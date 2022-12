Le marché des cellules du récepteur d’antigène chimérique T (CAR-T) devrait croître à un TCAC de 39,82% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le marché des cellules CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T) est un type de traitement qui tue les cellules cancéreuses en manipulant génétiquement les cellules T du patient, qui sont des cellules immunitaires, en laboratoire. Les lymphocytes T sont prélevés dans le sang du patient. Les cellules T en laboratoire reçoivent des gènes pour des récepteurs spécifiques qui se lient à des protéines spécifiques sur les cellules cancéreuses du patient. Les récepteurs antigéniques chimériques sont un type particulier de récepteur (CAR). Les cellules CAR-T sont produites en masse en laboratoire puis injectées aux patients. La thérapie CAR-T est utilisée pour traiter certains types de cancer du sang et est également à l’étude pour une utilisation dans d’autres types de cancer.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cellules du récepteur d’antigène chimérique T (CAR-T) à 1 965,8 millions de dollars en 2021 devrait atteindre 28 714,00 millions de dollars d’ici 2029 et connaître un TCAC de 39,82 % au cours de la période de prévision. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research, ainsi que des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, incluent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et cadre réglementaire .

Obtenez un exemple de rapport PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-chimeric-antigen-receptor-t-car-t-cells-market

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché Cellule de récepteur d’antigène chimérique T (CAR-T) sont :

Novartis SA (Suisse)

Pfizer (États-Unis)

Gilead Sciences, Inc. (EE.UU.)

Autolus Therapeutics (Royaume-Uni)

CARsgen Therapeutics Co. Ltd. (Angleterre)

Juno Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Sorrento Therapeutics, Inc. (EE.UU.)

Légende de la biotechnologie (États-Unis)

Calyxt Inc. (France)

Mustang biologique (États-Unis)

Blue Bird Again, Inc.(미국)

CELGENE CORPORATION (États-Unis)

Eureka Therapeutics (EE.UU.)

Avacta Life Sciences Ltd (Royaume-Uni)

Dynamique du marché des cellules de récepteur d’antigène chimérique T (CAR-T)

chauffeur

les cas de cancer augmentent

Au cours de la période de prévision 2022-2029, l’augmentation du niveau d’investissement dans les solutions technologiques avancées et le développement de produits, l’augmentation du nombre d’études cliniques sur la thérapie cellulaire et la croissance de l’industrie pharmaceutique contribueront à accélérer la croissance des récepteurs antigéniques. (marché des cellules CAR-T). Au cours de la période de prévision, l’utilisation croissante des cellules pour le traitement de divers types de tumeurs sanguines et solides améliorera de nombreuses perspectives, entraînant l’expansion du marché des cellules du récepteur de l’antigène chimérique T (CAR-T).

augmentation du nombre de malades

Une augmentation de l’incidence du cancer, une augmentation du nombre de patients dont les traitements alternatifs ont échoué et une augmentation des coûts médicaux devraient stimuler la croissance du marché des thérapies des récepteurs antigéniques chimériques (CAR). )-thé. dans la période de prévision.

Augmentation des approbations de thérapie cellulaire Car-T

La demande de produits automatisés de thérapie cellulaire T augmente à mesure que les gens en apprennent davantage sur cette nouvelle façon de traiter le cancer. En conséquence, les principaux acteurs du marché développent de nouveaux produits qui font progresser l’industrie. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Yescarta, une thérapie génique cellulaire, en octobre 2017 pour traiter les patients adultes atteints d’un type spécifique de lymphome à grandes cellules B. Approbation de Yescarta est un traitement révolutionnaire pour CAR-T pour les patients atteints de cancer.

Accroître les thérapies de R&D

D’ici 2028, l’industrie mondiale du traitement des cellules CAR T devrait atteindre 15 milliards de dollars. Les fournisseurs de thérapie CAR T bénéficieront d’un intérêt accru pour la recherche et le développement de médicaments pour des cancers tels que le cancer du poumon, colorectal, le myélome multiple et le cancer de la prostate. Outre le cancer, les chercheurs identifient également le rôle des thérapies dans le VIH, les maladies auto-immunes, les infections et plusieurs autres maladies qui stimuleront la croissance du marché au cours de la période de prévision.

chance

En outre, à mesure que la prise de conscience de l’efficacité augmente, le marché de la thérapie par lymphocytes T à récepteur d’antigène chimérique (CAR) devrait se développer à l’avenir. Cependant, le potentiel de syndrome de libération de cytokines (SRC) et d’autres troubles neurologiques causés par la thérapie cellulaire pourrait offrir de nouvelles opportunités de croissance pour l’industrie de la thérapie cellulaire des récepteurs de l’antigène T chimérique (CAR) dans un proche avenir. .

Pour une analyse de marché plus détaillée, veuillez vous référer au résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-chimeric-antigen-receiver-t-car-t-cells-market.

Portée du marché mondial des cellules du récepteur d’antigène chimérique T (CAR-T)

Le marché des cellules T du récepteur d’antigène chimérique (CAR-T) est segmenté en fonction de l’antigène cible, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

antigène cible

CD19

CD22

Autre

application

Leucémie aiguë lymphoïde

Lymphome diffus à grandes cellules B

Autre

utilisateur final

hôpital

centre de recherche sur le cancer

clinique

Analyse régionale/prévisions du marché pour les cellules de récepteur d’antigène chimérique T (CAR-T)

Le marché Cellule du récepteur d’antigène chimérique T (CAR-T) est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, antigène cible, application et utilisateur final sont fournies comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport de marché Chimeric Antigen Receptor T Cells (CAR-T) Cellules sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie et Italie. , l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe. . Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des cellules T chimériques du récepteur de l’antigène (CAR-T) en raison de la forte prévalence du cancer. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, en raison de la prévalence d’une meilleure infrastructure de soins de santé et de l’augmentation du revenu disponible de la population.

Explorez la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-chimeric-antigen-receiver-t-car-t-cells-market

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces du porteur, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il fournit également une analyse prédictive des données nationales tout en tenant compte de la présence et de la disponibilité des marques mondiales, des défis rencontrés par une concurrence sévère ou peu fréquente avec les marques régionales et nationales, et de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales.

Liens clés vers les rapports sur les soins de santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-capillary-electrophoresis-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-instrument-delivery-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-wound-measurement-devices-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-GI-otc-drugs-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-home-medical-equipment-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research s’est positionné comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché. Data Bridge s’engage à fournir les bonnes solutions aux problèmes commerciaux complexes et à lancer facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est une collection de pure sagesse et d’expérience formulée et encadrée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est un expert dans la création de clients satisfaits qui font définitivement confiance à nos services et à nos efforts. Nous sommes fiers de la satisfaction de nos clients à 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

UE EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com