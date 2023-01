Le marché des chaises de camping prospère par, la taille, la part, les tendances émergentes, les facteurs de croissance de l’industrie, les principaux moteurs et les perspectives de croissance des revenus

«

Marché mondial des chaises de camping, par conception (classique, à deux pieds, à trois pieds, à bascule, pliant, planeur, autres), taille (grande chaise de camping, chaise de camping pour enfant), application (camping dans la cour, camping en camping-car, sac à dos) , Canal de distribution (hors ligne, en ligne) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

De plus en plus de gens s’intéressent au camping ces jours-ci, que ce soit dans l’arrière-pays, l’aventure ou le glamping. Le marché des chaises de camping devrait être stimulé par l’intérêt mondial croissant pour les voyages sportifs et d’aventure. Il y aura une demande importante de chaises de camping au cours de la période projetée puisque le nombre de campeurs qui font plus de trois excursions par an a augmenté de 36 % par an. Tous ces développements devraient stimuler le marché du mobilier de camping au cours de la période.

Le marché des chaises de camping était évalué à 106,40 millions USD en 2021 et devrait atteindre 174,77 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

finition du marché

Le camping est une activité de plein air ; les gens emportent souvent ces meubles avec eux pour rendre leur vie confortable dans les bois ou dans les collines. La chaise de camping (également appelée chaise de camping) est un meuble souvent utilisé pour le camping. Il s’agit généralement d’une chaise pliante légère avec un siège et un dossier en toile qui convient à une utilisation dans des quartiers temporaires, généralement en extérieur comme le camping en vacances, en étant portable et facile à installer.

Dynamique du marché des chaises de camping

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Indulgence élevée dans le camping, en particulier chez les jeunes et les personnes âgées

Le marché mondial des chaises de camping est stimulé par l’intérêt croissant pour le camping et les autres activités de loisirs de plein air, en particulier chez les millennials. La génération du millénaire a choisi les sports d’aventure et les activités de plein air, le camping, au cours des dernières années. À l’instar des jeunes consommateurs, les personnes âgées recherchent des activités de loisirs qui ne sont pas trop éprouvantes. De nombreux fournisseurs de services ont créé des programmes spécifiquement pour les consommateurs plus âgés, notamment Outdoorsy Camp, ESCAPE Camp et Adult Summer Camps. Ce programme devrait motiver les personnes âgées à choisir des activités de plein air comme le camping, ce qui augmenterait la demande de chaise de camping.

La chaise de camping offre divers avantages

Les chaises de camping sont utilisées pour les activités de camping car elles possèdent une capacité de charge particulière en raison de leur conception légère, robuste et compacte qui a un impact positif sur le secteur. Il doit être compact et pliable afin de tenir dans votre sac à dos et être simple à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé ou lors de l’emballage pour quitter le camp. Sa simplicité d’installation est l’une de ses meilleures qualités. La chaise ne nécessite aucun assemblage. Les chaises de camping sont pratiques, portables et faciles à plier et à déplier une fois que vous atteignez votre destination. En conséquence, en raison de ces caractéristiques avantageuses, le marché devrait connaître un taux de croissance accéléré au cours de la période de prévision.

L’inclinaison croissante vers le camping pour échapper au stress et à l’ennui quotidiens propulsera davantage le taux de croissance du marché des chaises de camping. De plus, le mode de vie moderne associé à l’urbanisation rapide, y compris les grillades, les feux de camp et les barbecues, entraînera une croissance de la valeur marchande au cours de la période prévue. En outre, la disponibilité d’une grande variété de chaises de camping stimule également la croissance globale du marché.

Opportunités

ugmentation des initiatives gouvernementales pour le camping

En outre, la mise en œuvre de nombreuses initiatives gouvernementales visant à augmenter les activités de camping dans les pays développés étend encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Pour augmenter les revenus de l’industrie du camping, les gouvernements de plusieurs pays européens proposent des caravanes à prix raisonnables. et les hébergements en camping. De plus, par rapport aux entreprises de voyage privées, le gouvernement américain propose des réservations de camping via le site Web du gouvernement pour des frais d’hébergement réduits. L’amélioration des terrains de camping et des installations de camping est souvent soutenue financièrement par les gouvernements. Des améliorations similaires ont été apportées au secteur des loisirs de plein air en Australie-Occidentale grâce à l’initiative Parks for People Caravan and Camping.

Disponibilité d’une grande variété de conceptions de produits de pointe

De plus, la demande de chaises de camping a augmenté à l’échelle mondiale en raison de la disponibilité d’une grande variété de conceptions de produits de pointe, y compris des chaises polyvalentes et confortables. Les meubles modernes et avant-gardistes (en particulier les chaises) sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Afin d’obtenir un avantage concurrentiel, les fabricants mettent l’accent sur la création de meubles robustes et multifonctionnels, qui élargiront encore la croissance future du marché des chaises de camping.

«