Le marché des chaises de camping est prospère jusqu’en 2029, taille, part, tendances émergentes, analyse historique et facteurs de croissance de l’industrie

«Pour une croissance commerciale efficace, les entreprises doivent adopter des rapports d’études de marché tels que le marché des chaises de camping, qui sont très importants dans un marché en évolution rapide . Les dernières informations et analyses de marché présentées dans ce rapport sont clairement axées sur le marché. Ce rapport de marché met en évidence la dynamique clé du marché, les scénarios de marché actuels et futurs. Le rapport sur le marché des chaises de camping en perspective dans ce segment étudie la consommation du marché, les principaux acteurs associés, les ventes, le prix, les revenus et la part de marché ainsi que le volume et la valeur dans chaque région, ainsi que le volume et la valeur dans chaque région.

Les attributs saillants utilisés lors de l’élaboration de l’influent rapport d’étude de marché sur les chaises de camping incluent un esprit de premier ordre, des solutions pragmatiques, une recherche et une analyse dédiées, le modernisme, une approche intégrée et une technologie de pointe. Une évaluation analytique de vos concurrents vous donne une idée claire du marché actuel et des défis les plus importants auxquels ils seront confrontés dans les années à venir. L’analyse de marché estime la hausse, la croissance ou le déclin attendus d’un produit sur une période de prévision spécifique. Ce rapport sur le marché des chaises de camping comprend six paramètres clés tels que l’analyse du marché, la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Analyse et taille du marché

De nos jours, l’intérêt pour le camping, comme l’arrière-pays, l’aventure et le glamping, augmente. Le marché des chaises de camping devrait être stimulé par l’intérêt mondial croissant pour les sports et les voyages d’aventure. Il y aura une demande importante de chaises de camping au cours de la période projetée, car le nombre de campeurs effectuant trois voyages ou plus par an augmente de 36 % par an. Tous ces développements devraient stimuler le marché du mobilier de camping au cours de la période.

Le marché des chaises de camping était évalué à 106,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 174,77 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

Périmètre de reporting et segmentation du marché

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Design (classique, deux pieds, trois pieds, bascule, pliant, planeur, etc.), taille (grande chaise de camping, chaise de camping pour enfants), application (camping dans la cour, camping en camping-car, randonnée), canal de distribution (hors ligne, en ligne) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour , Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique acteurs du marché cible JOHNSON OUTDOORS INC. (États-Unis), GCI Outdoor. (États-Unis), ALPS Brands (Missouri), Oase Outdoors ApS (Danemark), Kamp-Rite (États-Unis), The Coleman Company, Inc. (États-Unis), Helinox (Corée), Recreational Equipment, Inc. (États-Unis), TREKOLOGY ( États-Unis) États-Unis), Tepui Tents (Suède), Camp Time (États-Unis), Lifetime Products (États-Unis), BICA SpA (Italie), Blacks (États-Unis), OUTWELL (États-Unis), Vango (Royaume-Uni), Regatta (Royaume-Uni), NEMO Equipment, Inc. (États-Unis), Big Agnes, Inc. (États-Unis), Exxel Outdoors, LLC (États-Unis) et Mont-bell Co. Ltd (Japon) opportunité de marché Disponibilité d’une variété de conceptions de produits à la pointe de la technologie

Initiatives gouvernementales en plein essor sur le camping

définition du marché

Le camping est une activité de plein air. Les gens portent souvent ces meubles et vivent confortablement dans les bois ou les collines. Une chaise de camping (également appelée chaise de camping) est un meuble souvent utilisé pour le camping. Une chaise pliante légère, généralement avec un siège et un dossier en toile, qui est portable et facile à installer, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des environnements extérieurs tels que l’hébergement temporaire, généralement le camping de vacances.

Dynamique du marché des chaises de camping

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tous ces éléments sont discutés en détail ci-dessous.

chauffeur

Grande indulgence dans le camping, en particulier par les jeunes et les moins jeunes

Le marché mondial des chaises de camping est stimulé par l’intérêt croissant pour le camping et les autres activités de loisirs de plein air, en particulier chez les millennials . La génération Y a adopté les sports d’aventure et les activités de plein air au cours des dernières années : le camping. Comme les jeunes consommateurs, les seniors recherchent des activités de loisirs qui ne sont pas contraignantes. De nombreux fournisseurs de services ont créé des programmes spécifiquement pour les consommateurs plus âgés, notamment Outdoorsy Camp, ESCAPE Camp et Adult Summer Camp. Ce programme devrait augmenter la demande de chaises de camping, car il est possible de motiver les personnes âgées pour des activités de plein air telles que le camping.

Une chaise de camping qui offre de nombreux avantages

La chaise de camping a un design léger, robuste et compact avec une capacité de charge spéciale, ce qui a un effet positif sur les activités de camping. Il doit être compact et pliable pour tenir dans un sac à dos, et facile à ranger lorsqu’il n’est pas utilisé ou lors de l’emballage pour le camp. La simplicité d’installation est l’une de ses meilleures qualités. La chaise ne nécessite aucun assemblage. Les chaises de camping sont pratiques et portables, et peuvent être facilement pliées et dépliées lorsque vous arrivez à destination. Par conséquent, grâce à ces caractéristiques favorables, le marché devrait connaître un taux de croissance accéléré au cours de la période de prévision.

Alors que l’intérêt pour le camping augmente pour échapper au stress et à l’ennui de la vie quotidienne, le taux de croissance du marché des chaises de camping va s’accélérer. De plus, les modes de vie modernes combinés à une urbanisation rapide, notamment les grillades, les feux de camp et les barbecues, stimuleront la croissance de la valeur marchande au cours de la période de prévision. De plus, la disponibilité de diverses chaises de camping alimente également la croissance du marché global.

chance

Initiatives gouvernementales en plein essor sur le camping

De plus, la mise en œuvre de nombreuses initiatives gouvernementales pour augmenter les activités de camping dans les pays développés élargit encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Pour augmenter les revenus de l’industrie du camping, les gouvernements de plusieurs pays européens proposent des caravanes abordables. et un camping. De plus, par rapport aux agences de voyages privées, le gouvernement américain propose des tarifs d’hébergement réduits pour les réservations de camping via le site Web du gouvernement. Les améliorations apportées aux terrains de camping et aux installations de camping sont souvent financées par le gouvernement. Des améliorations similaires ont été apportées dans le secteur des loisirs de plein air en Australie-Occidentale grâce à l’initiative Parks for People caravan and camping.

Disponibilité d’une variété de conceptions de produits à la pointe de la technologie

De plus, la demande de chaises de camping a augmenté dans le monde entier en raison de la disponibilité d’une variété de conceptions de produits avancées, y compris des chaises polyvalentes et confortables. Les meubles modernes et avant-gardistes (en particulier les chaises) sont de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Pour gagner un avantage concurrentiel, les fabricants mettent l’accent sur la fabrication de meubles robustes et multifonctionnels, ce qui augmentera encore la croissance future du marché des chaises de camping.

rachat/défi

Inconvénients des chaises de camping

Le fait que les chaises de camping ne soient pas conçues pour des activités physiquement exigeantes est un inconvénient majeur. De plus, certaines personnes peuvent trouver les chaises de camping inconfortables parce qu’elles s’inclinent à plat pour empêcher les mouvements de haut en bas, ce qui peut être douloureux après avoir passé de longues périodes dans une position. Ces inconvénients constitueront un obstacle à la croissance du marché des chaises de camping.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché des chaises de camping?

Le taux d’acceptation élevé sur le marché augmente rapidement la portée et l’utilisation du marché mondial des chaises de camping

L’automatisation grâce à l’intelligence artificielle permet de créer de meilleures expériences client et une croissance systématique.

L’utilisation optimale des ressources minimise le travail humain et les erreurs, augmentant ainsi l’efficacité des entreprises commerciales sur le marché.

Stratégies de recherche et outils utilisés sur le marché Chaises de camping:

Ce rapport d’étude de marché sur les chaises de camping aide les lecteurs à connaître tout un scénario de marché et d’autres stratégies de décision pour ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

