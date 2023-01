Le marché des chariots élévateurs à fourche obtiendra un TCAC écrasant de 11,90% d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, les stratégies d’entreprise et les prévisions des acteurs clés

Ce rapport de marché, les exigences des clients ont été bien comprises, puis une méthode ou une combinaison de plusieurs méthodes est utilisée pour un traitement ultérieur. Dans le rapport, des informations complexes sur le marché sont transformées en une version plus simple à l’aide d’outils et de techniques éprouvés, puis fournies aux clients. Une combinaison de connaissances de l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies de pointe améliore l’expérience client tout en utilisant le rapport d’étude de marché mondial. Les études de marché, les informations sur le marché et l’analyse de marché incluses dans ce rapport placent clairement le marché au centre de l’attention.

Ils aident à déplacer les marchandises emballées dans la zone de stockage et à charger et décharger les marchandises des véhicules. Le marché mondial des chariots élévateurs était évalué à 48,12 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 118,29 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Classe III : les chariots élévateurs à moteur électrique représentent le plus grand segment d’applications sur le marché respectif en raison de la forte demande dans les entrepôts et les centres de distribution. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de production et analyse du pilon.

Définition du marché

Un chariot élévateur fait référence à une machine industrielle qui intègre deux broches horizontales pour le chargement et le transport de marchandises et de matériaux. La machine est généralement utilisée par un machiniste qualifié. Ce camion est alimenté par des batteries électriques ou des moteurs à combustion.

MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision – 2022 à 2029

Année de base – 2021

Années historiques – 2020 (personnalisable jusqu’à 2014 – 2019)

Aperçu du marché : –

Le marché des chariots élévateurs à fourche a été déployé pour soulever et transférer des matériaux lourds, tels que des caisses, des conteneurs et d’autres composants similaires, sur une courte distance. Ces chariots élévateurs électriques robustes sont idéaux pour les opérations d’entreposage, les opérations de recyclage et les chantiers navals pour remplir de nombreuses fonctions.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des chariots élévateurs sont

Jungheinrich SA

Hyster-Yale Group, Inc. (filiale de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.)

KION GROUP SA

Ascenseur Technologies, Inc.

Société d’équipement de la Couronne

CLARK

Groupe Manitou

Komatsu Ltd.

Hangcha

DOOSAN INDUSTRIAL VEHICLE AMERICA CORP

Konecranes

Chariots élévateurs à palettes

HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG

Anhui Heli Co., Ltd.

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

MITSUBISHI LOGISNEXT CO., LTD

Lonking Machinery Co., Ltd.

Équipement EP, CO., LTD

Solutions de manutention Combilift

Manutention de matériaux Godrej

Scénario de marché des chariots élévateurs

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial des chariots élévateurs s’accélère en raison de la demande croissante de chariots élévateurs. De plus, l’augmentation rapide de la productivité, la réduction des blessures et des accidents ainsi que le calme de l’opérateur devraient également alimenter la demande du marché des chariots élévateurs au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Alors que le coût élevé des chariots élévateurs électriques entravera la croissance du marché des chariots élévateurs au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Dynamique du marché des chariots élévateurs

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Expansion de l’industrie de la construction

L’essor de l’industrie de la construction ainsi que l’industrialisation rapide sont l’un des principaux facteurs de croissance du marché des chariots élévateurs. Ces camions sont réputés pour être puissants, conviviaux, économiques et faciles à entretenir. Ils sont généralement utilisés dans plusieurs tâches industrielles en raison de leurs caractéristiques uniques.

Augmentation des entrepôts

L’augmentation du nombre de développements d’entrepôts dans les pays en développement accélère la croissance du marché. L’augmentation des besoins de l’industrie manufacturière a un impact positif sur la croissance du marché.

Préoccupations concernant la sécurité

L’augmentation de l’adoption du marché des chariots élévateurs pour améliorer la productivité et réduire les blessures et les catastrophes influence davantage le marché. En outre, une inclination pour les chariots élévateurs à moteur à combustion interne dans les régions en développement contribue à l’expansion du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, la hausse des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des chariots élévateurs.

Opportunités

En outre, l’augmentation de la demande de chariots élévateurs à batterie offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la forte augmentation des investissements élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation des services de logistique tiers (3PL) et le coût élevé des chariots élévateurs à piles et à pile à combustible devraient entraver la croissance du marché. En outre, des réglementations strictes en matière de sécurité et d’émissions devraient défier le marché des chariots élévateurs au cours de la période de prévision 2022-2029.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché des chariots élévateurs [Global – Réparti par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Développement du marché des chariots élévateurs

En avril 2020, Godrej Material Handling avait lancé sa nouvelle dernière variante électrique à trois roues de son chariot élévateur bravo pour au moins la catégorie 1,6 à 2 tonnes. Ce lancement aidera l’entreprise à élargir son portefeuille de produits.

En juin 2020, Hyster-Yale Materials Handling, Inc. avait acquis Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd. Hyster avait acquis 75 % des actions en circulation. Cette acquisition a aidé l’entreprise à renforcer son portefeuille de produits dans les équipements de manutention.

Segmentation clé du marché: –

type de produit

Contrepoids

Entrepôt

Source d’énergie

Chariot élévateur à combustion interne

Chariot élévateur électrique

Classer

Classe V (chariots élévateurs à moteur IC, pneu pneumatique)

Classe IV (chariots élévateurs à moteur IC, pneus pleins/coussins)

Classe I (chariots élévateurs électriques à conducteur porté)

Classe III (chariots élévateurs manuels électriques)

Classe II (chariot élévateur pour allées étroites à moteur électrique)

Classe VI (tracteurs électriques et à moteur thermique)

Classe VII (chariot élévateur tout terrain)

Tonnage

En dessous de 5 tonnes

5 à 10 tonnes

11 à 36 tonnes

36 tonnes et plus

Type de carburant

Électrique

GPL/GNC

Diesel

De l’essence

Industrie

Construction

Fret et Logistique

Industrie alimentaire

Détail

Chimique

Papier et Bois

Autre

Étendue du marché des chariots élévateurs

Le marché des chariots élévateurs est segmenté sur la base des pays aux États-Unis, au Canada et au Mexique en Amérique du Nord, au Brésil, en Argentine et dans le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse. , Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite Arabie, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’ Asie-Pacifique (APAC) domine le marché des chariots élévateurs en raison de la tendance croissante des fabricants à l’automatisation des usines dans la région.

L’ Europe devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’urbanisation rapide et de la demande croissante des fabricants de produits chimiques et alimentaires de la région.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des chariots élévateurs à fourche jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Analyse du coût des soins du marché

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Requêtes liées au marché des chariots élévateurs

Quels segments d’application seront plus performants et réussiront dans le monde entier au cours des années de prévision ?

Quels sont les facteurs clés de la croissance du marché?

Quels sont les principaux fournisseurs de cette industrie ?

Quels sont les secteurs d’activité impressionnants où les meilleurs joueurs veulent leur propre expansion à l’avenir ?

Quelle est la dynamique du marché ?

Quelles sont les limites ruinant le rythme de développement ?

Quelle est la circonstance ciblée pour faire avancer le développement ?

Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les artistes interprètes sur le marché mondial ?

Quels sont les taux de développement de cette industrie ?

