Le marché des casques de sécurité dans la construction devrait croître à un TCAC de 6,70% pour l’année de prévision 2028

Le marché des casques de sécurité pour la construction devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,70% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur les casques de sécurité pour la construction fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long du période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Un casque de sécurité vise à réduire le risque de blessures graves à la tête et au cerveau en réduisant l’impact de la force ou de la collision sur la tête. Ce casque fonctionne de trois manières tel qu’il réduit la décélération de la tête, et donc les mouvements du cerveau, en gérant l’impact reçu.

Le nombre toujours croissant de blessures à la tête sur le lieu de travail est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des casques de sécurité pour la construction. De plus, la prise de conscience croissante de l’importance de la sécurité des employés lorsqu’ils sont engagés dans diverses activités alimente également la croissance du marché des casques de sécurité pour la construction au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Portée du marché mondial des casques de sécurité et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché des casques de sécurité pour la construction est segmenté en casques de sécurité et casquettes anti-heurt. Les casques de sécurité ont en outre été segmentés en type I et type II. Les casquettes anti-chocs ont en outre été segmentées en casquettes anti-chocs dures et casquettes anti-chocs souples.

Sur la base des matériaux, le marché des casques de sécurité pour la construction est segmenté en PEHD, polyéthylène, fibre de verre , polycarbonate et autres.

Le segment d’application du marché des casques de sécurité pour la construction est segmenté en chantier de construction, extraction de minerai, site de production de pétrole brut, sports et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des casques de sécurité dans la construction

Les pays couverts par le rapport sur le marché des casques de sécurité pour la construction sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des casques de sécurité pour la construction en raison du besoin croissant de casques de sécurité hautement utilitaires et efficaces dans les principales industries de cette région particulière. L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du nombre croissant de blessures graves à la tête et de décès au travail dans des économies telles que l’Inde et la Chine, ainsi que de l’essor du secteur de la fabrication et de la construction dans le Région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Casques de sécurité dans la construction

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des casques de sécurité pour la construction sont:

3M, Centurion Safety Products Ltd., DELTA PLUS, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Bullard, Concord Helmet & Safety Products Pvt. Ltd., Supertek Scafform, OccuNomix International LLC, VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Honeywell International Inc., JSP Limited, Karam, KASK spa, MSA, NAFFCO, PYRAMEX, Schuberth GmbH, Balaji Industries, Prenav India Private Limited et uvex groupe parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

