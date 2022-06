Le marché des centres de données hyperscale percevra une croissance substantielle en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des centres de données hyperscale devrait passer de 38,4 milliards USD en 2021 à 193,7 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 19,7 % de 2022 à 2030 . Le centre de données hyperscale est l’architecture composée de petits nœuds et de serveurs autonomes qui fournissent des services de mise en réseau, de calcul et de stockage. Ces nœuds sont joints et exploités comme une seule entité. Le principe fondamental de l’architecture hyperscale est de commencer avec une infrastructure minimale pour maintenir les coûts initiaux à un faible niveau. Cependant, de nouveaux nœuds peuvent être ajoutés au cluster pour agrandir l’infrastructure initiale à mesure que la demande augmente. Les grandes entreprises, telles que Google et Amazon, ont largement adopté les centres de données à grande échelle, ce qui en fait l’une des technologies à la croissance la plus rapide dans le secteur des infrastructures informatiques. Les centres de données ont récemment évolué vers une conception extraordinairement puissante en raison des exigences croissantes en matière de calcul et de stockage pour les applications haut de gamme. L’utilisation croissante du Web 2.0, de l’hébergement de jeux en ligne, du commerce électronique, des médias sociaux, du cloud computing, du big data,

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des centres de données hyperscale

L’épidémie de COVID-19 a provoqué un CVC dans diverses industries. Cependant, le marché des centres de données Hyperscale est en croissance au cours de cette période. COVID-19 a plus que jamais profité du cloud, car les gens travaillent à domicile et le passage du stockage de données traditionnel au cloud a été adopté par diverses organisations, ce qui crée une opportunité de croissance lucrative pour le marché. Lorsque la crise du COVID-19 sera résolue, une partie de cette demande pourrait diminuer, mais des changements structurels permanents continueront de stimuler la demande croissante de centres de données. La crise soudaine et inattendue du COVID-19 a créé de plus en plus de données qui doivent être stockées et traitées de manière optimale dans un centre de données spécialement conçu à cet effet.

Dynamique du marché mondial des centres de données hyperscale

L’adoption croissante du Web 2.0, des médias sociaux, du Big Data, du commerce électronique, du cloud computing, de l’hébergement de jeux en ligne et de Hadoop augmente la demande d’infrastructure pour augmenter les performances des applications, la densité des serveurs et l’efficacité énergétique. Les centres de données traditionnels, qui reposaient sur des infrastructures complètes pour chaque charge de travail, y compris les commutateurs réseau, l’informatique dédiée et les systèmes lames, ne sont pas en mesure de prendre en charge ces déploiements. L’augmentation des frais généraux d’infrastructure peut constituer le facteur de restriction du marché des centres de données à grande échelle. Plusieurs fournisseurs proposent des solutions de centres de données à grande échelle pour aider les entreprises à réduire leurs dépenses d’investissement et d’exploitation. Le trafic des centres de données devrait apporter davantage d’opportunités de croissance pour le marché des centres de données à grande échelle. Aujourd’hui, le trafic de données dans de nombreuses entreprises est énorme. L’augmentation des opérations réseau entraîne un trafic massif. Le trafic de données peut réduire la productivité et les opérations du réseau. Cependant, les centres de données hyperscale aident à gérer ce trafic, créant ainsi une opportunité de croissance lucrative.

Segmentation du marché mondial des centres de données hyperscale

L’étude classe le marché des centres de données hyperscale en fonction du composant, de l’utilisateur final, de la taille du centre de données et de l’industrie aux niveaux régional et mondial .

Par composant ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

La solution Serveur Stockage La mise en réseau Logiciel

Service Consultant Installation et déploiement Entretien et assistance



Par utilisateur final ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Fournisseurs de cloud

Fournisseurs de colocation

Entreprises

Par taille de centre de données ( ventes, milliards de dollars, 2017 – 2030 )

Centres de données de petite et moyenne taille

Grands centres de données

Par industrie ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

informatique et télécom

Détail

Recherche et universitaires

Gouvernement et défense

Médias et divertissement

Fabrication

Soins de santé

Les autres

Par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des serveurs devrait représenter la plus grande part de marché, par l’industrie des composants

En termes de composants, le marché est classé en réseaux, serveurs et autres. Le segment des serveurs domine le marché en raison des complexités opérationnelles croissantes et de la demande croissante des consommateurs qui augmentent la demande de centres de données hyperscale qui sont plus efficients et efficaces que les centres de données traditionnels. Cela suggère également que les centres de données hyperscale ont besoin de plus de composants réseau et de matériel technologiquement avancé, ainsi que de solutions de serveur innovantes.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la géographie, la région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance du TCAC. Cette croissance du marché des centres de données est probablement due au besoin croissant de services cloud des petites, moyennes et grandes entreprises et à l’adoption croissante de l’architecture et des technologies des centres de données à grande échelle par les industries de divers secteurs.

De plus, en 2021, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché sur le marché des centres de données hyperscale. L’utilisation de l’informatique en nuage se développe rapidement aux États-Unis, ce qui entraîne une augmentation des centres de données dans le pays. Selon le Credit Suisse, les États-Unis possèdent le plus grand nombre de centres de données hyperscale au monde, avec environ 40 % d’entre eux situés dans le pays.

