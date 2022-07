Le marché des cerises acidulées séchées atteindra de gros revenus à l’avenir par taille, part, croissance et analyse des principaux fabricants

Selon notre dernière étude sur «Prévisions du marché des cerises acidulées séchées jusqu’en 2027 – Impact et analyse du COVID-19 – par type de produit (lyophilisé, séché au soleil, infusé et autres), nature (conventionnelle et biologique), utilisation finale (boulangerie Produits, confiseries, produits laitiers, boissons, barres de céréales et snacks, et autres) et canal de distribution (hypermarchés et supermarchés, dépanneurs, en ligne et autres) », le marché était évalué à 3 069,35 millions de dollars américains en 2019 et est projeté atteindre 4 684,44 millions de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période 2020-2027. Le rapport met en évidence les principaux facteurs moteurs et les principaux acteurs du marché ainsi que leurs développements sur le marché.

La cerise acidulée séchée est principalement utilisée dans plusieurs applications alimentaires en raison de ses bienfaits pour la santé. Leurs cerises renforcent le système immunitaire et aident à inhiber plusieurs maladies. Les cerises acidulées séchées et les produits ont une valeur nutritionnelle élevée. La prise de conscience croissante des avantages nutritionnels de ces cerises a été un facteur important de la croissance du marché mondial des cerises acidulées séchées. De plus, la tendance des consommateurs à adopter un mode de vie sain et à améliorer leur niveau de vie alimente la croissance du marché. L’évolution de l’attention des consommateurs vers les produits cosmétiques naturels ou biologiques a poussé le fabricant à utiliser des ingrédients naturels tels que les cerises acidulées. Les cerises acidulées sont connues pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammables. Cela le rend utile dans plusieurs produits cosmétiques tels que les masques faciaux et les crèmes pour le visage. Il est utilisé comme crème anti-rides pour améliorer la texture de la peau et prévenir le vieillissement prématuré. Il est également utilisé dans plusieurs autres cosmétiques tels que les rouges à lèvres et autres produits cosmétiques.

Cerise centrale ; Cherry Active Australie; Cherry vite Ltd;Enko Meyve Orman Ürünleri San.Tic. Ltd.;Fruit d’Or;Graceland Fruit, Inc.; Producteurs de fruits Payson ; Fruits Royal Ridge ; fruits du rivage ; et Smeltzer Orchard Company, LLC font partie des acteurs bien établis sur le marché mondial des cerises acidulées séchées.

Le rapport segmente le marché mondial des cerises acidulées séchées comme suit :

Par type de produit

• Lyophilisé

• Séchées au soleil

• Infusé séché

• Les autres

Par nature

• Conventionnel

• BIO

Par utilisation finale

• Produits de boulangerie

• Confiseries

• Les produits laitiers

• Breuvages

• Barres de céréales et collations

• Les autres

Par canal de distribution

• Hypermarchés et Supermarchés

• Dépanneurs

• En ligne

• Les autres

