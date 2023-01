Le marché des casinos croîtra à un TCAC de 7,57 % et sa valeur augmentera à 555,42 millions de dollars d’ici 2028 Cette croissance du marché des casinos peut être liée à l'évolution des modes de vie des consommateurs et à l'augmentation des approbations de licences de jeu pour encourager le tourisme. Selon Bridge Market Research, le marché de l'analyse des performances augmentera à un TCAC de 7,57 % entre 2021 et 2028. Cela suggère que la valeur marchande des casinos passera à 555,42 millions de dollars d'ici 2028.

Les jeux de casino en ligne sont l’une des industries à la croissance la plus rapide au monde. Les casinos du monde entier sont fermés en raison de la pandémie de COVID-19, qui offre de grandes perspectives pour l’industrie du jeu sur Internet. Un casino est un endroit où les gens peuvent jouer. Le casino dispose d’une variété de machines à sous et de paris illimités. Les casinos sont souvent construits à proximité d’hébergements, de centres de villégiature, de restaurants, de magasins de détail, de navires de croisière et d’autres destinations touristiques. Les casinos sont généralement construits pour le divertissement et gagnent en popularité.

Un aspect important qui stimule l’expansion de l’industrie des casinos est l’augmentation des jeux d’argent, en particulier dans les pays émergents. La population touristique croissante et le revenu personnel disponible stimuleront davantage la demande de casinos à l’échelle mondiale. À mesure que l’acceptation des jeux sur Internet augmentera, l’industrie des casinos deviendra plus prospère et plus rentable. La demande croissante d’activités de loisirs et de divertissement stimulera la demande de casinos dans le monde entier.

Couverture du marché des casinos et taille du marché

Le marché des casinos est segmenté en fonction du sexe, du type de jeu de casino et de l’utilisateur final. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Le marché des casinos est divisé en jeux de casino terrestres et en jeux de casino en ligne en fonction du type.

En fonction du type de jeu de casino, le marché des casinos est classé en poker, craps, loterie, roulette, machines à sous et blackjack.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des casinos est segmenté en amateurs, amateurs de jeux d’argent, fidèles à la loterie, personnes socialement actives et publics non participants.

Analyse au niveau national du marché mondial des casinos

Comme mentionné ci-dessus, nous analysons le marché des casinos pour fournir des informations sur la taille du marché et le volume des transactions par pays, genre, type de jeu de casino et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des casinos incluent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est, Afrique (MEA), Brésil, Le reste de l’Amérique, qui fait partie de l’Argentine et de l’Afrique du Sud Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des casinos et continuera de dominer tout au long de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des investissements des sociétés de jeux étrangères dans les pays émergents de la région. L’augmentation des approbations de licences créera des opportunités de croissance du marché plus lucratives et gratifiantes. L’Amérique du Nord devrait également afficher des gains importants au cours de la période de prévision en raison de la légalisation des paris sportifs et de l’acceptation des jeux de hasard en ligne.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des casinos

Les meilleurs joueurs couverts dans le rapport sur le marché des casinos sont :

Playson Limited , Kindred Group plc, 888 Holdings, Microgaming, Scientific Games, BETSSON AB(publ), Elaunch Solution Pvt. Ltd., Flutter Entertainment plc, NetEnt AB(publ), Chetu Inc., Creatiosoft, Betsoft, Evolution Gaming Limited, Ladbrokes, BOYD GAMING CORPORATION, CITY OF DREAMS, Dover Downs Hotel & Casino, FOXWOODS RESORT CASINO , Station Casinos, Penn National Gaming , Inc. de PAGCOR 等国内外玩家.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

