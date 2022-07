Le marché des cartes de sonde d’une valeur de 3 436,80 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Probe Card Market Forecast to 2028 – Global Analysis – by Type, Technology, and Application », la taille du marché des cartes à sonde devrait atteindre 3 436,80 millions de dollars américains d’ici 2028 à partir de dollars américains. 2 059,80 millions en 2020 ; il devrait connaître une croissance saine du marché de 6,7% CAGR au cours de la période 2021-2028.

Grâce à des apports technologiques nouveaux et améliorés, le marché des cartes sondes a gagné en popularité. La diminution du nombre d’éléments électriques utilisés dans divers appareils est l’une des principales raisons de la croissance de l’industrie des cartes à sonde. De nouveaux appareils de toutes formes et tailles sont constamment inventés, ce qui nécessite la création de tests électriques pour gérer les nouveaux gadgets. En conséquence, la croissance du marché des cartes sondes s’est accélérée. Il est même utilisé pour fournir un canal électrique entre le système de test et les circuits, permettant la vérification et la validation des circuits. L’augmentation de la demande pour les appareils portables, les smartphones et l’Internet des objets est directement liée à la croissance du marché. De plus, sur le marché des cartes sondes, une technologie nouvelle et sophistiquée alimente la croissance du marché. Les usines de fabrication produisant des cartes de sondage ont également augmenté leurs investissements pour garder une longueur d’avance sur la concurrence et éviter de prendre du retard. Ces installations doivent répondre à la demande croissante de matériel électrique. En outre, l’industrie des semi-conducteurs se concentre sur la création de circuits intégrés (CI) pour permettre une

Aperçu du marché des cartes de sonde

En fonction du type, le marché mondial des cartes sondes est segmenté en carte sonde avancée et carte sonde standard. La carte de sonde est une interface ou une carte utilisée pour effectuer des tests de tranche pour une tranche de semi-conducteur. Il existe essentiellement trois types de tests qui sont effectués à l’aide d’une carte à sonde : test CC, test CA et test de fonctionnement.

Rapport sur le marché des cartes de sonde, le marché est segmenté en type, technologie, application et géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en carte sonde avancée et carte sonde standard. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en MEMS, cantilever et vertical. Par application, le marché des cartes sondes est segmenté en fonderie et logique, DRAM, flash et autres. L’analyse géographique est effectuée en fonction de régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde (RoW).

Selon l’analyse du marché, FEINMETALL GmbH ; Facteur de forme; Fujitsu ; GGB Industries ; Société japonaise des matériaux électroniques ; Corée Instrument Co., Ltd .; Micronics Japan Co., Ltd. ; MPI Corporation ; Sonde SV ; et Technoprobe S.p.A sont quelques acteurs clés opérant sur le marché des cartes sondes. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché des cartes à sonde sont étudiés et analysés dans le rapport sur le marché des cartes à sonde pour obtenir une vue globale de la part de marché mondiale et régionale des cartes à sonde et de son écosystème.

