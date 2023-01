Le marché des céréales de petit déjeuner enrichies devrait avoir un excellent TCAC par, taille, part, tendances, moteurs clés, tendances de développement et perspectives de croissance

«

Marché mondial des céréales pour petit déjeuner enrichies, par type de céréales (blé, riz, orge, avoine, maïs, autres), type de nutriments (minéraux, vitamines ), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne, autres) – Tendances du secteur et Prévision jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des céréales pour petit déjeuner enrichies

Le marché des céréales enrichies devrait être stimulé par la prise de conscience croissante de la santé parmi les habitants des pays développés. Les céréales pour petit-déjeuner enrichies gagnent du terrain principalement grâce à la forte initiative de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à réduire la malnutrition. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les aliments enrichis les plus courants sont les céréales et les produits à base de céréales. Les céréales enrichies offrent de nombreux avantages. Les céréales enrichies sont immensément consommées comme de nombreux produits de petit-déjeuner.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des céréales pour petit-déjeuner enrichies devrait atteindre 33,50 milliards USD d’ici 2030, soit 14,33 milliards USD en 2022, enregistrant un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des céréales pour petit déjeuner enrichies

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de céréales (blé, riz, orge, avoine, maïs, autres), type de nutriments (minéraux, vitamines), canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts General Mills Inc. (États-Unis), Kellogg’s Co. (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Bob’s Red Mill Natural Foods (États-Unis), Nature’s Path Foods (Canada), Hometown Food Company (États-Unis), pureelizabeth (États-Unis), The Quaker Oats Company, (États-Unis), BARBARA’S (États-Unis), Northen Quinoa Production Corporation (Canada), LOVEGROWN INC. (États-Unis), Gluten-Free Prairie (États-Unis), Avena Foods, Limited, (Canada), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), The Kraft Heinz Company (États-Unis), The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation de la demande de barres de céréales au petit-déjeuner

Humanisation accrue des animaux de compagnie

Définition du marché

Les aliments enrichis sont les types de produits alimentaires qui contiennent des minéraux et des vitamines qui ne sont normalement pas présents. Les céréales du petit-déjeuner sont généralement enrichies en nutriments tels que la vitamine B12, l’acide folique, le fer, le calcium, la vitamine A, la riboflavine (vitamine B2), la thiamine (vitamine B1), la niacine (vitamine B3), la vitamine B6, la vitamine D et le zinc.

Dynamique du marché des céréales de petit déjeuner enrichies

Conducteurs

De plus en plus de magasins de proximité

Les dépanneurs en croissance ont accru la visibilité de la marque, ce qui a augmenté la vente de ces aliments et devrait augmenter la croissance du marché des céréales pour petit-déjeuner enrichies. Selon Forbes aux États-Unis, les ventes de l’industrie des dépanneurs étaient d’environ 616,3 milliards de dollars en 2017. L’urbanisation rapide associée à l’évolution des habitudes des consommateurs en matière de petit-déjeuner fortifié dans le monde devrait également augmenter la croissance du marché.

Croissance et expansion de l’industrie des aliments pour bébés

La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments pour bébés ont augmenté la demande de céréales pour petit-déjeuner enrichies en raison de la demande croissante d’aliments pour bébés pratiques, accélérant la croissance du marché. Par exemple, Nestlé a lancé un produit biologique en mai 2019, au sein de sa marque de céréales Ceregrow pour les enfants de plus de 12 mois. Ce produit biologique a été fabriqué à partir de blé, de lait, de ragi et de riz 100 % biologiques. Ce produit est transformé à l’usine Samalkha à Haryana en utilisant des ingrédients cultivés localement.

Opportunités

Augmentation de la demande de barres de céréales au petit-déjeuner

La demande croissante de barres de céréales au petit-déjeuner parmi les consommateurs soucieux de leur santé devrait offrir de nouvelles et amples opportunités de croissance au marché. Par exemple, Nestlé a élargi son portefeuille de collations avec le lancement d’une nouvelle marque de collations à base de noix et de fruits en septembre 2018. Les cinq alternatives de barres de céréales de la marque ne revendiquent aucun additif artificiel ni sucre ajouté. Ainsi, la demande croissante de barres de céréales devrait stimuler la croissance du marché.

Occidentalisation croissante des régimes alimentaires mondiaux

L’occidentalisation des régimes alimentaires mondiaux a augmenté la demande de préférences et de saveurs alimentaires locales, ce qui devrait augmenter la consommation de céréales dans les pays développés où cela n’a pas été une option traditionnelle de petit-déjeuner. Par exemple, Nestlé a lancé en juillet 2018 les céréales pour petit-déjeuner NESPLUS pour répondre aux goûts locaux. La gamme de produits comprend des multicéréales avec des grains entiers pour offrir un petit-déjeuner sain de haute qualité à ses clients.

Quelles idées et concepts sont abordés dans le rapport sur le marché Céréales pour petit déjeuner enrichies?

– Les évaluations comptabilisées dans toutes les zones et la part de marché enregistrée en utilisant chaque lieu sont indiquées dans le rapport sur le marché des céréales pour petit déjeuner enrichies.

– L’ étude résume le taux de boom de la consommation de produits dans les zones concernées ainsi que leur part de marché de Céréales enrichies pour petit déjeuner.

– Les données concernant le prix à la consommation du marché de l’industrie de toutes les provinces, principalement basées sur les régions concernées et les types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Évaluation régionale du marché Céréales pour petit déjeuner enrichies de l’industrie :

– Le marché de l’industrie, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté entre les États-Unis, l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Le dossier comprend en outre des statistiques concernant l’ utilisation des marchandises à un certain stade des topographies.

