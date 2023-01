Le marché des cellules solaires à pérovskite devrait percevoir une croissance prometteuse de 6,29 milliards USD avec un TCAC de 34,50% d’ici 2029: taille, part, analyse de l’industrie, tendances et prévisions de valeur

Ce rapport d’analyse de marché propose un examen d’une gamme de segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision de l’estimation. Les profils d’entreprise de tous les acteurs et marques clés qui dominent le marché avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, les importations, les exportations, les revenus et les valeurs du TCAC sont mentionnés dans le rapport. Une discussion complète sur de nombreux sujets liés au marché dans ce document d’étude de marché est sûre d’aider le client à étudier le marché dans le paysage concurrentiel. Un excellent rapport Ce rapport donne également une idée des demandes, des préférences et de l’évolution des préférences des consommateurs vis-à-vis d’un produit particulier.

Analyse et taille du marché

Les cellules solaires à pérovskite (PSC) suscitent une grande attention dans le domaine de la recherche parmi diverses technologies photovoltaïques de nouvelle génération en raison de leur super efficacité de conversion de puissance. Le secteur des énergies renouvelables augmente ses investissements dans la pérovskite solaire.

Le marché mondial des cellules solaires à pérovskite était évalué à 0,17 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 6,29 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 34,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. L’énergie devrait connaître une forte croissance dans le segment technologique en raison de la croissance démographique. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

« Définition du produit »

La cellule solaire en pérovskite (PSC) est constituée d’un matériau structuré en pérovskite en tant que couche active. Ces matériaux offrent une excellente absorption de la lumière et une excellente mobilité des porteurs de charge. La cellule solaire pérovskite fait référence à une cellule solaire qui est principalement composée de plomb hybride organique-inorganique en tant que couche active de collecte de lumière.

MÉTRIQUE DU RAPPORT

Période de prévision – 2022 à 2029

Année de référence – 2021

Années historiques – 2020 (personnalisable jusqu’à 2014 – 2019)

Analyse compétitive:

Le paysage concurrentiel du marché Cellules solaires à pérovskite fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des cellules solaires à pérovskite.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des cellules solaires à pérovskite sont

Willow Technologies (Pologne)

Fraunhofer ISE (Allemagne)

Oxford PV (Royaume-Uni), IDTechEx Ltd (Royaume-Uni)

Greatcell Energy (Australie)

FrontMaterials Co. Ltd. (Taïwan)

Solaronix SA (Suisse)

G24 Power Ltd. (Royaume-Uni)

Tandem PV, Inc. (États-Unis)

Solliance Solar Research (Pays-Bas)

Microquanta Semiconductor Co. Ltd. (Chine)

Alpha Aesar (États-Unis)

Dyenamo AB (Suède)

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation (États-Unis)

Panasonic Corporation (Japon)

Toshiba Corporation (Japon)

Segmentation : Marché des cellules solaires à pérovskite

Par structure (cellules solaires pérovskites planaires, cellules solaires pérovskites mésoporeuses),

Produit (cellules solaires pérovskites rigides, cellules solaires pérovskites flexibles),

Méthode (méthode en solution, méthode de dépôt en phase vapeur, méthode en solution assistée par vapeur),

Application (verre intelligent, panneau solaire, pérovskite dans des cellules solaires en tandem, appareils portables, services publics, BIPV (photovoltaïque intégré au bâtiment),

Industries d’utilisation finale (fabrication, énergie, automatisation industrielle, aérospatiale, électronique grand public),

Type (PSC hybride, PSC flexible et PSC multi-jonction)

Analyse régionale / aperçu du marché Cellules solaires en pérovskite

Le marché des cellules solaires à pérovskite est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, structure de réseau, produit, méthode, application, type et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des cellules solaires à pérovskite sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des cellules solaires à pérovskite en raison de l’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement dans la région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la prévalence de la majorité des acteurs du marché dans la région.

Dynamique du marché des cellules solaires à pérovskite

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Augmentation de la demande de cellules solaires

La demande croissante de cellules solaires en raison de leur flexibilité et de leur légèreté est l’un des principaux moteurs du marché des cellules solaires à pérovskite. De plus, l’augmentation du nombre d’applications dans diverses industries a un impact positif sur le marché.

Services énergétiques modernes

La croissance économique croissante et la sécurité énergétique accélèrent la croissance du marché. De plus, l’augmentation de la nécessité de réduire la pauvreté et d’améliorer la qualité de vie à l’aide de services énergétiques modernes a contribué à l’expansion du marché.

Augmentation de l’installation du système solaire

L’augmentation du nombre d’installations de systèmes solaires influence davantage le marché. La demande croissante de cellules solaires en pérovskite en raison du besoin croissant de prix plus bas pour les modules de cellules solaires stimule la croissance du marché.

De plus, l’urbanisation rapide, le changement de mode de vie, l’augmentation des investissements et l’augmentation des dépenses de consommation ont un impact positif sur le marché des cellules solaires à pérovskite.

Des opportunités

De plus, l’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la prévalence des sources d’énergie alternatives élargira davantage le marché.

Contraintes/Défis

D’autre part, les coûts élevés associés à la production devraient entraver la croissance du marché. En outre, les fluctuations des matières premières devraient défier le marché des cellules solaires à pérovskite au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des cellules solaires à pérovskite fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et domination des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des cellules solaires à pérovskite, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

Structure

Cellules solaires planaires en pérovskite

Cellules solaires pérovskites mésoporeuses

Produit

Cellules solaires rigides en pérovskite

Cellules solaires flexibles en pérovskite

Méthode

méthode de résolution

Méthode de dépôt en phase vapeur

Méthode de solution assistée par vapeur.

Application

Lunettes intelligentes

Panneau solaire

Pérovskite dans des cellules solaires en tandem

des appareils portables

Utilitaires

BIPV (photovoltaïque intégré au bâtiment)

Utilisation finale

Fabrication

Énergie

l’automatisation industrielle

Aérospatial

Électronique grand public

Cône

PSC hybrides

PSC flexibles

PSC multi-jonctions

Sources de données sur le marché des cellules solaires à pérovskite et méthodologie de recherche implicite

RECHERCHE PRIMAIRE : Une fois la collecte de données effectuée par le biais d’une recherche secondaire, des entretiens primaires sont menés avec différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, telles que les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs d’ingrédients/intrants, les clients finaux et d’autres leaders d’opinion clés de l’industrie. La recherche primaire est utilisée à la fois pour valider les points de données obtenus à partir de la recherche secondaire et pour combler les lacunes dans les données après la recherche secondaire.

RECHERCHE SECONDAIRE : Les informations de recherche secondaire sont collectées à partir d’un certain nombre de bases de données accessibles au public et payantes. Les sources publiques comprennent des publications de différentes associations et gouvernements, des rapports annuels et des déclarations d’entreprises, des livres blancs et des publications de recherche d’experts reconnus de l’industrie et d’universités renommées, etc. Les sources de données payantes comprennent de véritables bases de données tierces de l’industrie.

VALIDATION PAR DES EXPERTS Les données d’ingénierie du marché sont vérifiées et validées par un certain nombre d’experts internes et externes.

INGÉNIERIE DE MARCHÉ La phase d’ingénierie de marché consiste à analyser les données collectées, la répartition du marché et les prévisions. Des indicateurs macroéconomiques et des approches ascendantes et descendantes sont utilisés pour arriver à un ensemble complet de points de données qui se traduisent par des informations qualitatives et quantitatives précieuses. Chaque point de données est vérifié par le processus de triangulation des données pour valider les chiffres et arriver à des estimations proches.

RÉDACTION DU RAPPORT / PRÉSENTATION Une fois que les données ont été organisées via le processus hautement sophistiqué mentionné, les analystes commencent à rédiger le rapport. En recueillant des informations à partir des données et des prévisions, les informations sont extraites pour visualiser l’ensemble de l’écosystème dans un seul rapport.

Comment ces informations sur le marché des cellules solaires pérovskites aident-elles?

Part de marché des cellules solaires à pérovskite (région, produit, application, utilisateur final) par volume et chiffre d’affaires avec CAGR

Les paramètres clés qui animent ce marché et entravent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés

Pour en savoir plus sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour augmenter les analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension globale du «marché des cellules solaires pérovskites» et de son paysage commercial

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités que les acteurs du marché des cellules solaires à pérovskite profilées avec des conceptions intensives, des finances et, en outre, des progrès continus devraient aborder? Quels seront les taux de développement attendus pour votre propre économie de cellules solaires à pérovskite et en outre pour chaque partie à l’intérieur ? Quelles seront l’application, les types et les cotes de la cellule solaire pérovskite que les fabricants rejoignent soigneusement ? Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ? Quelle est la durée du marché mondial des cellules solaires à pérovskite? Comment le marché des cellules solaires à pérovskite partage-t-il les fluctuations de leur valeur entre les différentes marques d’assemblage ?

QUI DEVRAIT ACHETER LE RAPPORT MONDIAL SUR LES CELLULES SOLAIRES PEROVSKITE ?

Les personnes cherchant à enrichir leur capacité de prise de décision en suivant les points doivent acheter le rapport :

Répartition des parts de marché des acteurs clés de l’industrie des cellules solaires à pérovskite Évaluations des parts de marché pour les secteurs régionaux et nationaux Estimation du marché des cellules solaires à pérovskite pour la période de prévision de toutes les classes, sous-classes et marchés nationaux susmentionnés Recommandation tactique pour les débutants Recommandation tactique dans les industries commerciales primaires basée sur les prévisions du marché des cellules solaires à pérovskite

