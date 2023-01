Le marché des champignons en conserve devrait croître à un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2028

Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse dans le rapport gagnant sur le marché des champignons en conserve. Plusieurs aspects de la recherche et de l’analyse marketing, y compris l’estimation de la taille du marché, la dynamique du marché, les meilleures pratiques de l’entreprise et du marché, les stratégies de marketing d’entrée de gamme, le positionnement et la segmentation, le paysage concurrentiel, l’analyse des opportunités, les prévisions économiques, les solutions technologiques spécifiques à l’industrie et les feuilles de route sont couverts dans ce rapport. Analyses, ciblant les critères d’achat clés et analyse comparative approfondie des produits des fournisseurs. Le rapport d’analyse du marché international des champignons en conserve fournit une étude complète de la capacité de production, de la consommation, de l’importation et de l’exportation dans toutes les grandes régions du monde.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des champignons en conserve

Le marché des champignons en conserve devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 5,51 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La demande croissante de produits alimentaires nutritifs en conserve pouvant être consommés longtemps après la production est un facteur majeur de la croissance du marché des champignons en conserve.

Les champignons sont des champignons comestibles riches en protéines et autres nutriments. Cependant, ils sont classés comme légumes et n’appartiennent techniquement pas à la famille des plantes. Les champignons en conserve sont des champignons préparés à partir de champignons frais par un parage, un lavage, un tri et un classement appropriés. Les champignons en conserve sont exempts de gras et de cholestérol et faibles en sodium. La consommation de champignons en conserve présente de nombreux avantages pour la santé, notamment une croissance musculaire optimale et un soulagement des douleurs musculaires ou des spasmes.

Étendue du marché et marché mondial des champignons en conserve

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des champignons en conserve sont Modernmush, Monaghan Mushrooms, Monterey Mushrooms Inc, Real Mushrooms, B&G Foods, Inc., Pan’s Mushroom Jerky, Om Organic Mushroom Nutrition, Hirano Mushroom LLC, CNC Exotic Mushrooms et Giorgio Fresh Co. . , Prochamp, OKECHAMP SA, The Mushroom Company, Greenyard, Muniraj Mushroom Farm, Dhruv Agro, Wegmans Food Markets., Roland Foods, LLC., Edward & Sons Trading Co. et la boutique en ligne PARKnSHOP.com. Entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Portée du marché des champignons en conserve et taille du marché

Le marché des champignons en conserve est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des champignons en conserve est segmenté en champignons de Paris, shiitake, pleurotes, criminos, morilles et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des champignons en conserve est segmenté en ménages, restaurants et hôtels, écoles et institutions, etc.

Analyse au niveau national du marché mondial des champignons en conserve

Le marché des champignons en conserve est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par les pays, les produits et les utilisateurs finaux référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des champignons en conserve sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe dans le Nord. Amérique. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et autres régions d’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Le Qatar, le Koweït, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Asie-Pacifique devrait dominer et favoriser le marché des champignons en conserve au cours de la période de prévision 2021-2028, en raison de la production de masse de champignons, de l’augmentation du niveau de revenu des personnes et de la prise de conscience croissante de la santé et de la valeur nutritionnelle des ingrédients, en particulier en Chine. , l’expansion de l’industrie de la restauration, l’utilisation dans le secteur médical et la demande croissante de variétés de champignons exotiques dans la région. L’adoption de techniques avancées de culture de champignons stimule également la croissance du marché dans la région.

Ce rapport de recherche / analyse sur le marché mondial des champignons en conserve se concentre sur les aspects importants suivants:

