Le marché des cathéters Centesis devrait atteindre 719,36 millions USD d’ici 2029

Les cathéters Centesis ont une pointe effilée et une transition en douceur pour réduire la résistance et l’inconfort du patient. Une ponction, une thoracentèse et une amniocentèse sont toutes des procédures qui utilisent un cathéter de ponction. Un cathéter est un tube mince fabriqué à partir de matériaux stériles et médicalement approuvés pour un usage médical. Les cathéters Centesis peuvent être utilisés avec une variété d’aiguilles pour fournir des résultats précis, et il existe deux types de cathéters Centesis sur le marché : petit et grand alésage. L’objectif principal de la procédure de centèse est de drainer le liquide de la cavité intersomatique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cathéters de centèse , qui était évalué à 431,41 millions USD en 2021, devrait atteindre 719,36 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur le scénario de marché, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les principaux acteurs comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix, et le cadre réglementaire. .

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des cathéters de ponction sont B. Braun Melsungen AG, AngloDynamics, Boston Scientific Corporation, BD, Cardinal Health, Galt Medical Corp, Medtronic, Merit Medical Systems, Teleflex Incorporated, Cook, Avanos Corporate, AXIOM MEDICAL CONSULTING, LLC. , Canadian Hospital Specialties Ltd, KM Medical, Medical Component, Inc, MERMAID MEDICAL A/S, MoFolo Medical Technology Co, Ltd, Neuromedex GmbH, Ningbo Honde Medical Instruments Co.Ltd, Rocket Medical plc et autres nationaux et internationaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Ce rapport sur le marché du cathéter Centesis fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés et les nouvelles poches de revenus. marché changeant. Réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique et innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur les études de marché de Data Bridge sur le marché des cathéters Centesis, veuillez nous contacter pour votre CV d’analyste.

Étendue du marché mondial des cathéters de ponction et taille du marché

Le marché des cathéters synthétiques est segmenté en fonction du type, de la procédure, de l’application et de l’utilisateur final. Avec la croissance de ces segments, il analyse les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et le marché pour aider à la prise de décision stratégique afin d’identifier les applications clés du marché.

En fonction du type, le marché des cathéters de ponction est segmenté en cathéters de ponction de petit diamètre et cathéters de ponction de grand diamètre.

Sur la base de la procédure, le marché des cathéters de ponction est segmenté en ponction, ponction thoracique, ponction articulaire, amniocentèse et autres.

Sur la base des applications, le marché des cathéters de ponction est segmenté en applications de diagnostic, thérapeutiques et de soins palliatifs.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des cathéters de ponction est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse au niveau du pays du marché Cathéters de ponction

Le marché Catheter Senthesis est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, procédure, application et utilisateur final mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du cathéter Senthesis sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique de l’Est et Afrique (MEA) (MEA), Brésil ,

L’Asie-Pacifique domine le marché des cathéters de ponction en raison du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est attribué à l’incidence et à la prévalence croissantes des maladies ciblées, à la présence de grands groupes de patients et aux initiatives gouvernementales visant à améliorer et à améliorer les infrastructures de santé dans les pays asiatiques. soins de santé.

La section Pays du rapport sur le marché des cathéters Senthesis fournit également des facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui auront un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, l’origine et la quantité, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, les défis rencontrés par la présence et la disponibilité de marques mondiales et la concurrence importante ou peu fréquente des marques régionales et nationales ;

