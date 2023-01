Le marché des casques de construction devrait croître à un TCAC de 6,70 % jusqu’en 2028. 3M, Centurion Safety Products Ltd., DELTA PLUS, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Bullard, Concord Helmet and Safety Products SA Ltd., Supertek Scafform, OccuNomix International LLC, VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Honeywell International Inc. , JSP Limited, Karam, KASK spa, MSA, NAFFCO, PYRAMEX, Schuberth GmbH, Balaji Industries, Prenav India Private Limited et uvex sont regroupés avec d'autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des casques de construction devrait croître à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché Data Bridge for Construction Safety Helmets fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient dominer l’industrie au cours de la période de prévision, tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché.

Les casques de sécurité sont conçus pour réduire le risque de blessures graves à la tête et au cerveau en réduisant les forces ou les impacts sur la tête. Le casque fonctionne de trois manières. Par exemple, il gère l’impact que vous recevez pour réduire les mouvements du cerveau en réduisant la décélération de la tête.

L’augmentation des accidents de la tête sur le lieu de travail est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des casques de sécurité pour la construction. En outre, la prise de conscience croissante de l’importance de la sécurité des employés lors de l’exécution de diverses activités est le moteur de la croissance du marché des casques de sécurité pour la construction au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Étendue du marché mondial Casques de sécurité et taille du marché

Le marché des casques de sécurité pour la construction est segmenté en fonction du type de produit, du matériau et de l’application. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des casques de sécurité pour la construction est segmenté en casques de sécurité et casques de sécurité. Les casques sont subdivisés en Type I et Type II. Les capuchons de protection sont subdivisés en capuchons de protection rigides et capuchons de protection souples.

Sur la base du matériau, le marché des casques de sécurité pour la construction est segmenté en HDPE, polyéthylène, fibre de verre, polycarbonate et autres.

Le marché des casques de construction est segmenté en chantiers de construction, extraction minière, sites de production pétrolière et sports.

Analyse au niveau national du marché Casque de sécurité dans la construction

Les pays couverts par le rapport sur le marché des casques de sécurité pour la construction comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des casques de sécurité pour la construction en raison de la demande croissante de casques de sécurité efficaces dans les industries clés de cette région particulière. L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, en raison du nombre croissant de décès et de blessures graves à la tête au travail dans des économies telles que l’Inde et la Chine, et des régions de fabrication et de construction en croissance.



Analyse concurrentielle de la part de marché des casques de sécurité pour l’aménagement paysager et la construction

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché Casques de sécurité de construction sont:

3M, Centurion Safety Products Ltd., DELTA PLUS, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Bullard, Concord Helmet and Safety Products SA Ltd., Supertek Scafform, OccuNomix International LLC, VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Honeywell International Inc. , JSP Limited, Karam, KASK spa, MSA, NAFFCO, PYRAMEX, Schuberth GmbH, Balaji Industries, Prenav India Private Limited et uvex sont regroupés avec d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

