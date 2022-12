Le marché des céréales pour petit-déjeuner connaîtra une croissance substantielle d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, analyse de la croissance et des opportunités

» En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, le rapport d’activité du marché des céréales pour le petit déjeuner a été élaboré, ce qui se traduit par une croissance élevée et une durabilité florissante sur le marché pour les entreprises. La définition du marché incluse dans ce rapport explore les moteurs du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la hausse du la croissance du marché et les contraintes du marché qui indiquent les facteurs à l’origine de la baisse de la croissance du marché.En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies employées par les principaux concurrents sur le marché qui renforcent leur pénétration sur le marché.Ces stratégies vont du nouveau produit lancements, expansions, accords, joint-ventures, partenariats, aux acquisitions.

Le document d’analyse du marché des céréales pour petit-déjeuner évalue la hausse, la croissance ou la baisse attendues du produit au cours de la période de prévision spécifique. Les parts de marché des principaux acteurs dans les régions importantes du globe telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également étudiées. Une équipe d’experts analyse et prévoit ces données de marché à l’aide de modèles statistiques de marché bien établis et cohérents. Lors de la préparation du rapport de marché réaliste Céréales pour petit déjeuner, des recherches et des analyses ont été effectuées en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins de l’entreprise et du client.

Analyse et taille du marché

Le marché se développe principalement en raison de l’évolution des habitudes alimentaires et de l’influence de la culture occidentale sur les habitudes alimentaires des consommateurs, car il offre une solution pratique aux aliments facilement accessibles qui optimise la facilité de consommation sans autre préparation. De plus, l’expansion rapide des magasins de proximité, qui favorise la visibilité des marques, propulse le marché des céréales pour petit déjeuner vers l’avant.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des céréales pour petit-déjeuner était évalué à 57,84 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 91,91 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,96 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (céréales prêtes à cuire et céréales prêtes à manger), canal de distribution (supermarché, dépanneur, commerce électronique et autres), type d’ingrédient (blé, riz, maïs, orge et avoine) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts General Mills Inc. (États-Unis), Kellogg’s Co. (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Bob’s Red Mill Natural Foods (États-Unis), Nature’s Path Foods (Canada), Hometown Food Company (États-Unis), pureelizabeth (États-Unis), The Quaker Oats Company, (États-Unis), BARBARA’S (États-Unis), Northen Quinoa Production Corporation (Canada), LOVEGROWN INC. (États-Unis), Gluten-Free Prairie (États-Unis), Avena Foods, Limited, (Canada) Des opportunités Les propositions de valeur innovantes liées à la santé et à la forme physique ont considérablement augmenté les ventes nettes de leurs produits

Unilever et Kellogg Company ont fortement investi dans la publicité à la télévision et sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les consommateurs

Définition du marché

Les céréales pour petit-déjeuner sont des aliments qui sont consommés uniquement pour le petit-déjeuner, comme leur nom l’indique. Cela signifie que, idéalement, les céréales du petit-déjeuner ne doivent pas être consommées pendant le déjeuner ou le dîner. Les céréales du petit-déjeuner sont fabriquées à partir d’une variété d’ingrédients. Ce sont les grains de semence transformés qui sont populaires dans les pays occidentaux. Les céréales du petit-déjeuner sont mieux consommées lorsqu’elles sont mélangées avec du lait ou du lait caillé. En général, les céréales du petit-déjeuner sont faibles en gras et ont un caractère sain.

Dynamique du marché des céréales pour petit-déjeuner

Conducteurs

Croissance et expansion des céréales emballées en raison d’un contenu nutritionnel plus élevé

Les céréales pour petit-déjeuner emballées gagnent en popularité dans les économies en développement, car les consommateurs préfèrent de plus en plus des aliments emballés et plus sains aux aliments traditionnels pour le petit-déjeuner. Ces céréales sont considérées comme une option idéale pour le petit-déjeuner dans le monde entier en raison de leur faible valeur calorique et de leur contenu nutritionnel plus élevé.

Introduction constante de céréales innovantes et aromatisées

Une pléthore d’options de céréales pour petit-déjeuner innovantes et aromatisées devraient également accélérer la croissance du marché, en particulier sur les marchés en développement. De plus, l’avancement de l’infrastructure de vente au détail de produits alimentaires et la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la consommation de petits déjeuners à base de céréales alimentent la croissance du marché. De plus, l’évolution des habitudes alimentaires, l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes et la sensibilisation des particuliers au petit-déjeuner sain sont autant de facteurs importants qui stimulent la croissance du marché.

Opportunité

Les stratégies attrayantes de marketing et de promotion des entreprises ont contribué à sensibiliser les consommateurs à la santé et à la forme physique. Les propositions de valeur innovantes des acteurs du marché liées à la santé et à la forme physique ont considérablement augmenté les ventes nettes de leurs produits. Des acteurs clés du marché comme Unilever et Kellogg Company ont fortement investi dans la publicité télévisée et sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les consommateurs à l’amélioration de leur santé et de leur forme physique en mangeant des céréales pour le petit-déjeuner comme l’avoine et les cornflakes. En conséquence, tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché mondial des céréales pour petit-déjeuner.

