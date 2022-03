Le marché des casiers de livraison de colis intelligents en Amérique du Nord devrait connaître une croissance énorme d’ici 2020-2028 en se concentrant sur les principaux acteurs Cleveron, DeBourgh, KEBA, Package Nexus, Snaile Inc., TZ Limited

Le marché des casiers intelligents de livraison de colis en Amérique du Nord devrait passer de 267,89 millions de dollars US en 2021 à 623,50 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 12,8 % de 2021 à 2028.

Selon le rapport 2028 de The Business Market Insights «North America Smart Parcel Delivery Locker Market», examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché des casiers de livraison de colis intelligents en Amérique du Nord offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché des casiers de livraison de colis intelligents en Amérique du Nord en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

L’essor du commerce électronique dans la région a entraîné une augmentation significative du nombre de volumes de colis, ce qui stimule le marché des casiers intelligents de livraison de colis. En octobre 2020, Pitney Bowes, une entreprise technologique et un fournisseur de solutions commerciales, a annoncé qu’en 2019, le volume mondial de colis avait dépassé pour la première fois les 100 milliards, avec une croissance de 17,7 %. La croissance de l’industrie du commerce électronique et l’augmentation du volume de colis propulsent l’adoption de technologies de pointe pour fournir des services fiables et sécurisés aux clients. Il y a une popularité rapide des casiers de commerce électronique dans les localités très peuplées pour un accès facile aux clients. Les entreprises peuvent livrer les marchandises dans des casiers de commerce électronique, que les clients peuvent recevoir en utilisant le mot de passe envoyé par les entreprises de commerce électronique. Les casiers intelligents de commerce électronique peuvent aider les entreprises à réduire considérablement leurs coûts et aider les fabricants et les services de location à bénéficier de la demande croissante, qui devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision. En raison de la demande croissante et des tendances de numérisation, des startups telles que Smartbox fournissent des casiers de commerce électronique intelligents, qui devraient stimuler le marché des casiers de livraison de colis intelligents en Amérique du Nord dans les années à venir.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport Marché des casiers de livraison de colis intelligents en Amérique du Nord.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché nord-américain des casiers de livraison de colis intelligents sont Cleveron, DeBourgh, KEBA, Package Nexus, Patterson Pope, Smartbox Ecommerce Solutions Private Limited, Snaile Inc., TZ Limited.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional Amérique du Nord Smart Parcel Delivery Locker est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché des casiers de livraison de colis intelligents en Amérique du Nord est analysée et décrite dans le rapport.

Segmentation du marché des casiers intelligents de livraison de colis en Amérique du Nord

Marché des casiers intelligents de livraison de colis en Amérique du Nord – Par type

• Casier intelligent standard

• Casier intelligent à température contrôlée

Marché des casiers intelligents de livraison de colis en Amérique du Nord – Par composant

• Matériel

• Logiciel

Marché des casiers intelligents de livraison de colis en Amérique du Nord – Par application

• Vendre au détail

• Résidentiel

• Université

• Bureau

• Les autres

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional des casiers intelligents de livraison de colis en Amérique du Nord en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional des casiers de livraison de colis intelligents en Amérique du Nord examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

