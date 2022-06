Le marché des céramides connaîtra une croissance énorme d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des céramides devrait passer de 95,6 millions USD en 2021 à 158,7 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 5,8 % de 2022 à 2030 . Le céramide naturel peut être extrait de diverses ressources végétales telles que le riz, le blé et le soja. L’importance croissante des produits de soin anti-âge et une augmentation du revenu disponible sont les principaux moteurs du marché. De plus, l’augmentation de la population vieillissante dans des pays comme le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis alimente la demande de plusieurs cosmétiques et compléments alimentaires. Le céramide utilisé dans les soins de la peau et les produits alimentaires peut améliorer le taux d’hydratation de la peau et lutter efficacement contre diverses maladies cutanées liées à l’âge.

De plus, avec l’augmentation du revenu disponible, de nombreux consommateurs dépensent en cosmétiques et en produits de soins personnels. L’application de tels produits est considérée comme améliorant la qualité de vie et la confiance en soi des consommateurs. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des céramides. En outre, avec une forte augmentation de la demande pour Internet et les réseaux mobiles, le commerce électronique et les canaux de vente en ligne devraient gagner du terrain. Par exemple, l’Europe et l’Amérique du Nord comptent plus de 80 % d’internautes, qui contribuent largement à la vente en ligne de divers cosmétiques et compléments alimentaires.

Définition du marché mondial des céramides

Le céramide est un type de complexe lipidique que l’on trouve dans les glycolipides. Les sources naturelles de céramide comprennent diverses plantes telles que le blé, le soja et le riz. Il est largement utilisé dans les produits cosmétiques pour améliorer l’apparence de la peau et le taux d’hydratation de la peau.

Dynamique du marché mondial des céramides

Moteurs : évolution de la préférence vers les plateformes de vente de commerce électronique

Avec l’importance croissante d’Internet et du réseau mobile, les canaux de commerce électronique et de vente en ligne devraient gagner du terrain sur le marché. Plus de 80% de la population européenne et nord-américaine a accès à des connexions Internet, qui contribuent largement aux ventes de céramides et de produits céramides. De plus, grâce à la disponibilité de divers canaux de vente en ligne, les consommateurs ruraux peuvent facilement acheter le produit requis à un prix abordable. Les canaux de vente directe en ligne reliant les consommateurs aux fabricants alimentent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Restrictions : effets néfastes sur la santé dus à une concentration élevée

Une augmentation de la consommation de céramide dans les produits alimentaires ou une application excessive de céramide dans les cosmétiques peut créer de graves problèmes de santé. Une concentration excessive de céramides dans les tissus humains peut entraîner divers problèmes de santé tels que le diabète et les maladies cardiovasculaires. De plus, il a un impact négatif sur le métabolisme humain et est directement associé à d’autres comorbidités. Ces facteurs devraient freiner la croissance du marché.

Opportunités : Croissance de l’adoption dans les pays en développement

Portée du marché mondial des céramides

L’étude classe le marché des céramides en fonction du type, du processus et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Naturel

Synthétique

Par processus Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Céramides de fermentation

Céramides d’extraits de plantes

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Produits de beauté

Aliments

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment naturel représente la plus grande part de marché, par type

Sur la base du type, le marché est classé en naturel et synthétique . En 2021, le segment naturel représentait la plus grande part de marché de 63,8 % sur le marché mondial des céramides . Les céramides naturels sont produits naturellement dans la peau, et certaines des principales sources alimentaires de céramides naturelles comprennent le soja, le blé, le riz, les pommes de terre, le maïs et le konjac. Le céramide de riz est largement utilisé dans les cosmétiques, ce qui aide à réguler la perte d’eau trans-épidermique de la peau.

L’augmentation de la préférence pour les cosmétiques et les ingrédients de soins personnels est un facteur majeur de croissance du marché. Le céramide est largement utilisé dans divers produits cosmétiques, tels que les produits anti-âge pour les problèmes liés à la peau sèche, car le pourcentage de céramide de la peau diminue progressivement avec l’âge. De plus, la céramide naturelle est souvent utilisée dans les aliments et les compléments alimentaires. De plus, la croissance du revenu disponible et l’évolution des tendances vers des produits naturels respectueux de l’environnement ont un impact positif sur la croissance du segment. Le céramide de riz est l’un des céramides largement utilisés, qui a le taux d’hydratation le plus élevé de plus de 35 %, tandis que le céramide de blé peut retenir l’humidité jusqu’à 31 %.

L’Europe représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des céramides a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période d’étude. Le marché européen des céramides comprend la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et le reste de l’Europe. Les principaux acteurs sont Evonik Industries AG, Croda International Plc. et Arkema SA Des activités de R&D intenses couplées à la présence d’un grand nombre de PME.

Le marché européen des céramides dépend principalement de l’industrie cosmétique. L’Allemagne et la France sont les principaux contributeurs du marché européen. La forte présence des principaux fabricants et les dépenses importantes dans les activités de R&D devraient stimuler la croissance du marché en Europe. Les industries des cosmétiques et des ingrédients cosmétiques sont très innovantes et les acteurs de l’industrie consacrent environ 5 % de leur chiffre d’affaires annuel à des activités de R&D. L’innovation rapide dans l’industrie cosmétique associée à la présence d’un grand nombre d’équipes de recherche contribue à la croissance du marché européen. L’industrie se compose de plus de 77 installations d’innovation et de plus de 28 000 scientifiques dans divers centres de R&D.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des céramides

Le marché mondial des céramides est hautement concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des céramides sont :

Évonik

Croda International

Arkema

En tant que groupe

Doosan Corporation

toybo

Ashland Inc.

