d’une large gamme de systèmes avancés pour des applications spécifiques.

La demande croissante de chaudières industrielles à faibles émissions stimule de manière significative la croissance du marché des chaudières de centrales électriques. La demande croissante d’électricité des consommateurs du monde entier stimule la croissance du marché des chaudières de centrales électriques. Chaudières de centrales électriques Le besoin en capital élevé pour l’installation de chaudières de centrales électriques est un facteur de contrainte majeur pour le marché mondial des chaudières de centrales électriques.

Ce rapport sur le marché des chaudières pour centrales électriques détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités dans les segments de revenus émergents analysés, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et technologique. innovation sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Analyse du modèle de concurrence et de la part de marché des chaudières de centrales électriques

Le paysage concurrentiel du marché des chaudières pour centrales électriques fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits, les brevets, les produits étendue, avantages de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des chaudières de centrales électriques.

Les principaux acteurs du marché des chaudières pour centrales électriques sont Siemens Energy, General Electric, Alfa Laval, Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., IHI Corporation, DEC, Doosan Heavy Industries & Construction, Sumitomo Heavy Industries, JFE Engineering Corporation, Sofinter Spa, John Wood Group PLC, Bharat Heavy Electricals Limited, Thermax Limited, ZHENGZHOU BOILER (GROUP) CO., LTD, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., ANDRITZ, Valmet, Shanghai Electric, PJSC Krasny Kotelshchik, Hurst Boiler & Welding Co, Inc., ZOZEN Boiler Co., Ltd. et Rentech Boilers et al.

Étendue du marché mondial des chaudières pour centrales électriques et taille du marché

Le marché des chaudières pour centrales électriques est segmenté en fonction du type de combustible/source de chaleur, de la plage de pression, du matériau, de la technologie, du processus, du type et de la capacité. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et les stratégies pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type de combustible / de la source de chaleur, le marché des chaudières des centrales électriques est segmenté en charbon, gaz naturel, réacteur nucléaire, pétrole et autres. Le segment du gaz naturel devrait dominer le marché d’ici 2022 car il est moins coûteux que les autres sources d’énergie fossiles. Le gaz naturel est beaucoup plus propre que les autres combustibles fossiles car il brûle presque parfaitement selon les normes.

Sur la base de la plage de pression, le marché des chaudières de centrales électriques est segmenté en haute, moyenne et basse. Les chaudières à haute pression devraient dominer le marché d’ici 2022, car les chaudières à haute pression utilisent de l’eau à circulation forcée pour assurer une circulation positive. Cela réduit également la tendance à la formation de tartre en raison de la vitesse élevée de l’eau.

Sur la base des matériaux, le marché des chaudières de centrales électriques est segmenté en matériaux conventionnels et en matériaux d’ingénierie. D’ici 2022, le segment des matériaux de conception devrait dominer le marché en raison du fait que des matériaux tels que les alliages d’acier inoxydable, les alliages de nickel, etc. sont conçus ou fabriqués spécifiquement pour la fabrication de chaudières de centrales électriques afin d’améliorer la résistance à la corrosion, la résistance et la durabilité.

Basé sur la technologie, le marché des chaudières de centrales électriques est segmenté en supercritique, supercritique, sous-critique et ultra-supercritique avancé. Le supercritique devrait dominer le marché d’ici 2022, car la technologie a une efficacité nette de 46 %, ce qui est nettement plus élevé. Il réduit également les émissions de dioxyde de carbone, il domine donc.

Sur la base du processus, le marché des chaudières de centrales électriques est segmenté en combustion à lit fluidisé et combustion de combustible pulvérisé. En 2022, la combustion segmentée de carburant pulvérisé devrait dominer le marché en raison de son efficacité thermique élevée. Il en résulte également un taux de combustion plus rapide, ce qui réduit l’air secondaire nécessaire pour compléter la combustion.

Sur la base du type, le marché des chaudières de centrales électriques est segmenté en chaudières à tour à charbon pulvérisé et en chaudières à lit fluidisé circulant. En 2022, le segment des chaudières à tour à charbon pulvérisé devrait dominer le marché car il réduit le temps nécessaire pour augmenter la température de la vapeur. De plus, la combustion du charbon pulvérisé peut également être facilement adaptée pour un contrôle automatique.

Sur la base de la capacité, le marché des chaudières de centrales électriques est segmenté en moins de 400 MW, 400 MW à 800 MW et plus de 800 MW. 400 MW à 800 MW domineront ce segment d’ici 2022 en raison de son efficacité élevée sur toute la plage de charge. Les chaudières à capacité générale sont tellement utilisées parce qu’elles sont utilisées pour produire de l’électricité dans les centrales électriques.



Analyse régionale : Le rapport étudie en outre les modèles de production et de consommation, les importations et les exportations, le rapport offre-demande, la génération de revenus, la part de marché et la taille du marché des chaudières pour centrales électriques dans des régions clés du monde et la présence d’acteurs clés dans la région. Le rapport Power Plant Boiler couvre également les plans d’expansion mis en œuvre par diverses entreprises régionales dans la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur la production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est principalement réparti dans les zones géographiques clés suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA ) marché-chaudiere-centrale

