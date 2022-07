Le marché des champs de bataille numériques devrait être résilient de 2022 à 2030

Synopsis du marché : marché mondial du champ de bataille numérique

Les militaires des pays développés et en développement tels que la Chine, les États-Unis, l’Inde et, entre autres, améliorent continuellement leur armée, mettent également à niveau les produits de champ de bataille numérique pour prendre en charge les systèmes et équipements électroniques. Les principaux facteurs qui contribuent à stimuler le marché mondial des champs de bataille numériques comprennent l’augmentation des investissements et la modernisation dans le secteur de la défense, l’augmentation des services cloud pour la mise à niveau de l’équipement militaire et de la plate-forme de renseignement étrangère. La situation incertaine due au coronavirus pourrait affecter la tendance du marché mondial des champs de bataille numériques dans les prochaines années. Le marché mondial des champs de bataille numériques devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché : marché mondial du champ de bataille numérique

Forte demande d’appareils basés sur la technologie 5G pour le transfert de données à grande vitesse, la technologie 5G améliore également le système d’intelligence, de surveillance et de reconnaissance, par conséquent, la technologie 5G contribue à stimuler le marché. En outre, les progrès rapides des technologies telles que l’analyse des mégadonnées, l’intelligence artificielle et les technologies robotiques propulsent le marché mondial des champs de bataille numériques au cours de la période de prévision.

Un coût de maintenance plus élevé des produits de champ de bataille numérique peut entraver la croissance du marché. La conception et le développement d’appareils de champ de bataille compatibles avec l’IA ont nécessité une grande quantité de capital, de temps et de technologie de pointe, ce qui peut limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le système d’information géographique et ses technologies associées prennent en charge le système d’observation utilisé par le champ de bataille numérique, pour capturer la position de l’espace de combat en temps réel et préparer une image complète. Les acteurs du marché ont la possibilité de fusionner une technologie innovante avec un système d’information géographique pour créer une technologie de l’information géographique.

Segmentation du marché : marché mondial des champs de bataille numériques

Le marché mondial des champs de bataille numériques est segmenté en fonction de la plate-forme, de la technologie et des régions.

Le marché mondial des champs de bataille numériques est segmenté en fonction de la plate-forme comme terrestre, naval, spatial et aéroporté. Le segment spatial est soumis à une croissance avec le TCAC important au cours de la période de prévision alors que plusieurs nations améliorent leur équipement de défense et militaire avec des innovations sur les champs de bataille.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00019

Sur la base de la technologie, le marché mondial du champ de bataille numérique est segmenté en Intelligence Artificielle, Big Data, Cloud Computing, 5G et IOT. Parmi la technologie segmentée, le segment 5G est accepté pour croître avec le TCAC le plus élevé sur la période de temps estimée, car il aide à transférer les données à haut débit en peu de temps. Le segment de l’Intelligence Artificielle et du Big data progresse également dans les années à venir.

Aperçu régional : marché mondial des champs de bataille numériques

Dans la région, le marché mondial des champs de bataille numériques est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La région Amérique du Nord domine le marché mondial des champs de bataille numériques car elle a de solides politiques de défense et économiques, une grande partie des revenus est consacrée à la mise à niveau de l’équipement militaire avec la modernisation des systèmes de défense.

Le segment Asie-Pacifique a évolué en tant que marché potentiel attribuant l’adoption de technologies de pointe telles que l’IA, le Big Data et le réseau 5G pour un transfert de données rapide favorisant la demande de champ de bataille numérique dans la région.

Paysage concurrentiel : marché mondial des champs de bataille numériques

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du champ de bataille numérique sont Raytheon Technologies Corporation, BAE Systems, Elbit Systems Ltd., L3Harris Technologies, Inc., Thales Group, ATOS SE, Rohde & Schwarz, Israel Aerospace Industries, Leonardo, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. ., General Dynamics Corporation, FLIR Systems Inc., Cobham Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop, Grumman Corporation, Rheinmetall AG, Saab AB, Rolta India Ltd., Airbus SAS, Indra, Aselsan AS, Teleplan Globe AS, Curtiss-Wright , Rohde & Schwarz, Booz Allen Hamilton, Leidos et d’autres joueurs.

L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits. De plus, les géants industriels construisent un solide réseau de distribution pour pénétrer le marché potentiel.

Segmentation détaillée : marché mondial des champs de bataille numériques

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par plate -forme – terrestre, navale, spatiale et aéroportée Par technologie – Intelligence artificielle, Big Data, Cloud Computing, 5G et IOT Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2022 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le champ de bataille numérique mondial rapport de marché basé sur la capacité, l’application et la région.

Marché mondial du champ de bataille numérique, par plateforme :

Terrain

Naval

Espace

Aéroporté

Marché mondial du champ de bataille numérique, par technologie :

Intelligence artificielle

Big Data

Cloud computing

5G

IOT

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00019

Marché mondial du champ de bataille numérique, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Raytheon Technologies Corporation *

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales