Le marché des champs de tir devrait croître à un TCAC de 8,00 %, atteignant 2 776,39 millions de dollars d’ici l’année de prévision 2028.

Le marché des champs de tir devrait croître à un TCAC de 8,00 % entre 2021 et 2028 . Data Bridge Market Research fournit une analyse des moteurs de l’expansion du marché des champs de tir. En conséquence, la valeur marchande augmentera considérablement, passant de 1,5 milliard de dollars en 2020 à 2 776,39 millions de dollars en 2028.

Les principaux moteurs de l’expansion du marché comprennent un choix accru des consommateurs pour les activités sportives et de remise en forme et l’augmentation du revenu personnel disponible, en particulier dans les pays en développement. Parmi les autres moteurs indirects de la croissance du marché figurent le développement continu des équipes, la demande croissante de professionnels qualifiés ou de formateurs de jeunes et la hausse des coûts des systèmes de formation en cours d’emploi.

Le champ de tir est une zone délimitée servant à pratiquer le maniement des armes. Ils sont souvent appelés champs de tir ou champs de tir. Les champs de tir, normalement créés pour les forces de l’ordre militaires et policières, deviennent de plus en plus courants en tant qu’activités récréatives. Ce sont des endroits sûrs et respectueux de l’environnement qui peuvent également être utilisés pour tester des armes à feu.

Étendue du marché mondial des champs de tir et taille du marché

Le marché des champs de tir est segmenté en fonction du type d’activité, du type de produit et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction du type d’activité, le marché des champs de tir est segmenté en armes à feu et tir à l’arc.

En fonction du type de produit, le marché de la cuisine est segmenté en cuisines intérieures et cuisines extérieures. Les champs de tir intérieurs sont subdivisés en simulateurs et cibles virtuelles. La section cible est en outre divisée en cibles mobiles et cibles fixes. La section Cibles mobiles est subdivisée en Cibles mobiles doubles, Cibles contextuelles et Cibles de rotation. Le segment cible fixe est subdivisé en cibles électroniques et en cibles abattables.

Analyse du marché des champs de tir par pays

Comme mentionné ci-dessus, le marché du champ de tir est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type d’activité, type de produit et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des champs de tir comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Parties du Moyen-Orient , l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché des champs de tir et la tendance dominante continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des champs de tir par l’armée à des fins d’entraînement. Cependant, l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation, la demande croissante d’activités récréatives et l’augmentation des investissements dans le développement de champs de tir bien équipés, en particulier dans des pays comme l’Inde et la Chine, sont les moteurs de la croissance du marché dans cette région. . Quelques déterminants clés.



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des champs de tir

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des champs de tir sont:

Saab , Meggitt PLC., InVeris Training Solutions, Theissen Training Systems GmbH., Range Systems, Inc., Polytronic International AG , Shooting Range Industries LLC., ACTION TARGET , Advanced Training Systems LLC, Cubic Corporation, ELI MILITARY SIMULATIONS , Laser Shot, Compagnie, sauvage. , d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

