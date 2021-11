Le marché des cathéters d’électrophysiologie est sur le point de se développer à un rythme soutenu d’ici 2028

L’équipe de recherche et d’analyse dédiée du partenaire Insight se compose de professionnels expérimentés possédant une expertise statistique avancée et propose diverses options de personnalisation dans l’étude existante.

Les cathéters électrophysiologiques sont utilisés pour enregistrer des signaux électrophysiologiques (ECG) en appliquant des protocoles de stimulation et d’enregistrement depuis l’intérieur du cœur ou via l’œsophage, appelés ECG intracardiaques. La différence entre l’enregistrement ECG intracardiaque et les électrodes ECG de surface corporelle réside dans le fait que le premier collecte les signaux de la paire d’électrodes localisées à l’extrémité du cathéter d’électrophysiologie, tandis que l’ECG de surface donne l’activité électrique de l’ensemble du cœur.

Le marché des cathéters d’électrophysiologie devrait croître de manière significative dans les années à venir, en raison de la demande croissante de cathéters d’électrophysiologie dans l’arythmie cardiaque. De plus, l’incidence croissante des arythmies cardiaques et la population gériatrique croissante influencent l’utilisateur final du cathéter d’électrophysiologie dans les centres spécialisés.

Nous avons répertorié ici les meilleures entreprises du marché des cathéters d’électrophysiologie

1. APT Medical Inc.

2. Pékin Demax Medical Technology Co., Ltd.

3. Pékin Amsino Medical Co., Ltd.

4. Biosense Webster, Inc.

5. Biotronik, Inc.

6. Boston Scientific Corporation

7. CathRx Ltd

8 Japan Lifeline Co., Ltd.

9. Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

10. Medtronic plc

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise-Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Récapitulatif de la stratégie commerciale de l’entreprise par l’analyste.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché des cathéters d’électrophysiologie qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie du marché des cathéters d’électrophysiologie, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’acteurs du marché des cathéters d’électrophysiologie pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Segmentation

Le marché des cathéters d’électrophysiologie est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. Sur la base du type, le marché est segmenté en cathéters électrophysiologiques conventionnels, cathéters électrophysiologiques avancés. sur la base de l’application, le marché est classé en systèmes d’imagerie et de cartographie 3D, cathéters d’électrophysiologie de diagnostic, dispositifs de surveillance Holter, autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, laboratoires de cathétérisme cardiaque.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des cathéters d’électrophysiologie en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2027 pour le marché global des cathéters électrophysiologiques dans cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui est ensuite sous-segmentée par pays et segments respectifs. Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures, et fournit une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 Marché des cathéters d’électrophysiologie – par type de produit

1.3.2 Marché des cathéters d’électrophysiologie – par application

1.3.3 Marché des cathéters d’électrophysiologie – par utilisateur final

1.3.4 Marché des cathéters d’électrophysiologie – par région

1.3.4.1 par pays

2. PRINCIPAUX POINTS À RETENIR

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. PAYSAGE DU MARCHÉ DES CATHETERS D’ÉLECTROPHYSIOLOGIE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DE PEST

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse de Pest

4.2.2 Europe – Analyse de Pest

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse de Pest

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse de Pest

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3. AVIS D’EXPERTS

5. MARCHÉ DES CATHÉTERS D’ÉLECTROPHYSIOLOGIE – DYNAMIQUES CLÉS DU MARCHÉ

5.1. LES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

5.2. PRINCIPALES CONTRAINTES DU MARCHÉ

5.3. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ CLÉS

5.4. TENDANCES FUTURES

5.5. ANALYSE D’IMPACT DES CONDUCTEURS ET DES RETENUES

