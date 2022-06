Le marché des cartes de jeu à échanger devrait connaître une croissance exponentielle d’ici 2030

La taille du marché mondial des cartes de jeu commerciales devrait passer de 20 USD . 1 milliard en 2021 à 131 USD . 8 milliards d’ ici 2030 , à un TCAC de 26 . 5 % de 2022 à 2030 . Une carte de jeu à échanger est également connue sous le nom de carte à collectionner . Il s’agit d’une petite carte composée de papier épais et d’un paper – board qui contient une photo d’une personne, un lieu, un élément et des anecdotes ou des statistiques . Les cartes de jeu à échanger sont principalement liées au sport . Non- _Les cartes de jeu à échanger traitent d’autres jeux tels que Pokemon qui sont classés séparément des cartes à échanger sportives . Actuellement, ce jeu se classe premier dans la carte à collectionner sportive et les cartes uniques . Le baseball est le jeu de cartes à collectionner sportif le plus courant .

Les avancées dans le domaine des cartes à collectionner stimulent le marché mondial des cartes de jeu à collectionner . L’urbanisation croissante dynamise le marché de la carte de jeu commerciale . L’Inde et la Chine sont les plus grands marchés émergents, offrant diverses opportunités d’expansion commerciale dans l’industrie des cartes à collectionner . L’émergence de nouveaux marchés dans les pays en développement est due au développement croissant et l’urbanisation a été le moteur du marché mondial des cartes à collectionner .

De plus, la croissance de la carte de jeu commerciale est positivement due à l’émergence de plusieurs chaînes sportives pour capter l’audience . Il existe certains obstacles et limitations qui entraveront la croissance du marché . Les collectionneurs ont abandonné les cartes de sport et les gens se connectant alors qu’Internet explosait en popularité ; ce facteur entrave la croissance de l’industrie des cartes à collectionner sportives hors ligne .

Étendue du marché des cartes de jeu à collectionner

L’étude classe le marché des cartes de jeu à échanger en fonction de l’âge, du type de carte, du type de jeu et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par âge

Adolescent

Adulte

Par type de carte

Carte de personnage

Carte-image

Carte autographe

Les autres

Par type de jeu

En ligne

Hors ligne

Par demande

Jeu de sport Criquet Base-ball Basket association de football Boxe Vélo Les autres

Jeu non sportif Carte Pokémon Les autres



Par région

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des autographes représente la plus grande part de marché, par type de carte

Le marché est divisé en cartes d’image, cartes d’autographes, cartes de personnage et autres basées sur le type de carte . Le segment des cartes autographes représente la plus grande part de marché en 2021 . Les cartes autographes sont des cartes à collectionner dédicacées principalement par des sportifs professionnels . L’autographe sur les cartes de sport améliore la valeur de la carte, la rendant unique et spéciale pour les fans . Différentes cartes à collectionner sportives autographiées comprennent des cartes autographes sur carte et des cartes autographes autocollantes . La valeur croissante des cartes d’autographes devrait stimuler la demande de ces cartes au cours de la période de prévision .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des cartes de jeu à échanger a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des cartes de jeu commerciales au cours de la période de prévision . La région comprend des pays tels que la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents domestiques tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde .

En 2021, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché, suivie de l’Europe . Le marché des cartes à collectionner en Amérique du Nord devrait croître en raison de la popularité croissante des cartes à collectionner pour le sport et le divertissement . Des années 1940 à nos jours, les cartes à collectionner ont été reconnues comme le passe-temps du commerce pour les amateurs de sport . On estime que l’intérêt croissant des Américains d’âge moyen pour le jeu nostalgique et enfantin de collectionner les cartes à collectionner est à l’origine de la part de l’Amérique du Nord sur le marché des cartes à collectionner sportives .

Principaux acteurs du marché

Ce rapport de recherche contient un examen des principales entreprises opérant sur le marché des tests cardiovasculaires et de leurs stratégies gagnantes, ainsi qu’une étude de leurs stratégies de développement et de marketing, qui contribueront à la croissance du marché . Les profils de ces grandes entreprises comprennent :

